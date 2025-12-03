Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Projeto que concede título honorífico de cidadão de Belém a jogadores do Remo é aprovado na Câmara

CMB também aprovou a concessão da Medalha Brasão D’Armas de Belém aos atletas e comissão técnica e administrativa do clube

O Liberal
fonte

Time azulino vai receber horarias na CMB (Thiago Gomes / O Liberal)

Um projeto que concede o Título Honorífico de Cidadãos de Belém a jogadores e à comissão técnica do Remo foi aprovado por unanimidade dos presentes na Câmara Municipal de Belém (CMB) nesta quarta-feira (3). A proposta concede a honraria aos atletas azulinos que conquistaram o acesso à Série A do futebol brasileiro neste ano.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Entre os citados está o jogador Jaderson, Marcelo Rangel, Pedro Rocha, destaque da equipe na Série B,, Diego Hernández e o grego Panagiotis Tachtsidis. Além deles, o projeto também contempla o treinador Guto Ferreira, o CEO André Alves e o ex-goleiro Júlio César, que esteve presente no último jogo do Remo contra o Goiás-GO, no Mangueirão.

O projeto foi aprovado com unanimidade entre os vereadores presentes na Câmara. A autoria foi do vereador Bieco, do MDB.

Além disso, a Câmara também aprovou a concessão da Medalha Brasão D’Armas de Belém, maior honraria da casa, ao presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira; ao treinador Guto Ferreira; ao executivo Marcos Braz; a Helder Barbalho Filho, diretor da Juventude do clube; ao goleiro Marcelo Rangel; ao atacante Pedro Rocha; e a outras personalidades da equipe.

O Projeto de Decreto Legislativo foi de autoria do vereador John Wayne, também do MDB. A data para a entrega das honrarias ainda será marcada pela casa.  

A honraria é uma forma de reconhecimento pelo feito histórico conquistado pelo time. A equipe que defendeu o Remo na Série B do Campeonato Brasileiro entrou para a história, pois colocou o clube de volta à elite do futebol nacional após 32 anos.

Assim, a conquista azulina também representa um grande feito para o esporte paraense, visto que a última vez que um time paraense disputou a Série A foi há 20 anos, com o Paysandu em 2005.

