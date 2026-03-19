Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (19/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Liga Europa, Copa do Brasil e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira Thalles Leal 19.03.26 7h00 O Remo jogará contra o Flamengo às 20h, pelo Brasileirão (Luís Carlos/ Ascom Remo) Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (19/03), incluem partidas pela Europa League, Liga Conferência, Brasileirão e Copa do Brasil. Às 20h, o Flamengo jogará contra o Remo pelo Campeonato Brasileiro. Já às 21h30, a Chapecoense enfrentará o Corinthians pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Brasileiro Grêmio x Vitória - 19h - Premiere Flamengo x Remo - 20h - Premiere Chapecoense x Corinthians - 21h30 - Amazon Prime Video Copa do Brasil Maringá x Goiás - 19h30 - Amazon Prime Video Juventude x Águia de Marabá - 19h30 - Amazon Prime Video Volta Redonda x Barra - 20h - SporTV, GeTV e Premiere Liga Conferência - Conference League AEK Atenas x Celje - 14h45 - Sem informações Mainz x Sigma - 14h45 - Sem informações Raków x Fiorentina - 14h45 - Sem informações AEK Larnaca x Crystal Palace - 14h45 - Sem informações Strasbourg x Rijeka - 17h - Sem informações Sparta Praga x AZ Alkmaar - 17h - Sem informações Shakhtar Donetsk x Léch Poznan - 17h - Sem informações Rayo Vallecano x Samsunspor - 17h - Sem informações Liga Europa - Europa League Midtjylland x Nottingham Forest - 14h45 - CazéTV Freiburg x Genk - 14h45 - Sem informações Lyon x Celta - 14h45 - CazéTV Porto x Stuttgart - 17h - CazéTV Roma x Bologna - 17h - CazéTV Aston Villa x LOSC - 17h - CazéTV Betis x Panathinaikos - 17h - CazéTV Onde assistir ao jogo de Grêmio e Vitória; veja o horário O jogo entre Grêmio x Vitória terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 19h. Onde assistir ao jogo de Flamengo e Remo; veja o horário O jogo entre Flamengo x Remo terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 20h. Onde assistir ao jogo de Chapecoense e Corinthians; veja o horário O jogo entre Chapecoense x Corinthians terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video, às 21h30. Onde assistir ao jogo de Volta Redonda e Barra; veja o horário O jogo entre Volta Redonda x Barra terá transmissão ao vivo pela SporTV, pela GeTV e pelo Premiere, às 20h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quinta-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira. ESPN Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta quinta-feira. SporTV 20h - Volta Redonda x Barra - Copa do Brasil Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quinta-feira. Disney+ Nenhum jogo vai passar na Disney+ nesta quinta-feira. Premiere 19h - Grêmio x Vitória - Brasileirão 20h - Flamengo x Remo - Brasileirão 20h - Volta Redonda x Barra - Copa do Brasil DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quinta-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quinta-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. 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Internacional vence o Santos e deixa o Remo na vice-lanterna da Série A Agora, o Leão está à frente apenas do Cruzeiro, que tem somente 2 pontos em 7 partidas. 18.03.26 23h46