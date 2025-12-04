Bryan Borges se despede do Paysandu após duas temporadas e quatro títulos Lateral-direito anuncia saída nas redes sociais, relembra conquistas, lamenta o rebaixamento de 2025 e encerra passagem com 81 jogos pelo clube O Liberal 04.12.25 16h29 Bryan Borges teve grande identificação com a camisa bicolor. (Igor Mota / O Liberal) O lateral-direito Bryan Borges anunciou nesta quinta-feira (4) que seu ciclo no Paysandu chegou ao fim. Sem acordo para renovação, o jogador utilizou as redes sociais para oficializar a despedida do clube que defendeu por duas temporadas, período em que se firmou como presença constante no elenco bicolor. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Na postagem, Bryan fez um balanço direto da sua trajetória. “Foram dois anos intensos, de muita entrega, alegrias e conquistas importantes. Tive a honra de levantar quatro títulos com essa camisa, momentos que vou levar comigo para sempre”, escreveu. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)O lateral também comentou a difícil campanha de 2025, marcada pelo rebaixamento à Série C. Lamentou o desfecho, afirmou sair com a “consciência limpa” pelo esforço ao longo do ano e desejou que o Paysandu “volte para o lugar que merece”. Versátil, Bryan atuou nos dois lados do campo e ainda desempenhou funções mais avançadas conforme as necessidades dos treinadores que passaram pelo clube. No total das duas temporadas, acumulou 81 partidas, com cinco gols marcados e sete assistências. VEJA MAIS Atacante consegue rescisão imediata e pede quase um milhão de indenização ao Paysandu O atacante paraguaio foi contratado em dezembro de 2024, em meio a uma grande expectativa criada pelo próprio clube, que incluiu no acordo uma cláusula de rescisão de R$ 45 milhões Vice-artilheiro do Paysandu na Série B, atacante é anunciado em time sul-coreano Diogo Oliveira deixou o Bicola após o fim da temporada e vai atuar, pela primeira vez, no futebol asiático Após rebaixamento, analista deixa o Paysandu e se despede do clube: 'Lutamos até o último minuto' Kauê Azevedo não vai seguir com o time para 2026 e deve acertar com adversário do Papão na Série C Com a camisa bicolor, conquistou duas Copas Verde, um Campeonato Paraense e a Supercopa Grão-Pará, encerrando seu ciclo como um dos atletas mais utilizados no período recente. “Agradeço ao clube, aos funcionários, aos meus companheiros e à torcida que sempre apoiou. Levo carinho e respeito por todos vocês”, concluiu. A saída de Bryan deixa o Paysandu com 18 jogadores assegurados para 2026 — dez do elenco principal e oito formados na base. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu lateral-direito bryan borges jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 