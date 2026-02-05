Al-Ahli x Al Hazm: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/02) pelo Campeonato Saudita Al Ahli e Al-Hazm jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 05.02.26 13h30 Al Ahli soma 23 pontos a mais que Al Hazm no Campeonato Saudita (X/ @ALAHLI_FCEN) Al Ahli x Al-Hazem disputam hoje, quinta-feira (05/02), a 21° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 14h30 (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al-Ahli x Al Hazem ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 14h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Al Ahli é o 3° colocado do Campeonato Saudita e acumula um total de 13 vitórias, 5 empates, 1 derrota, 33 gols marcados e 12 gols sofridos. O time está invicto há 9 rodadas da competição. Já Al Hazm ocupa a 11° posição com 5 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, 20 gols marcados e 35 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (05/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa del Rey e Série A saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira Al-Ahli x Al-Hazm: prováveis escalações Al Ahli: Sem informações. Al Hazem: Sem informações. FICHA TÉCNICA Al Ahli x Al Hazm Campeonato Saudita Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita Data/Horário: 05 de fevereiro de 2026, 14h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Al Hazm al ahli jogos de hoje Campeonato Saudita COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Cruzeiro x Coritiba: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/02) pelo Brasileirão Cruzeiro e Coritiba jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 05.02.26 20h30 Paulistão Corinthians x Capivariano: onde assistir e escalações do jogo hoje (05/02) pelo Campeonato Paulista Corinthians e Capivariano jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 05.02.26 19h30 Campeonato Brasileiro Vasco x Chapecoense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/02) pelo Brasileirão Vasco da Gama e Chapecoense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 05.02.26 19h00 Campeonato Brasileiro Bahia x Fluminense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/02) pelo Brasileirão Bahia e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 05.02.26 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Cruzeiro leva virada do Coritiba no Mineirão e pressão sobre Tite aumenta 05.02.26 23h47 SÓ PINTURA! Time B do Remo vence o Águia no Baenão com três golaços pelo Parazão Com um gol de Pavani e dois de Nico Ferreira, Leão faz 3 a 0 na terceira rodada e agora volta as atenções para o clássico contra o Paysandu, no Mangueirão 05.02.26 21h59 VEJA OS VALORES Copa do Brasil 2026: Remo vai receber mais que o dobro do Paysandu; entenda Seis equipes paraenses disputam a competição nesta temporada: Remo, Paysandu, Águia de Marabá, Tuna Luso, Castanhal e Bragantino. 05.02.26 15h02 Copa do Mundo de Futebol Autista Copa do Mundo de Futebol Autista: Pará na disputa como sede e impulsiona inclusão Primeira edição da competição está prevista para ocorrer no Brasil, em abril de 2025, e Pará pode ser uma das sedes 31.03.24 8h30