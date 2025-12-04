Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Bryan Borges se despede do Paysandu após duas temporadas e quatro títulos

Lateral-direito anuncia saída nas redes sociais, relembra conquistas, lamenta o rebaixamento de 2025 e encerra passagem com 81 jogos pelo clube

O Liberal
fonte

Bryan Borges teve grande identificação com a camisa bicolor. (Igor Mota / O Liberal)

O lateral-direito Bryan Borges anunciou nesta quinta-feira (4) que seu ciclo no Paysandu chegou ao fim. Sem acordo para renovação, o jogador utilizou as redes sociais para oficializar a despedida do clube que defendeu por duas temporadas, período em que se firmou como presença constante no elenco bicolor.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Na postagem, Bryan fez um balanço direto da sua trajetória. “Foram dois anos intensos, de muita entrega, alegrias e conquistas importantes. Tive a honra de levantar quatro títulos com essa camisa, momentos que vou levar comigo para sempre”, escreveu.

O lateral também comentou a difícil campanha de 2025, marcada pelo rebaixamento à Série C. Lamentou o desfecho, afirmou sair com a “consciência limpa” pelo esforço ao longo do ano e desejou que o Paysandu “volte para o lugar que merece”.

Versátil, Bryan atuou nos dois lados do campo e ainda desempenhou funções mais avançadas conforme as necessidades dos treinadores que passaram pelo clube. No total das duas temporadas, acumulou 81 partidas, com cinco gols marcados e sete assistências.

VEJA MAIS

image Atacante consegue rescisão imediata e pede quase um milhão de indenização ao Paysandu
O atacante paraguaio foi contratado em dezembro de 2024, em meio a uma grande expectativa criada pelo próprio clube, que incluiu no acordo uma cláusula de rescisão de R$ 45 milhões

image Vice-artilheiro do Paysandu na Série B, atacante é anunciado em time sul-coreano
Diogo Oliveira deixou o Bicola após o fim da temporada e vai atuar, pela primeira vez, no futebol asiático

image Após rebaixamento, analista deixa o Paysandu e se despede do clube: 'Lutamos até o último minuto'
Kauê Azevedo não vai seguir com o time para 2026 e deve acertar com adversário do Papão na Série C

Com a camisa bicolor, conquistou duas Copas Verde, um Campeonato Paraense e a Supercopa Grão-Pará, encerrando seu ciclo como um dos atletas mais utilizados no período recente. “Agradeço ao clube, aos funcionários, aos meus companheiros e à torcida que sempre apoiou. Levo carinho e respeito por todos vocês”, concluiu.

A saída de Bryan deixa o Paysandu com 18 jogadores assegurados para 2026 — dez do elenco principal e oito formados na base.

 

 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

paysandu

lateral-direito bryan borges

jornal amazônia
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

Futebol

Bryan Borges se despede do Paysandu após duas temporadas e quatro títulos

Lateral-direito anuncia saída nas redes sociais, relembra conquistas, lamenta o rebaixamento de 2025 e encerra passagem com 81 jogos pelo clube

04.12.25 16h29

JUSTIÇA

Atacante consegue rescisão imediata e pede quase um milhão de indenização ao Paysandu

O atacante paraguaio foi contratado em dezembro de 2024, em meio a uma grande expectativa criada pelo próprio clube, que incluiu no acordo uma cláusula de rescisão de R$ 45 milhões

02.12.25 18h48

Futebol

Campanhas opostas marcam a temporada de Paysandu e Remo em 2025

O Papão alternou título e instabilidade, enquanto o Leão garantiu o estadual e o acesso

02.12.25 17h13

De casa nova!

Vice-artilheiro do Paysandu na Série B, atacante é anunciado em time sul-coreano

Diogo Oliveira deixou o Bicola após o fim da temporada e vai atuar, pela primeira vez, no futebol asiático

02.12.25 11h39

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Fórmula 1

F-1: Antonelli agradece apoio de Verstappen após ataques por erro no GP do Catar

Depois da corrida, teorias de conspiração insinuaram que o italiano teria facilitado a vida de Norris na disputa pelo título ganharam força

04.12.25 23h13

Brasileirão

Botafogo empata no fim contra o Cruzeiro e dá o vice-campeonato ao Palmeiras

Em um jogo bastante estudado e de chances para os dois lados, o Cruzeiro foi contundente e efetivo quando teve suas chances

04.12.25 22h08

Troca de Leões

Henrique Bittencourt deixa o Remo e retorna ao Fortaleza como analista de desempenho

Com passagem pelo Paysandu, o profissional chegou ao Leão Azul em maio deste ano após convite de Sérgio Papellin

27.06.25 13h38

VEM AÍ?

Cristiano Ronaldo pode disputar o Mundial de Clubes de 2025, diz presidente da Fifa

Gianni Infantino afirmou em live que há clubes negociando com o craque português para disputar o torneio nos Estados Unidos, em 2025

23.05.25 20h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda