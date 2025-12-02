Newcastle x Tottenham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02/12) pela Premier League Newcastle e Tottenham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 02.12.25 16h15 Tottenham e Newcastle somam a mesma quantidade de vitórias, empates, derrotas e gols sofridos pela Premier League (X/ @NUFC) Newcastle x Tottenham disputam hoje, terça-feira (02/12), pela 14° rodada da Premier League. O jogo iniciará às 17h15 (horário de Brasília), no St. James' Park, em Newcastle upon Tyne, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Newcastle x Tottenham ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 17h15 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Ambos Tottenham e Newcastle acumulam 5 vitórias, 3 empates, 5 derrotas e 16 gols sofridos por essa edição da Premier League. O Newcastle passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas partidas do Campeonato Inglês e soma 17 gols marcados. Já o Tottenham registrou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas e acumula 21 gols marcados. Newcastle x Tottenham: prováveis escalações Newcastle: Aaron Ramsdale; Tino Livramento, Dan Burn, Malick Tiaw e Lewis Hall; Joelinton, Bruno Guimarães e Sandro Tonali; Harvey Barnes, Anthony Elanga e Nick Woltemade. Técnico: Eddie Howe. Tottenham: Gugliemo Vicario; Pedro Porro, Kevin Danso, Micky Van de Ven e Destiny Udogie; João Palhinha, Archie Gray e Lucas Bergvall; Mohammed Kudus, Richarlison e Randall Kolo Muani. Técnico: Thomas Frank. FICHA TÉCNICA Newcastle x Tottenham Campeonato Inglês - Premier League Local: St. James' Park, em Newcastle upon Tyne, Inglaterra Data/Horário: 02 de dezembro de 2025, 16h30 