Tchamba aposta em 'bom dia' do Remo contra o Flamengo no Maracanã: 'Vamos lá pra ganhar'

Apesar das diferenças de orçamento, o time do Remo chegará ao duelo contra o Flamengo com discurso de confiança, pelo menos no que depender do zagueiro Tchamba. Após o último treino em Curitiba, o camaronês destacou que a equipe azulina vai ao Maracanã em busca da primeira vitória no Brasileirão.

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“Estou concentrado, sou jogador do Clube do Remo, o mais importante é ir lá e conquistar uma vitória, acho que vai ser um bom jogo pra gente”.

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Titular da defesa ao lado de Marllon desde que chegou ao clube, o defensor camaronês ressaltou o ambiente de concentração do grupo na reta final de preparação para a partida válida pela sétima rodada do Brasileirão.

“O grupo está bem, concentrado no treino, acho que amanhã vamos com grande positividade e vamos dar tudo pra ganhar esse jogo”.

O elenco azulino treinou no CT do próprio Coritiba antes de seguir viagem para o Rio de Janeiro. Para Tchamba, a preparação foi importante para ajustar detalhes e manter o foco em um confronto considerado dos mais difíceis da competição. “Foi um bom treino, estou muito feliz e concentrado para o jogo de amanhã”.

Mesmo diante do favoritismo do adversário, o zagueiro reforçou que o Leão vai jogar para vencer, apesar do amplo favoritismo rubro-negro. “Vamos lá pra ganhar, todos os jogos são importantes e acho que vai ser um bom dia para nós”.

A equipe paraense busca sua primeira vitória no campeonato e tenta surpreender fora de casa para iniciar uma reação na tabela. O jogo será às 20h e terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e transmissão ao vivo na Rádio Liberal+.