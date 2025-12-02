Grêmio x Fluminense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/12) pelo Brasilerão

Grêmio x Fluminense disputam hoje, segunda-feira (02/12), uma partida pela 37° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontecerá às 21h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Grêmio x Fluminense ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Fluminense é o 6° colocado do Brasileirão e acumula 17 vitórias, 7 empates, 12 derrotas, 46 gols marcados e 38 gols sofridos. O time está invicto há 5 rodadas do Campeonato Brasileiro.

O Grêmio ocupa a 10° posição com 12 vitórias, 10 empates, 14 derrotas, 42 gols marcados e 48 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Grêmio x Fluminense: prováveis escalações

Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Wagner Leonardo (Erick Noriega), Wálter Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur Melo e Edenílson; Alysson (Pavón), Willian e André Henrique; Técnico: Mano Menezes.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules (Nonato) e Lucho Acosta; Kevin Serna, Soteldo (Keno) e Everaldo. Técnico: Luis Zubeldía.

FICHA TÉCNICA

Grêmio x Fluminense

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data/Horário: 02 de dezembro de 2025, 21h30