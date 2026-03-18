Tchamba aposta em 'bom dia' do Remo contra o Flamengo no Maracanã: 'Vamos lá pra ganhar' Zagueiro do Remo demonstra confiança antes da partida e afirma que equipe vai 'dar tudo' em busca da vitória diante do rubro-negro Igor Wilson 18.03.26 20h36 Apesar das diferenças de orçamento, o time do Remo chegará ao duelo contra o Flamengo com discurso de confiança, pelo menos no que depender do zagueiro Tchamba. Após o último treino em Curitiba, o camaronês destacou que a equipe azulina vai ao Maracanã em busca da primeira vitória no Brasileirão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo “Estou concentrado, sou jogador do Clube do Remo, o mais importante é ir lá e conquistar uma vitória, acho que vai ser um bom jogo pra gente”. VEJA MAIS [[(standard.Article) Flamengo x Remo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/03) pelo Brasileirão]] Novos atacantes do Remo podem estrear contra o Flamengo Com nomes publicados no BID, Poveda e Taliari podem ser utilizados pelo técnico Léo Condé já no confronto desta quinta-feira (19), no Maracanã Titular da defesa ao lado de Marllon desde que chegou ao clube, o defensor camaronês ressaltou o ambiente de concentração do grupo na reta final de preparação para a partida válida pela sétima rodada do Brasileirão. “O grupo está bem, concentrado no treino, acho que amanhã vamos com grande positividade e vamos dar tudo pra ganhar esse jogo”. O elenco azulino treinou no CT do próprio Coritiba antes de seguir viagem para o Rio de Janeiro. Para Tchamba, a preparação foi importante para ajustar detalhes e manter o foco em um confronto considerado dos mais difíceis da competição. “Foi um bom treino, estou muito feliz e concentrado para o jogo de amanhã”. Mesmo diante do favoritismo do adversário, o zagueiro reforçou que o Leão vai jogar para vencer, apesar do amplo favoritismo rubro-negro. “Vamos lá pra ganhar, todos os jogos são importantes e acho que vai ser um bom dia para nós”. A equipe paraense busca sua primeira vitória no campeonato e tenta surpreender fora de casa para iniciar uma reação na tabela. O jogo será às 20h e terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e transmissão ao vivo na Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo Brasileirão flamengo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU OTIMISMO Tchamba aposta em 'bom dia' do Remo contra o Flamengo no Maracanã: 'Vamos lá pra ganhar' Zagueiro do Remo demonstra confiança antes da partida e afirma que equipe vai 'dar tudo' em busca da vitória diante do rubro-negro 18.03.26 20h36 NA BRONCA Portuguesa vai à CBF e dispara contra arbitragem após queda para o Paysandu: 'erros inaceitáveis' Clube paulista contesta gols validados, expulsão de Biazus e ausência do VAR, e formaliza reclamação à Confederação Brasileira de Futebol após derrota no Canindé 18.03.26 19h52 Olha o pix! Paysandu garante mais de R$ 4 milhões na Copa do Brasil após classificação Time bicolor avançou para a quinta fase do torneio nacional e somou mais uma cota milionária 18.03.26 11h38 COPA DO BRAIL Júnior Rocha destaca postura do Paysandu após virada: 'Nossa equipe é a cara do nosso torcedor' Papão superou a Portuguesa-SP com gol no acréscimos e garantiu a vaga na quinta fase da Copa do Brasil 18.03.26 10h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em virada heroica, Paysandu vence a Portuguesa e avança na Copa do Brasil; veja detalhes Os bicolores chegaram a perder por 2 a 0, mas dominaram o segundo tempo e saíram de campo com um a mais 17.03.26 23h35 FUTEBOL Remo paga em torno de R$4 milhões e contrata atacante que estava em clube da Série B Jogador Gabriel Taliari, de 28 anos, que estava no Juventude-RS, teve parte de seus direitos econômicos adquiridos pelo Remo 18.03.26 10h48 FUTEBOL Após vitória pela Copa do Brasil, Paysandu provoca: 'Portuguesa é pizza' Papão sai de 2 a 0, vence por 3 a 2 fora de casa e garante vaga na quinta fase da competição 18.03.26 0h19 SÉRIE A Remo confirma a contratação do atacante Gabriel Poveda O Leão Azul segue contratando para melhorar o time em busca da primeira vitória na competição 17.03.26 22h11