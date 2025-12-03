Projeto que concede título honorífico de cidadão de Belém a jogadores do Remo é aprovado na Câmara CMB também aprovou a concessão da Medalha Brasão D’Armas de Belém aos atletas e comissão técnica e administrativa do clube O Liberal 03.12.25 12h38 Time azulino vai receber horarias na CMB (Thiago Gomes / O Liberal) Um projeto que concede o Título Honorífico de Cidadãos de Belém a jogadores e à comissão técnica do Remo foi aprovado por unanimidade dos presentes na Câmara Municipal de Belém (CMB) nesta quarta-feira (3). A proposta concede a honraria aos atletas azulinos que conquistaram o acesso à Série A do futebol brasileiro neste ano. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Entre os citados está o jogador Jaderson, Marcelo Rangel, Pedro Rocha, destaque da equipe na Série B,, Diego Hernández e o grego Panagiotis Tachtsidis. Além deles, o projeto também contempla o treinador Guto Ferreira, o CEO André Alves e o ex-goleiro Júlio César, que esteve presente no último jogo do Remo contra o Goiás-GO, no Mangueirão. O projeto foi aprovado com unanimidade entre os vereadores presentes na Câmara. A autoria foi do vereador Bieco, do MDB. VEJA MAIS Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão Campanhas opostas marcam a temporada de Paysandu e Remo em 2025 O Papão alternou título e instabilidade, enquanto o Leão garantiu o estadual e o acesso Após acesso, Remo fecha a Série B entre os melhores visitantes Pilar do acesso à Série A foi construído nas partidas longe de Belém Além disso, a Câmara também aprovou a concessão da Medalha Brasão D’Armas de Belém, maior honraria da casa, ao presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira; ao treinador Guto Ferreira; ao executivo Marcos Braz; a Helder Barbalho Filho, diretor da Juventude do clube; ao goleiro Marcelo Rangel; ao atacante Pedro Rocha; e a outras personalidades da equipe. O Projeto de Decreto Legislativo foi de autoria do vereador John Wayne, também do MDB. A data para a entrega das honrarias ainda será marcada pela casa. A honraria é uma forma de reconhecimento pelo feito histórico conquistado pelo time. A equipe que defendeu o Remo na Série B do Campeonato Brasileiro entrou para a história, pois colocou o clube de volta à elite do futebol nacional após 32 anos. Assim, a conquista azulina também representa um grande feito para o esporte paraense, visto que a última vez que um time paraense disputou a Série A foi há 20 anos, com o Paysandu em 2005. 