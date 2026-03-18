Novos atacantes do Remo podem estrear contra o Flamengo Com nomes publicados no BID, Poveda e Taliari podem ser utilizados pelo técnico Léo Condé já no confronto desta quinta-feira (19), no Maracanã O Liberal 18.03.26 18h53 Os atacantes Gabriel Poveda e Gabriel Taliari já estão regularizados e ficam à disposição do Clube do Remo para o jogo contra o Flamengo, nesta quinta-feira (19), no Maracanã, pela 7ª rodada do Brasileirão. Os nomes dos dois jogadores foram publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol nesta quarta, o que libera a dupla para estrear com a camisa azulina. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Com a regularização, Poveda e Taliari podem ser utilizados pelo técnico Léo Condé já no confronto desta quinta-feira (19), diante do Clube de Regatas do Flamengo, no Estádio do Maracanã, pela sétima rodada da competição nacional. VEJA MAIS Remo paga em torno de R$4 milhões e contrata atacante que estava em clube da Série B Jogador Gabriel Taliari, de 28 anos, que estava no Juventude-RS, teve parte de seus direitos econômicos adquiridos pelo Remo [[(standard.Article) Flamengo x Remo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/03) pelo Brasileirão]] A delegação remista está em Curitiba desde o último fim de semana, e ambos os jogadores já se integraram ao grupo durante a preparação para o duelo fora de casa. A tendência é que a comissão técnica avalie as condições físicas dos atletas antes de definir se eles serão utilizados já nesta partida. A regularização amplia as opções ofensivas do Remo, que busca sua primeira vitória na Série A e tenta reagir na competição após um início abaixo do esperado. A possível estreia da dupla acontece justamente diante de um dos adversários mais fortes do campeonato, em um cenário que exige maior poder de decisão no setor ofensivo, onde na última partida jogaram Jajá e Alef Manga. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo Brasileirão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO REFORÇOS Novos atacantes do Remo podem estrear contra o Flamengo Com nomes publicados no BID, Poveda e Taliari podem ser utilizados pelo técnico Léo Condé já no confronto desta quinta-feira (19), no Maracanã 18.03.26 18h53 FUTEBOL Remo paga em torno de R$4 milhões e contrata atacante que estava em clube da Série B Jogador Gabriel Taliari, de 28 anos, que estava no Juventude-RS, teve parte de seus direitos econômicos adquiridos pelo Remo 18.03.26 10h48 BAIXA Sávio se lesiona e está fora de jogo contra o Flamengo De acordo com comunicado oficial do clube, o jogador teve constatada uma lesão no reto anterior da coxa direita 17.03.26 23h06 SÉRIE A Remo confirma a contratação do atacante Gabriel Poveda O Leão Azul segue contratando para melhorar o time em busca da primeira vitória na competição 17.03.26 22h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em virada heroica, Paysandu vence a Portuguesa e avança na Copa do Brasil; veja detalhes Os bicolores chegaram a perder por 2 a 0, mas dominaram o segundo tempo e saíram de campo com um a mais 17.03.26 23h35 FUTEBOL Remo paga em torno de R$4 milhões e contrata atacante que estava em clube da Série B Jogador Gabriel Taliari, de 28 anos, que estava no Juventude-RS, teve parte de seus direitos econômicos adquiridos pelo Remo 18.03.26 10h48 FUTEBOL Após vitória pela Copa do Brasil, Paysandu provoca: 'Portuguesa é pizza' Papão sai de 2 a 0, vence por 3 a 2 fora de casa e garante vaga na quinta fase da competição 18.03.26 0h19 SÉRIE A Remo confirma a contratação do atacante Gabriel Poveda O Leão Azul segue contratando para melhorar o time em busca da primeira vitória na competição 17.03.26 22h11