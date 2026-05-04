Paysandu: atacante vive bom momento, possui bons números e diz: 'Nosso grupo está fechado' Kleiton pego vem marcando e distribuindo assistências pelo Papão Fábio Will 04.05.26 18h37 Kleiton Pego vem se destacando no Papão (Wagner Santana / O Liberal) O Paysandu vive um bom momento na Série C. O Papão segue invicto, venceu a primeira ao lado do torcedor no último final de semana e já se prepara para enfrentar o Águia, em Marabá (PA), pela semifinal, jogo único, pela semifinal da Copa Norte, na próxima quarta (6), às 19h, no Estádio Zinho Oliveira. Kleiton Pego é uma das armas do Papão na partida e ele falou sobre o ambiente do grupo na Curuzu. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Com dois gols e duas assistências nas últimas partidas, o atacante vem ganhando espaço no time e disse que está contente com os números na temporada. “Estou muito feliz com os números e resultados. Consegui me adaptar bem com o grupo, temos uma equipe boa, unida e é continua trabalhando para conquistar sempre mais”, disse. Kleiton Pego possui 19 jogos no ano com a camisa bicolor, sete gols e duas assistências. Isso mostra a importância e o comprometimento do atleta com a instituição. Para Pego, o trabaçho diário é importante e valorizado. “Nosso dia a dia é muito bom e por isso estamos colhendo os resultados. Pode ser uma coisa anormal para quem está fora, mas nós que estamos aqui dentro estamos trabalhando para colher esses frutos”, comentou. VEJA MAIS Paysandu suspende jogador por não cumprir normas; veja a escalação para pegar o Belo Papão recebe o Botafogo-PB na Curuzu e não terá o zagueiro Castro, suspenso pela diretoria do Paysandu CBF define semifinais da Copa Norte; Águia recebe o Paysandu em jogo único Duelo paraense vale vaga na final regional e pode garantir caminho até a Copa do Brasil 2027 Castro O jogador comentou sobre a situação envolvendo o zagueiro Castro, que foi suspenso do último jogo por atos de indisciplina. Para Pego, o grupo está totalmente unido e isso vem sendo colocado em prática dentro das quatro linhas. “Nosso grupo está fechado, unido. Essas questões fora de campo eu deixo para a diretoria resolver, não temos que nos meter em nada disso, isso é entre ele e a diretoria e temos que continuar trabalhando”, disse. O jogador não sabe se será titular contra o Águia, pela semifinal da Copa Norte. Mas Pego acredita na força do elenco, mesmo que não inicie jogando, estará pronto para ajudar o Papão. “Isso eu deixo com ele [Júnior Rocha], pois ele sabe o que fazer. Se ele me colocar para jogar estarei disponível, 100% para ajudar o grupo. Como ele costuma falar, o próximo jogo temos que vencer novamente e se eu estiver em campo vou dar minha contribuição para alcançarmos essa classificação”, finalizou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu paysandu kleiton pego futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol 'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores 06.05.26 21h59 Futebol Paysandu atropela o Águia em Marabá e vai à final da Copa Norte Bicolores fazem 5 a 1, vão em busca do bicampeonato da Copa Norte e, consequentemente, do hexa da Copa Verde. 06.05.26 20h57 futebol Paysandu confirma empréstimo de Pedro Henrique após venda ao Flamengo Jogador teve o vínculo com o clube bicolor atualizado no BID da CBF 06.05.26 12h35 Futebol Águia e Paysandu duelam em Marabá por vaga na final da Copa Norte Jogo único no Zinho Oliveira coloca frente a frente rivais paraenses com histórico recente de semifinais decisivas 06.05.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores 06.05.26 21h59 Futebol Júlio César Nunes aponta "detalhes" em eliminação do Águia: "Estávamos bem" Apesar disso, treinador exaltou a entrega do elenco no confronto com o Paysandu pela Copa Norte. 06.05.26 21h32 futebol Ex-Remo e livre no mercado, lateral Sávio 'atravessa a Almirante Barroso' e treina em rival Jogador rescindiu com o clube azulino no final de março e ainda está sem equipe 04.05.26 12h16 Botafogo bate Racing em 'revanche' e encaminha vaga na Sul-Americana 06.05.26 23h58