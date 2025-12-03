Escolinhas do Flamengo já levaram mais de 40 paraenses para testes no Rio; saiba mais

Após o desempenho do Flamengo em 2025, a procura por escolas de futebol do clube aumentou na Região Metropolitana de Belém. Entre elas, uma rede de franquias oficiais em Belém e Ananindeua vem ganhando destaque pela atuação na formação de jovens atletas no Pará.

Com quase quatro anos de atividade, a franquia se consolidou como polo de iniciação esportiva, captação de talentos e inclusão social, impulsionadas também pelo bom momento do time carioca no cenário nacional. Segundo o responsável pelas unidades, Luiz Augusto Hass, o interesse de crianças e jovens aumenta sempre que o Flamengo está em evidência, reforçando a relação afetiva e esportiva da torcida paraense com o clube.

Uma das escolas do Flamengo no Pará funcionam em Ananindeua (Wagner Santana/ O Liberal)

A primeira unidade foi inaugurada em março de 2022, em Ananindeua, já como franquia oficialmente reconhecida pelo Clube de Regatas do Flamengo. O modelo segue padrões rígidos definidos pelo clube. Segundo Hass, o padrão é o que garante qualidade e identidade à formação. “Seguimos rigorosamente os padrões de imagem, uniformes, ambientação e treinamentos”, explica.

A rede também organiza a Copa Fla Norte, considerada hoje a maior competição regional ligada ao Flamengo no país. O evento supera em público e participação torneios tradicionais como Copa Fla Rio, Copa Fla SP e Copa Fla Nordeste, reforçando o protagonismo da franqueada no Norte.

Formação de talentos e impacto social

Nos últimos anos, mais de 40 atletas foram encaminhados para testes no Flamengo e em outros grandes clubes. “Nesses quase quatro anos, já levamos mais de 40 alunos para testes no Flamengo e em outras equipes nacionais”, destaca o responsável.

O processo de observação começa nos campeonatos internos da própria escolinha. “Trazemos avaliadores técnicos do clube, que observam os atletas e selecionam aqueles que podem seguir para a etapa seguinte no Rio de Janeiro”. Caso aprovem a etapa no Rio, os jovens são integrados diretamente às categorias de base.

Meninos e meninas participam da escola do Flamengo no Pará (Wagner Santana / O Liberal)

Embora a unidade ainda não tenha um atleta efetivado na base rubro-negra, Luiz Hass afirma que esse cenário está próximo de mudar. “No momento ainda não temos jogadores dentro da base do Flamengo, mas temos atletas com testes agendados e muitos já passaram em outros clubes do país.”

Além do desempenho esportivo, segundo Luiz Hass, a rede se destaca pela atuação social. Um dos casos que mais marcaram a equipe foi o apoio, em parceria com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), que permitiu que um jovem refugiado venezuelano da etnia Warao fosse encaminhado para testes em um grande clube.

Modalidades e ampliação para 2026

Escola do Flamengo em Ananindeua forma talentos (Wagner Santana/ O Liberal)

Com o novo convênio nacional firmado com a AABB, a escolinha ampliou sua estrutura e passou a oferecer futebol de campo, Fut7, futsal e treinamento funcional. A expansão transformou a franquia na maior e mais completa escola de futebol da região.

Para 2026, as unidades preparam uma reestruturação que vai dividir as atividades em dois segmentos:

Escola (iniciação e aperfeiçoamento)

Alto rendimento (categorias de base)

“Já iniciamos o planejamento e reorganização das unidades. A partir do próximo ano, teremos uma separação clara entre escola e alto rendimento para participar de campeonatos de nível ainda mais alto”, explica Hass.

Ele também afirma que o perfil dos novos alunos está mudando. “Temos observado uma procura cada vez maior, inclusive de meninas, e isso nos motiva a ampliar as categorias e ajustar as turmas.”