Union Berlin x Eintracht: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (06/02) pela Bundesliga

Union Berlin x Eintracht Frankfurt disputam hoje, sexta-feira (06/02), a 21° rodada da Bundesliga. O jogo ocorre às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio An der Alten Försterei, em Berlim, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Union Berlin x Eintracht ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo OneFootball, pela XSports e pela Canal GOAT, no Youtube, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Eintracht Frankfurt é o 8° colocado da Bundesliga e acumula 7 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, 40 gols marcados e 45 gols sofridos. O time não vence há 6 rodadas da competição.

Já o Union Berlin está em 9° lugar e soma 6 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, 25 gols marcados e 33 gols sofridos. A equipe está há 5 rodadas sem vitórias pelo Campeonato Alemão.

Union Berlin x Eintracht: prováveis escalações

Union Berlin: Ronnow; Doekhi, Querfeld, Nsoki; Haberer, Khedira, Kemlein, Kohn; Burke, Ansah; Ilic.

Eintracht: Santos; Kristensen, Koch, Theate, Brown; Gotze, Larsson, Chaibi; Doan, Knauff; Kalimuendo.

FICHA TÉCNICA

Union Berlin x Eintracht Frankfurt

Bundesliga 2026

Local: Estádio An der Alten Försterei, em Berlim, Alemanha

Data/Horário: 06 de fevereiro de 2026, às 16h30