Al-Ahli x Al Hazm: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/02) pelo Campeonato Saudita

Al Ahli x Al-Hazem disputam hoje, quinta-feira (05/02), a 21° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 14h30 (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al-Ahli x Al Hazem ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Ahli é o 3° colocado do Campeonato Saudita e acumula um total de 13 vitórias, 5 empates, 1 derrota, 33 gols marcados e 12 gols sofridos. O time está invicto há 9 rodadas da competição.

Já Al Hazm ocupa a 11° posição com 5 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, 20 gols marcados e 35 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Al-Ahli x Al-Hazm: prováveis escalações

Al Ahli: Sem informações.

Al Hazem: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Al Ahli x Al Hazm

Campeonato Saudita

Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita

Data/Horário: 05 de fevereiro de 2026, 14h30