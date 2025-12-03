Remo não deve anunciar reforços até o início da próxima semana, afirma Braz

O Remo não deve anunciar novos jogadores para a temporada de 2026 nos próximos dias. De acordo com o executivo de futebol do clube, Marcos Braz, os primeiros anúncios do Leão só devem ocorrer na próxima semana, mais especificamente a partir da terça-feira (9). A informação foi confirmada em entrevista breve do dirigente ao programa Liberal+ Notícias.

A data fixada coincide com o final da Série A do Campeonato Brasileiro, que tem a última rodada marcada para ocorrer no domingo (7). A tendência é que muitos jogadores, que ainda têm contratos com equipes da Primeira Divisão, assinem acordo com o Leão Azul para a temporada que vem.

Braz, que ainda não tem acerto com o Remo para 2026, segue em uma intensa rotina de viagens pelo Brasil para formar o elenco que disputará a Série A do Brasileirão pelo clube em janeiro. Segundo ele, foram realizadas viagens para São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás com o objetivo de contratar novos atletas.

Até o momento, o Remo ainda não anunciou nenhuma contratação ou renovação de contrato para a próxima temporada. Sabe-se, no entanto, por meio de fontes do Núcleo de Esportes de O Liberal, que o goleiro Marcelo Rangel já chegou a um acordo verbal com a diretoria e terá o acordo ampliado para 2026.

Por outro lado, o Remo ainda tem problemas para avançar nas negociações com outras duas peças importantes no acesso à Primeira Divisão: o técnico Guto Ferreira e o atacante Pedro Rocha. Ambos receberam propostas do Leão para permanecer em 2026, mas ainda não responderam, devido a impasses relacionados a salários, luvas e multa rescisória.

Apesar disso, o Remo já tem 13 jogadores do atual elenco com contrato para o próximo ano. São eles: Jorge, Tassano, Cantillo (até abril), Jaderson, Panagiotis, Dodô, Yago Ferreira (até o Parazão), Diego Hernandez (até junho), João Pedro, Eduardo Melo, PH (até abril), Nico Ferreira e Marrony. Caio Vinícius, que tinha vínculo até o meio do ano, rescindiu o acordo para assinar com uma equipe do futebol asiático.

A primeira partida do Remo na próxima temporada será em janeiro, provavelmente nos dias 17 ou 18, pela Supercopa Grão-Pará, contra o Águia de Marabá. O Parazão começará na semana seguinte, entre os dias 24 e 25, e a Série A inicia no dia 28 de janeiro.