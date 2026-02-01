Cremonese x Inter: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (01/02) pelo Campeonato Italia

Cremonese x Inter de Milão disputam hoje, domingo (01/02), a 23° rodada do Campeonato Italiano. O jogo tem início às 14h (horário de Brasília), no Estádio Giovanni Zini, em Cremona, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Cremonese x Inter ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 14h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Inter de Milão lidera a Série A italiana e acumula 52 pontos, 17 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 50 gols marcados e 19 gols sofridos. O time está invicto há 10 rodadas da competição.

Já o Cremonese soma um total de 23 pontos, 5 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, 20 gols marcados e 29 gols sofridos. A equipe está sem vitórias há 8 rodadas do Campeonato Italiano.

VEJA MAIS

Cremonese x Inter de Milão: prováveis escalações

Cremonese: Emil Audero; Filippo Terracciano, Federico Baschirotto e Matteo Bianchetti; T. Barbieri, Alberto Grassi, M. Collocolo, J. Vandeputte e G. Pezzella; Federico Bonazzoli e J. Vardy.

Inter: Y. Sommer; Y. Bisseck, Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni; Luis Henrique, Petar Sucic, P. Zielinski, H. Mkhitaryan e Carlos Augusto; Lautaro Martinez e P. Esposito.

FICHA TÉCNICA

Cremonese x Internazionale

Campeonato Italiano

Local: Estádio Giuseppe Sinigaglia, em Como, Itália

Data/Horário: 01 de fevereiro de 2026, 14h