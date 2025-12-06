Paysandu anuncia a contratação de goleiro destaque da Série C Eleito melhor arqueiro da Terceirona em 2024, Jean Drosny chega com moral de Campeão Brasileiro após sólida passagem pelo Volta Redonda O Liberal 06.12.25 15h08 Drosny chega como primeiro grande reforço para o elenco bicolor. (Reprodução / @jean_drosny) O Paysandu Sport Club oficializou neste sábado (6) a contratação do goleiro Jean Drosny, que será o responsável por defender a meta bicolor ao longo da temporada de 2026. O atleta, de 31 anos, deve chegar a Belém nos próximos dias para cumprir os procedimentos internos do clube antes da assinatura do contrato. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Drosny vem de uma temporada expressiva. Foi campeão brasileiro e eleito o melhor goleiro da Série C de 2024 pelo Volta Redonda-RJ, onde atuou como titular absoluto e somou 80 jogos com a camisa da equipe fluminense, sua última casa. O novo dono da meta bicolor também traz no currículo dois títulos sergipanos, conquistados em 2018 e 2020, e o reconhecimento como melhor goleiro do Campeonato Baiano nas edições de 2021 e 2023. VEJA MAIS Campeão com o Paysandu, zagueiro acerta com o Amazônia Independente para o Parazão Jogador conquistou quatro títulos com a camisa do Papão e retorna ao futebol paraense Paysandu define pré-temporada em Belém com regime de concentração De acordo com o clube, período de descanso da equipe ocorrerá no hotel que fica no estádio da Curuzu. Bryan Borges se despede do Paysandu após duas temporadas e quatro títulos Lateral-direito anuncia saída nas redes sociais, relembra conquistas, lamenta o rebaixamento de 2025 e encerra passagem com 81 jogos pelo clube Revelado nas categorias de base do Figueirense-SC, o jogador celebrou o acordo com o Papão. “Estou muito feliz em vestir essa camisa e fazer parte do Paysandu”, declarou. O clube segue ativo no mercado, dando sequência ao processo de montagem do elenco para o próximo ano. Drosny é o primeiro nome anunciado para o grupo que será comandado pelo técnico Júnior Rocha. Com 1,92 m de altura e 95 kg, o goleiro acumula passagens por Figueirense-SC, Inter de Lages-SC, Brasil de Farroupilha-RS, Castanhal-PA, Rio Branco-AC, Foz do Iguaçu-PR, Sergipe, Confiança-SE, Bahia de Feira-BA, Jacuipense-BA, Ferroviário-CE, Santo André-SP e, mais recentemente, o Volta Redonda. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu jean drosny futebol brasileiro série c 2026 jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Paysandu anuncia a contratação de goleiro destaque da Série C Eleito melhor arqueiro da Terceirona em 2024, Jean Drosny chega com moral de Campeão Brasileiro após sólida passagem pelo Volta Redonda 06.12.25 15h08 Futebol MPPA notifica Paysandu para explicar possíveis irregularidades financeiras e contábeis A representação encaminhada tem como ponto central a suposta ausência de prestação de contas das verbas de patrocínio recebidas entre 2021 e 2024 05.12.25 15h40 FUTEBOL Campeão com o Paysandu, zagueiro acerta com o Amazônia Independente para o Parazão Jogador conquistou quatro títulos com a camisa do Papão e retorna ao futebol paraense 05.12.25 12h56 Futebol Paysandu define pré-temporada em Belém com regime de concentração De acordo com o clube, período de descanso da equipe ocorrerá no hotel que fica no estádio da Curuzu. 05.12.25 12h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 Em jogo de seis gols, Flamengo alternativo empata com Mirassol na despedida do Brasileiro 06.12.25 20h57 FUTEBOL Remo passa de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, mas segue atrás do Paysandu; saiba mais Leão Azul conseguiu mais de 200 mil inscritos no mês de novembro e ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores 05.12.25 11h54 JUSTIÇA Atacante consegue rescisão imediata e pede quase um milhão de indenização ao Paysandu O atacante paraguaio foi contratado em dezembro de 2024, em meio a uma grande expectativa criada pelo próprio clube, que incluiu no acordo uma cláusula de rescisão de R$ 45 milhões 02.12.25 18h48