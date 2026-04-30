CBF define semifinais da Copa Norte; Águia recebe o Paysandu em jogo único Duelo paraense vale vaga na final regional e pode garantir caminho até a Copa do Brasil 2027 O Liberal 30.04.26 21h39 A final da Copa Verde será entre os vencedores das copas Norte e Centro-Oeste. (Divulgação / CBF) A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu datas e formato das fases decisivas da Copa Norte, que integra a Copa Verde 2026. Na semifinal, disputada em jogo único no dia 6 de maio, Paysandu e Águia de Marabá protagonizam um confronto direto por vaga na decisão. O duelo reúne duas equipes que avançaram na liderança da fase de grupos. O Paysandu passou como segundo colocado do Grupo A, com nove pontos, enquanto o Águia de Marabá liderou o Grupo B, somando 13, com uma das melhores campanhas da competição. Confira a tabela com o jogo entre Azulão e Papão da Amazônia. (Divulgação / CBF) Além do confronto paraense, a outra semifinal da Copa Norte será entre Nacional-AM e Porto Velho, também em partida única. Os vencedores avançam para a final regional, que será disputada em jogos de ida e volta, nos dias 20 e 27 de maio, com mandos ainda a serem definidos. VEJA MAIS Campeão da Copa Verde 2026 pode ganhar vaga em competição da Conmebol Informação foi confirmada pelo presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), Ronei Freitas. Remo e Paysandu ficam de fora do projeto de torcidas para a Copa do Mundo de 2026 Em parceria com a CBF, o Movimento Verde e Amarelo vai reunir membro de vários torcidas organizadas do Brasil para torcerem para a Seleção no Mundial CBF altera datas de jogos do Paysandu na Série C e Copa Verde; veja Clube bicolor, que jogo no próximo domingo (5) contra o Volta Redonda-RJ, teve partidas antecipadas O campeão da Copa Norte garante vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil de 2027, além de avançar à final da Copa Verde, onde enfrentará o campeão da Copa Centro-Oeste. Do outro lado da chave, a região Centro-Oeste também terá semifinais em jogo único no dia 6 de maio, com os confrontos entre Vila Nova x Anápolis e Gama x Rio Branco-ES. A final regional seguirá o mesmo formato, com partidas nos dias 20 e 27 de maio. A decisão da Copa Verde será disputada em dois jogos, marcados para os dias 3 e 7 de junho, reunindo os campeões das duas regiões. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol copa norte 2026 copa verde águia x paysandu futebol paraense jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol CBF define semifinais da Copa Norte; Águia recebe o Paysandu em jogo único Duelo paraense vale vaga na final regional e pode garantir caminho até a Copa do Brasil 2027 30.04.26 21h39 Futebol Campeão da Copa Verde 2026 pode ganhar vaga em competição da Conmebol Informação foi confirmada pelo presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), Ronei Freitas. 30.04.26 15h38 Futebol Águia empata fora de casa e classifica na liderança da Copa Norte O Azulão Marabaense enfrenta o Paysandu na semifinal da competição 29.04.26 22h15 Futebol Águia de Marabá defende liderança e tenta manter 100% na Copa Norte Já classificado, Azulão enfrenta o Porto Velho e pode ter reforço no ataque para sequência da temporada 29.04.26 8h15 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Campeão da Copa Verde 2026 pode ganhar vaga em competição da Conmebol Informação foi confirmada pelo presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), Ronei Freitas. 30.04.26 15h38 futebol Eliminado da Copa Norte, Remo foca na Série A e estabelece meta de pontos antes da pausa do Mundial Time azulino venceu o Galvez, mas se despediu do torneio e mira recuperação no Brasileirão, aponta auxiliar 30.04.26 10h19 futebol Remo e Paysandu ficam de fora do projeto de torcidas para a Copa do Mundo de 2026 Em parceria com a CBF, o Movimento Verde e Amarelo vai reunir membro de vários torcidas organizadas do Brasil para torcerem para a Seleção no Mundial 29.04.26 12h40 Futebol Sem sustos, Paysandu vence o Trem-AP e avança à semifinal da Copa Norte Lucas Cardoso, Kauã Hinkel e Thayllon marcaram os gols do Papão, que fechou a primeira fase na segunda colocação do Grupo A 29.04.26 21h01