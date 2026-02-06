Union Berlin x Eintracht: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (06/02) pela Bundesliga Union Berlin e Eintracht Frankfurt jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 06.02.26 15h30 O Eintracht soma só 3 pontos a mais que o Union Berlin na Bundesliga (X/ @fcunion) Union Berlin x Eintracht Frankfurt disputam hoje, sexta-feira (06/02), a 21° rodada da Bundesliga. O jogo ocorre às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio An der Alten Försterei, em Berlim, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Union Berlin x Eintracht ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo OneFootball, pela XSports e pela Canal GOAT, no Youtube, a partir das 16h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Eintracht Frankfurt é o 8° colocado da Bundesliga e acumula 7 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, 40 gols marcados e 45 gols sofridos. O time não vence há 6 rodadas da competição. Já o Union Berlin está em 9° lugar e soma 6 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, 25 gols marcados e 33 gols sofridos. A equipe está há 5 rodadas sem vitórias pelo Campeonato Alemão. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (06/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Premier League, Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol e Série A saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira Union Berlin x Eintracht: prováveis escalações Union Berlin: Ronnow; Doekhi, Querfeld, Nsoki; Haberer, Khedira, Kemlein, Kohn; Burke, Ansah; Ilic. Eintracht: Santos; Kristensen, Koch, Theate, Brown; Gotze, Larsson, Chaibi; Doan, Knauff; Kalimuendo. FICHA TÉCNICA Union Berlin x Eintracht Frankfurt Bundesliga 2026 Local: Estádio An der Alten Försterei, em Berlim, Alemanha Data/Horário: 06 de fevereiro de 2026, às 16h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Union Berlin Eintracht Frankfurt jogos de hoje Bundesliga 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Parazão usa pausa técnica para alertar torcedores sobre descarte de lixo nos estádios Ação faz parte da iniciativa “Parada pelo Clima”, realizada pela Federação Paraense de Futebol (FPF) e o Terra FC 06.02.26 16h12 Campeonato Inglês Leeds x Nottingham Forest: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (06) pela Premier League Leeds United e Nottingham Forest jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 06.02.26 16h00 Campeonato Espanhol Celta x Osasuna: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (06/02) por La Liga Celta de Vigo e Osasuna jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 06.02.26 16h00 Série A italiana Verona x Pisa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (06/02) pelo Campeonato Italiano Verona e Pisa jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 06.02.26 15h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Veja a classificação do Parazão 2026 após a metade da primeira fase Últimas partidas desta fase do torneio serão realizadas no domingo de Carnaval, no dia 17 de fevereiro. 06.02.26 11h42 PROFESSOR PARDAL NÃO Osorio volta a se defender de críticas e nega improvisações: 'Não posso pensar como o torcedor' Na coletiva, Osorio falou pouco sobre o jogo no Baenão e concentrou suas respostas em justificar as trocas feitas nas últimas partidas 05.02.26 23h06 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (06/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Premier League, Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol e Série A saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira 06.02.26 7h00 SÓ PINTURA! Time B do Remo vence o Águia no Baenão com três golaços pelo Parazão Com um gol de Pavani e dois de Nico Ferreira, Leão faz 3 a 0 na terceira rodada e agora volta as atenções para o clássico contra o Paysandu, no Mangueirão 05.02.26 21h59