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Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (19/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Brasileiro, Liga Europa, Copa do Brasil e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira

Thalles Leal
fonte

O Remo jogará contra o Flamengo às 20h, pelo Brasileirão (Luís Carlos/ Ascom Remo)

Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (19/03), incluem partidas pela Europa League, Liga ConferênciaBrasileirão e Copa do Brasil.

Às 20h, o Flamengo jogará contra o Remo pelo Campeonato Brasileiro. Já às 21h30, a Chapecoense enfrentará o Corinthians pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro

  1. Grêmio x Vitória - 19h - Premiere
  2. Flamengo x Remo - 20h - Premiere
  3. Chapecoense x Corinthians - 21h30 - Amazon Prime Video

Copa do Brasil

  1. Maringá x Goiás - 19h30 - Amazon Prime Video
  2. Juventude x Águia de Marabá - 19h30 - Amazon Prime Video
  3. Volta Redonda x Barra - 20h - SporTV, GeTV e Premiere

Liga Conferência - Conference League

  1. AEK Atenas x Celje - 14h45 - Sem informações
  2. Mainz x Sigma - 14h45 - Sem informações
  3. Raków x Fiorentina - 14h45 - Sem informações
  4. AEK Larnaca x Crystal Palace - 14h45 - Sem informações
  5. Strasbourg x Rijeka - 17h - Sem informações
  6. Sparta Praga x AZ Alkmaar - 17h - Sem informações
  7. Shakhtar Donetsk x Léch Poznan - 17h - Sem informações
  8. Rayo Vallecano x Samsunspor - 17h - Sem informações

Liga Europa - Europa League

  1. Midtjylland x Nottingham Forest - 14h45 - CazéTV
  2. Freiburg x Genk - 14h45 - Sem informações
  3. Lyon x Celta - 14h45 - CazéTV
  4. Porto x Stuttgart - 17h - CazéTV
  5. Roma x Bologna - 17h - CazéTV
  6. Aston Villa x LOSC - 17h - CazéTV
  7. Betis x Panathinaikos - 17h - CazéTV

Onde assistir ao jogo de Grêmio e Vitória; veja o horário

O jogo entre Grêmio x Vitória terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 19h.

Onde assistir ao jogo de Flamengo e Remo; veja o horário

O jogo entre Flamengo x Remo terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 20h.

Onde assistir ao jogo de Chapecoense e Corinthians; veja o horário

O jogo entre Chapecoense x Corinthians terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Volta Redonda e Barra; veja o horário

O jogo entre Volta Redonda x Barra terá transmissão ao vivo pela SporTV, pela GeTV e pelo Premiere, às 20h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quinta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira.

ESPN

Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta quinta-feira.

SporTV

  1. 20h - Volta Redonda x Barra - Copa do Brasil

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quinta-feira.

Disney+

Nenhum jogo vai passar na Disney+ nesta quinta-feira.

Premiere

  1. 19h - Grêmio x Vitória - Brasileirão
  2. 20h - Flamengo x Remo - Brasileirão
  3. 20h - Volta Redonda x Barra - Copa do Brasil

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quinta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quinta-feira.

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