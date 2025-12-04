Torcida do Flamengo faz festa em Belém após vitória e título do Brasileirão 2025

Com a vitória do Flamengo sobre o Ceará nesta quarta-feira (3), torcedores rubro-negros celebraram em diversos bares de Belém assim que o árbitro encerrou a partida. O confronto, válido pela 37ª rodada do Brasileirão Série A, foi disputado no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O gol da vitória foi marcado por Samuel Lino aos 36 minutos do primeiro tempo, em jogada que começou com o próprio atacante e terminou com assistência de Arrascaeta. Com o resultado, o Flamengo confirma o título do Campeonato Brasileiro de 2025.

Em um bar na avenida Marquês de Herval, no bairro do Marco, o bancário Mário Raimundo, de Paragominas, comemorava o título ao lado de amigos. “A gente está em treinamento no banco e hoje tiramos para assistir ao jogo juntos. Juntamos toda a galera fanática pelo Flamengo e viemos torcer. A gente já esperava um jogo difícil, porque o time está vindo de uma final. Mas foi muito bom, contagiante, com emoção até o último minuto”, relatou.

Sobre o momento do gol, ele resume: “Foi euforia total. O coração foi a mil. Mais uma vitória, mais um campeonato ganho. Foi um ano esplêndido para o Flamengo”, disse o torcedor, apaixonado pelo clube desde criança.

A torcedora Elen Tavares (à direita), conhecida como Malvadona do Flamengo, também celebrou a vitória do Mengão. (Cláudio Pinheiro | O Liberal)

A torcedora Elen Tavares, conhecida como Malvadona do Flamengo, também celebrou. “Eu assisti o jogo todinho e a sensação foi a melhor do mundo. Foi uma sensação de cansada de ganhar. Chamam a gente de soberbos, mas eu sinto muito se nós ganhamos todas. Aqui é Flamengo. O sentimento de vitória foi único. O Flamengo é tudo. Deus no céu e Flamengo na Terra”, comentou, acompanhada de amigos.

Em tom de brincadeira, a oficial da Marinha do Brasil, Márcia Martins, comemorou mais um troféu. “Olha, ano que vem quando eu for votar e pedirem o meu título, eu vou perguntar: ‘Qual deles? Porque eu tenho muitos’. A gente já está acostumado”, disse.

O DJ e gerente de uma empresa de engenharia em Belém, Kayto Pojo, também destacou a emoção do jogo. (Cláudio Pinheiro | O Liberal)

O DJ e gerente de uma empresa de engenharia em Belém, Kayto Pojo, também destacou a emoção do jogo. “O momento mais bonito para mim foi o gol, porque a gente dependia dele para conquistar mais um título. Eu esperava mais do Flamengo, mas a gente entende que o time veio do título da Libertadores, veio com aquela ressaca, cansado. O Flamengo representa muita coisa boa para mim: minha infância, minha fase adulta. Eu sou flamenguista por causa do meu pai e tenho muito orgulho disso”, afirmou.