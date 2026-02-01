Cremonese x Inter: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (01/02) pelo Campeonato Italia Cremonese e Inter de Milão jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 01.02.26 13h00 O Inter soma 29 pontos a mais que o Cremonese na Série A italiana (X/ @Inter) Cremonese x Inter de Milão disputam hoje, domingo (01/02), a 23° rodada do Campeonato Italiano. O jogo tem início às 14h (horário de Brasília), no Estádio Giovanni Zini, em Cremona, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Cremonese x Inter ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 14h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Inter de Milão lidera a Série A italiana e acumula 52 pontos, 17 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 50 gols marcados e 19 gols sofridos. O time está invicto há 10 rodadas da competição. Já o Cremonese soma um total de 23 pontos, 5 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, 20 gols marcados e 29 gols sofridos. A equipe está sem vitórias há 8 rodadas do Campeonato Italiano. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (01/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Supercopa do Brasil, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Cremonese x Inter de Milão: prováveis escalações Cremonese: Emil Audero; Filippo Terracciano, Federico Baschirotto e Matteo Bianchetti; T. Barbieri, Alberto Grassi, M. Collocolo, J. Vandeputte e G. Pezzella; Federico Bonazzoli e J. Vardy. Inter: Y. Sommer; Y. Bisseck, Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni; Luis Henrique, Petar Sucic, P. Zielinski, H. Mkhitaryan e Carlos Augusto; Lautaro Martinez e P. Esposito. FICHA TÉCNICA Cremonese x Internazionale Campeonato Italiano Local: Estádio Giuseppe Sinigaglia, em Como, Itália Data/Horário: 01 de fevereiro de 2026, 14h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Inter de MIlão Cremonese jogos de hoje Campeonato Italiano COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (02/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Inglês, La Liga, Campeonato Italiano e Série A saudita movimentam o futebol nesta segunda-feira 02.02.26 7h00 Cariocão Botafogo x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01) pelo Campeonato Carioca Botafogo e Fluminense jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.02.26 19h30 Campeonato Mineiro Betim x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (01/02) pelo Campeonato Mineiro Betim e Cruzeiro jogam pelo Campeonato Mineiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.02.26 19h00 Paulistão Mirassol x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo hoje (01/02) pelo Campeonato Paulista Mirassol e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.02.26 17h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (02/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Inglês, La Liga, Campeonato Italiano e Série A saudita movimentam o futebol nesta segunda-feira 02.02.26 7h00 CBF explica expulsão de Carrascal e confirma apagão no VAR durante Flamengo x Corinthians 01.02.26 23h12 Futebol Remo planeja estreia de reforços e festa com mosaico diante do Mirassol-SP; veja provável escalação Na primeira partida em casa pelo Brasileirão, clube vai colocar em campo escalação mais próxima daquela considera titular pela comissão técnica. 01.02.26 15h38 Abel assume 'exibição ruim', cobra reposições e defende rodagem após derrota do Palmeiras 01.02.26 23h32