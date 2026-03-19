Remo tem missão 'quase impossível' contra o Flamengo no Maracanã; Lance a Lance

O Clube do Remo encara, nesta quinta-feira (19), um daqueles jogos que podem ser classificados como uma missão 'quase impossível'. Ainda sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Leão vai ao Estádio do Maracanã enfrentar o Flamengo, às 20h, tentando transformar um cenário totalmente adverso num ponto de virada na competição nacional.

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Com apenas três pontos e ocupando a zona de rebaixamento, o Remo chega pressionado após duas derrotas consecutivas, já sob o comando de Léo Condé. A equipe ainda busca encaixe em todos os setores e tenta corrigir erros recorrentes que têm custado caro, como falhas defensivas e pouca eficiência na finalização. Mesmo assim, a missão desta rodada é das mais duras: vencer fora de casa o elenco mais caro do país, que não perde há 25 jogos no Maracanã e que, somente na última janela, gastou R$ 341 milhões em quatro reforços, entre eles Lucas Paquetá, que deverá estar em campo hoje.

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E os obstáculos do Leão não param por aí. O Remo terá problemas nas laterais, com as ausências de João Lucas e Sávio, ambos lesionados. A tendência é que Marcelinho assuma a direita, enquanto a esquerda pode ser ocupada novamente por Kayky Almeida improvisado, assim como Osorio o utilizava. No meio, Patrick de Paula retorna e deve formar o setor com Leonel Picco, Zé Ricardo e Vitor Bueno. Na frente, a aposta segue no esquema com dois atacantes, utilizado pelo treinador pela primeira vez no jogo passado, com Alef Manga e Jajá.

Convocado para a seleção, Leo Pereira vai para o jogo hoje (Adriano Fontes / Flamengo)

Do outro lado, o Flamengo vive momento oposto após um início de ano turbulento, que causou, inclusive a demissão do treinador Filipe Luís. Embalado por vitórias convincentes sobre Cruzeiro e Botafogo, o time rubro-negro aparece na parte de cima da tabela e tenta encostar nos líderes, mesmo com um jogo a menos. Sob o comando do português Leonardo Jardim, a equipe voltou a apresentar um futebol dominante e eficiente.

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Jardim poderá repetir o time que venceu o Botafogo. O treinador não tem desfalques por cartão e ainda conta com Danilo e Léo Pereira, jogadores presentes na lista de Carlo Ancelotti para os dois últimos amistosos da seleção brasileira antes da Copa do Mundo. Quem também deve voltar a ser relacionado é o meia uruguaio De la Cruz, poupado na rodada passada. Saúl e Bruno Henrique seguem no departamento médico e são as ausências. Pedro deve ser o titular do ataque e se marcar pode ultrapassar Gabigol e se tornar o maior artilheiro do Fla no século 21.

Ficha técnica

Jogo: Flamengo x Remo

Competição: Campeonato Brasileiro Série A – 7ª rodada

Data: Quinta-feira, 19 de março de 2026

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro

Transmissão: lance a lance no portal O Liberal e ao vivo pela Rádio Liberal+

Arbitragem:

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Carlos Eduardo Ribeiro Santos (MT)

VAR: Daiane Muniz (SP)

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, Paquetá e Arrascaeta (Carrascal); Samuel Lino e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Kayky Almeida; Zé Ricardo, Picco, Patrick de Paula e Vitor Bueno; Jajá e Alef Manga. Técnico: Léo Condé