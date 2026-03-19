Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (19/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (19/03), incluem partidas pela Europa League, Liga Conferência, Brasileirão e Copa do Brasil.

Às 20h, o Flamengo jogará contra o Remo pelo Campeonato Brasileiro. Já às 21h30, a Chapecoense enfrentará o Corinthians pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro

Grêmio x Vitória - 19h - Premiere Flamengo x Remo - 20h - Premiere Chapecoense x Corinthians - 21h30 - Amazon Prime Video

Copa do Brasil

Maringá x Goiás - 19h30 - Amazon Prime Video Juventude x Águia de Marabá - 19h30 - Amazon Prime Video Volta Redonda x Barra - 20h - SporTV, GeTV e Premiere

Liga Conferência - Conference League

AEK Atenas x Celje - 14h45 - Sem informações Mainz x Sigma - 14h45 - Sem informações Raków x Fiorentina - 14h45 - Sem informações AEK Larnaca x Crystal Palace - 14h45 - Sem informações Strasbourg x Rijeka - 17h - Sem informações Sparta Praga x AZ Alkmaar - 17h - Sem informações Shakhtar Donetsk x Léch Poznan - 17h - Sem informações Rayo Vallecano x Samsunspor - 17h - Sem informações

Liga Europa - Europa League

Midtjylland x Nottingham Forest - 14h45 - CazéTV Freiburg x Genk - 14h45 - Sem informações Lyon x Celta - 14h45 - CazéTV Porto x Stuttgart - 17h - CazéTV Roma x Bologna - 17h - CazéTV Aston Villa x LOSC - 17h - CazéTV Betis x Panathinaikos - 17h - CazéTV

Onde assistir ao jogo de Grêmio e Vitória; veja o horário

O jogo entre Grêmio x Vitória terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 19h.

Onde assistir ao jogo de Flamengo e Remo; veja o horário

O jogo entre Flamengo x Remo terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 20h.

Onde assistir ao jogo de Chapecoense e Corinthians; veja o horário

O jogo entre Chapecoense x Corinthians terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Volta Redonda e Barra; veja o horário

O jogo entre Volta Redonda x Barra terá transmissão ao vivo pela SporTV, pela GeTV e pelo Premiere, às 20h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quinta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira.

ESPN

Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta quinta-feira.

SporTV

20h - Volta Redonda x Barra - Copa do Brasil

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quinta-feira.

Disney+

Nenhum jogo vai passar na Disney+ nesta quinta-feira.

Premiere

19h - Grêmio x Vitória - Brasileirão 20h - Flamengo x Remo - Brasileirão 20h - Volta Redonda x Barra - Copa do Brasil

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quinta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quinta-feira.