Novos atacantes do Remo podem estrear contra o Flamengo

Os atacantes Gabriel Poveda e Gabriel Taliari já estão regularizados e ficam à disposição do Clube do Remo para o jogo contra o Flamengo, nesta quinta-feira (19), no Maracanã, pela 7ª rodada do Brasileirão. Os nomes dos dois jogadores foram publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol nesta quarta, o que libera a dupla para estrear com a camisa azulina.

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Com a regularização, Poveda e Taliari podem ser utilizados pelo técnico Léo Condé já no confronto desta quinta-feira (19), diante do Clube de Regatas do Flamengo, no Estádio do Maracanã, pela sétima rodada da competição nacional.

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A delegação remista está em Curitiba desde o último fim de semana, e ambos os jogadores já se integraram ao grupo durante a preparação para o duelo fora de casa. A tendência é que a comissão técnica avalie as condições físicas dos atletas antes de definir se eles serão utilizados já nesta partida.

A regularização amplia as opções ofensivas do Remo, que busca sua primeira vitória na Série A e tenta reagir na competição após um início abaixo do esperado. A possível estreia da dupla acontece justamente diante de um dos adversários mais fortes do campeonato, em um cenário que exige maior poder de decisão no setor ofensivo, onde na última partida jogaram Jajá e Alef Manga.