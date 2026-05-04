Paysandu: atacante vive bom momento, possui bons números e diz: 'Nosso grupo está fechado'

O Paysandu vive um bom momento na Série C. O Papão segue invicto, venceu a primeira ao lado do torcedor no último final de semana e já se prepara para enfrentar o Águia, em Marabá (PA), pela semifinal, jogo único, pela semifinal da Copa Norte, na próxima quarta (6), às 19h, no Estádio Zinho Oliveira. Kleiton Pego é uma das armas do Papão na partida e ele falou sobre o ambiente do grupo na Curuzu.

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Com dois gols e duas assistências nas últimas partidas, o atacante vem ganhando espaço no time e disse que está contente com os números na temporada.

“Estou muito feliz com os números e resultados. Consegui me adaptar bem com o grupo, temos uma equipe boa, unida e é continua trabalhando para conquistar sempre mais”, disse.

Kleiton Pego possui 19 jogos no ano com a camisa bicolor, sete gols e duas assistências. Isso mostra a importância e o comprometimento do atleta com a instituição. Para Pego, o trabaçho diário é importante e valorizado.

“Nosso dia a dia é muito bom e por isso estamos colhendo os resultados. Pode ser uma coisa anormal para quem está fora, mas nós que estamos aqui dentro estamos trabalhando para colher esses frutos”, comentou.

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Castro

O jogador comentou sobre a situação envolvendo o zagueiro Castro, que foi suspenso do último jogo por atos de indisciplina. Para Pego, o grupo está totalmente unido e isso vem sendo colocado em prática dentro das quatro linhas.

“Nosso grupo está fechado, unido. Essas questões fora de campo eu deixo para a diretoria resolver, não temos que nos meter em nada disso, isso é entre ele e a diretoria e temos que continuar trabalhando”, disse.

O jogador não sabe se será titular contra o Águia, pela semifinal da Copa Norte. Mas Pego acredita na força do elenco, mesmo que não inicie jogando, estará pronto para ajudar o Papão.

“Isso eu deixo com ele [Júnior Rocha], pois ele sabe o que fazer. Se ele me colocar para jogar estarei disponível, 100% para ajudar o grupo. Como ele costuma falar, o próximo jogo temos que vencer novamente e se eu estiver em campo vou dar minha contribuição para alcançarmos essa classificação”, finalizou.