Bryan Borges se despede do Paysandu após duas temporadas e quatro títulos

O lateral-direito Bryan Borges anunciou nesta quinta-feira (4) que seu ciclo no Paysandu chegou ao fim. Sem acordo para renovação, o jogador utilizou as redes sociais para oficializar a despedida do clube que defendeu por duas temporadas, período em que se firmou como presença constante no elenco bicolor.

Na postagem, Bryan fez um balanço direto da sua trajetória. “Foram dois anos intensos, de muita entrega, alegrias e conquistas importantes. Tive a honra de levantar quatro títulos com essa camisa, momentos que vou levar comigo para sempre”, escreveu.

O lateral também comentou a difícil campanha de 2025, marcada pelo rebaixamento à Série C. Lamentou o desfecho, afirmou sair com a “consciência limpa” pelo esforço ao longo do ano e desejou que o Paysandu “volte para o lugar que merece”.

Versátil, Bryan atuou nos dois lados do campo e ainda desempenhou funções mais avançadas conforme as necessidades dos treinadores que passaram pelo clube. No total das duas temporadas, acumulou 81 partidas, com cinco gols marcados e sete assistências.

Com a camisa bicolor, conquistou duas Copas Verde, um Campeonato Paraense e a Supercopa Grão-Pará, encerrando seu ciclo como um dos atletas mais utilizados no período recente. “Agradeço ao clube, aos funcionários, aos meus companheiros e à torcida que sempre apoiou. Levo carinho e respeito por todos vocês”, concluiu.

A saída de Bryan deixa o Paysandu com 18 jogadores assegurados para 2026 — dez do elenco principal e oito formados na base.