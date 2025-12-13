Paysandu acerta acontratação de volante que estava no Guarani-SP; veja detalhes O Papão oficializou a segunda contratação para a temporada 2026 Fábio Will 13.12.25 15h45 caio Mello é o segundo reforço do Papão para 2026 (Divulgação / Guarani) O Paysandu segue se movimentando no mercado visando a temporada de 2026 e confirmou, neste sábado (13), a contratação do volante Caio Mello, de 25 anos. O jogador é aguardado em Belém nos próximos dias para a realização de exames médicos e outros procedimentos protocolares antes da assinatura do contrato. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Revelado pelas categorias de base do Bahia, Caio Mello chega ao Papão após temporada defendendo o Guarani-SP. No clube paulista, o meio-campista disputou a Série C do Campeonato Brasileiro e, nos dois últimos anos acumulou mais de 70 partidas, ganhando regularidade. Em entrevista ao site oficial do Paysandu, o volante destacou que o principal objetivo no novo desafio é ajudar o Lobo a retornar à Série B do Brasileirão. “Vamos nos unir por todos os objetivos do clube nessa temporada e trabalhar para recolocar o Paysandu no lugar que ele merece”, afirmou o atleta. VEJA MAIS Com quase um time da base, Paysandu possui 20 atletas para o início da pré-temporada; veja lista Pré-temporada do Papão será em Belém com base no Estádio da Curuzu Com Dj e samba, Paysandu lança camisa 2026 neste sábado (13) na Curuzu; veja como participar Evento será solidário e visa aproximar o torcedor do clube em um momento de reconstrução Volante da base do Paysandu passa por cirurgia para retirada de tumor na coxa; saiba detalhes Pedro Henrique, de 18 anos, está bem, segundo o clube, e já recebeu alta do hospital. Ele deve ficar afastado dos treinos por até oito semanas. Ao longo da carreira, Caio Mello construiu trajetória por diferentes regiões do país. Além de Bahia e Guarani, o jogador passou por Joinville-SC, Ponte Preta-SP, Luverdense-MT, Uberlândia-MG, Santa Cruz-PE e Ypiranga-RS. A contratação do volante é a segunda oficializada pelo Paysandu com foco na montagem do elenco para 2026. Antes dele, o clube já havia anunciado o goleiro Jean Drosny, de 31 anos, que disputou a Série B na última temporada defendendo o Volta Redonda-RJ. Ficha do jogador Nome: Caio de Mello Vianna Pedrosa Galvão Data de nascimento: 18 de dezembro de 1999 Naturalidade: Rio de Janeiro (RJ) Altura: 1,82 m Peso: 82 kg Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU MANTO BICOLOR Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016 13.12.25 18h56 FUTEBOL Paysandu acerta acontratação de volante que estava no Guarani-SP; veja detalhes O Papão oficializou a segunda contratação para a temporada 2026 13.12.25 15h45 FUTEBOL Com Dj e samba, Paysandu lança camisa 2026 neste sábado (13) na Curuzu; veja como participar Evento será solidário e visa aproximar o torcedor do clube em um momento de reconstrução 12.12.25 10h04 Futebol Volante da base do Paysandu passa por cirurgia para retirada de tumor na coxa; saiba detalhes Pedro Henrique, de 18 anos, está bem, segundo o clube, e já recebeu alta do hospital. Ele deve ficar afastado dos treinos por até oito semanas. 11.12.25 20h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 futebol No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10) 14.12.25 0h36 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26