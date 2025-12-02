Grêmio x Fluminense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/12) pelo Brasilerão Grêmio e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 02.12.25 20h30 O Fluminense soma 12 pontos a mais que o Grêmio no Brasileirão (X/ @Sudamericana) Grêmio x Fluminense disputam hoje, segunda-feira (02/12), uma partida pela 37° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontecerá às 21h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Grêmio x Fluminense ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Fluminense é o 6° colocado do Brasileirão e acumula 17 vitórias, 7 empates, 12 derrotas, 46 gols marcados e 38 gols sofridos. O time está invicto há 5 rodadas do Campeonato Brasileiro. O Grêmio ocupa a 10° posição com 12 vitórias, 10 empates, 14 derrotas, 42 gols marcados e 48 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira Grêmio x Fluminense: prováveis escalações Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Wagner Leonardo (Erick Noriega), Wálter Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur Melo e Edenílson; Alysson (Pavón), Willian e André Henrique; Técnico: Mano Menezes. Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules (Nonato) e Lucho Acosta; Kevin Serna, Soteldo (Keno) e Everaldo. Técnico: Luis Zubeldía. FICHA TÉCNICA Grêmio x Fluminense Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS) Data/Horário: 02 de dezembro de 2025, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave grêmio fluminense brasileirão 2025 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol De olho em 2026, Tuna Luso contrata volante campeão paraense com o Paysandu Com a chegada do ex-bicolor, a Tuna Luso alcança sua décima contratação para o ano que vem 03.12.25 16h48 Campeonato Inglês Liverpool x Sunderland: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03/12) pela Premier League Liverpool e Sunderland jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 03.12.25 16h15 Copa da Itália Inter x Venezia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/12) pela Coppa Italia Inter de Milão e Venezia jogam as oitavas de final da Copa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 03.12.25 16h00 Campeonato Inglês Brighton x Aston Villa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/12) pela Premier Lea Brighton e Aston Villa jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 03.12.25 15h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão 02.12.25 11h52 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (03/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Copa da Alemanha, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 03.12.25 7h00 JUSTIÇA Atacante consegue rescisão imediata e pede quase um milhão de indenização ao Paysandu O atacante paraguaio foi contratado em dezembro de 2024, em meio a uma grande expectativa criada pelo próprio clube, que incluiu no acordo uma cláusula de rescisão de R$ 45 milhões 02.12.25 18h48 FUTEBOL Jogos do Remo na Série A podem ser transmitidos na Europa; saiba detalhes Leão Azul pode garantir um faturamento maior com a exposição da marca e de seus patrocinadores 03.12.25 12h56