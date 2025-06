Cuiabá x Paysandu: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06/06) pela Série B

Cuiabá x Paysandu disputam hoje, sexta-feira (06/06), a 11° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será realizado às 21h35 (horário de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Cuiabá x Paysandu ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+ e pelo canal Desimpedidos, no Youtube, a partir das 21h35 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Cuiabá soma na Série B 18 pontos, 5 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 14 gols marcados e 10 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já o Paysandu é o lanterna da competição, ainda não obteve vitórias no campeonato e acumula um total de 4 empates, 6 derrotas, 5 gols marcados e 13 gols sofridos.

Cuiabá x Paysandu: prováveis escalações

Cuiabá: Mateus Pasinato; Mateusinho, Bruno Alves, Alan Empereur e Sander; Patrick De Lucca, Denilson e Max; Juan Christian, Derik Lacerda e Edu.

Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan Borges, Maurício Antônio, Quintana e PK; Martínez, Matheus Vargas e Leandro Vilela; Borasi, Rossi e Benítez.

FICHA TÉCNICA

Cuiabá x Paysandu

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Data/Horário: 06 de junho de 2025, 21h35