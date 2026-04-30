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CBF define semifinais da Copa Norte; Águia recebe o Paysandu em jogo único

Duelo paraense vale vaga na final regional e pode garantir caminho até a Copa do Brasil 2027

O Liberal
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A final da Copa Verde será entre os vencedores das copas Norte e Centro-Oeste. (Divulgação / CBF)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu datas e formato das fases decisivas da Copa Norte, que integra a Copa Verde 2026. Na semifinal, disputada em jogo único no dia 6 de maio, Paysandu e Águia de Marabá protagonizam um confronto direto por vaga na decisão.

O duelo reúne duas equipes que avançaram na liderança da fase de grupos. O Paysandu passou como segundo colocado do Grupo A, com nove pontos, enquanto o Águia de Marabá liderou o Grupo B, somando 13, com uma das melhores campanhas da competição.

image Confira a tabela com o jogo entre Azulão e Papão da Amazônia. (Divulgação / CBF)

Além do confronto paraense, a outra semifinal da Copa Norte será entre Nacional-AM e Porto Velho, também em partida única. Os vencedores avançam para a final regional, que será disputada em jogos de ida e volta, nos dias 20 e 27 de maio, com mandos ainda a serem definidos.

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O campeão da Copa Norte garante vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil de 2027, além de avançar à final da Copa Verde, onde enfrentará o campeão da Copa Centro-Oeste.

Do outro lado da chave, a região Centro-Oeste também terá semifinais em jogo único no dia 6 de maio, com os confrontos entre Vila Nova x Anápolis e Gama x Rio Branco-ES. A final regional seguirá o mesmo formato, com partidas nos dias 20 e 27 de maio.

A decisão da Copa Verde será disputada em dois jogos, marcados para os dias 3 e 7 de junho, reunindo os campeões das duas regiões.

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