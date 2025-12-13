Paysandu acerta acontratação de volante que estava no Guarani-SP; veja detalhes

O Paysandu segue se movimentando no mercado visando a temporada de 2026 e confirmou, neste sábado (13), a contratação do volante Caio Mello, de 25 anos. O jogador é aguardado em Belém nos próximos dias para a realização de exames médicos e outros procedimentos protocolares antes da assinatura do contrato.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Revelado pelas categorias de base do Bahia, Caio Mello chega ao Papão após temporada defendendo o Guarani-SP. No clube paulista, o meio-campista disputou a Série C do Campeonato Brasileiro e, nos dois últimos anos acumulou mais de 70 partidas, ganhando regularidade.

Em entrevista ao site oficial do Paysandu, o volante destacou que o principal objetivo no novo desafio é ajudar o Lobo a retornar à Série B do Brasileirão.

“Vamos nos unir por todos os objetivos do clube nessa temporada e trabalhar para recolocar o Paysandu no lugar que ele merece”, afirmou o atleta.

VEJA MAIS

Ao longo da carreira, Caio Mello construiu trajetória por diferentes regiões do país. Além de Bahia e Guarani, o jogador passou por Joinville-SC, Ponte Preta-SP, Luverdense-MT, Uberlândia-MG, Santa Cruz-PE e Ypiranga-RS.

A contratação do volante é a segunda oficializada pelo Paysandu com foco na montagem do elenco para 2026. Antes dele, o clube já havia anunciado o goleiro Jean Drosny, de 31 anos, que disputou a Série B na última temporada defendendo o Volta Redonda-RJ.

Ficha do jogador

Nome: Caio de Mello Vianna Pedrosa Galvão

Data de nascimento: 18 de dezembro de 1999

Naturalidade: Rio de Janeiro (RJ)

Altura: 1,82 m

Peso: 82 kg