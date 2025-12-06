Paysandu anuncia a contratação de goleiro destaque da Série C

O Paysandu Sport Club oficializou neste sábado (6) a contratação do goleiro Jean Drosny, que será o responsável por defender a meta bicolor ao longo da temporada de 2026. O atleta, de 31 anos, deve chegar a Belém nos próximos dias para cumprir os procedimentos internos do clube antes da assinatura do contrato.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Drosny vem de uma temporada expressiva. Foi campeão brasileiro e eleito o melhor goleiro da Série C de 2024 pelo Volta Redonda-RJ, onde atuou como titular absoluto e somou 80 jogos com a camisa da equipe fluminense, sua última casa. O novo dono da meta bicolor também traz no currículo dois títulos sergipanos, conquistados em 2018 e 2020, e o reconhecimento como melhor goleiro do Campeonato Baiano nas edições de 2021 e 2023.

VEJA MAIS

Revelado nas categorias de base do Figueirense-SC, o jogador celebrou o acordo com o Papão. “Estou muito feliz em vestir essa camisa e fazer parte do Paysandu”, declarou. O clube segue ativo no mercado, dando sequência ao processo de montagem do elenco para o próximo ano. Drosny é o primeiro nome anunciado para o grupo que será comandado pelo técnico Júnior Rocha.

Com 1,92 m de altura e 95 kg, o goleiro acumula passagens por Figueirense-SC, Inter de Lages-SC, Brasil de Farroupilha-RS, Castanhal-PA, Rio Branco-AC, Foz do Iguaçu-PR, Sergipe, Confiança-SE, Bahia de Feira-BA, Jacuipense-BA, Ferroviário-CE, Santo André-SP e, mais recentemente, o Volta Redonda.