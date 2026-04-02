CBF altera datas de jogos do Paysandu na Série C e Copa Verde; veja Clube bicolor, que jogo no próximo domingo (5) contra o Volta Redonda-RJ, teve partidas antecipadas O Liberal 02.04.26 11h39 Papão teve modificações em dois jogos do Brasileiro e um da Copa Norte (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu se prepara para a estreia na Série C do Campeonato Brasileiro, marcada para domingo (5), contra o Volta Redonda-RJ, mas já teve mudanças para outros jogos. Na noite da última quarta-feira (1º), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou atualizações nas tabelas da disputa da terceira divisão e da Copa Norte, com modificações em partidas do Bicola. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A mudança já começa no duelo da segunda rodada da Série C, contra o Brusque-SC. A partida, que estava marcada para segunda-feira (13), às 20h, foi antecipada para domingo (12), às 17h, na Curuzu. O jogo contra o Barra-SC, válido pela terceira rodada, também foi adiantado. O duelo, que seria no domingo (19), foi antecipado para sábado (18), às 18h30, na Curuzu. VEJA MAIS Com promoção, Paysandu inicia venda de ingressos para duelo contra o Vasco na Copa do Brasil Papão recebe o Gigante da Colina no dia 21 de abril, no Mangueirão, pelo jogo de ida da quinta fase do torneio; equipes brigam por vaga nas oitavas de final Paysandu visita um embalado Volta Redonda na Série C Adversário chega com duas vitórias seguidas e elenco reforçado, enquanto o Paysandu Sport Club aposta no bom momento para largar bem fora de casa. Marcão é apresentado no Paysandu e projeta disputa por posição no gol bicolor Goleiro de 23 anos destaca estrutura do clube e afirma que vai lutar por espaço ao lado de Gabriel Mesquita e Jean Drosny Já pela Copa Norte, o confronto afetado foi contra o Independência-AC, válido pela quarta rodada da primeira fase. A partida deixou de ser na quinta-feira (16) e será na quarta-feira (15), também na Curuzu, às 19h. No entanto, conforme o Paysandu, o local do jogo ainda pode ser modificado. Conforme consta no site da CBF, todas as alterações foram feitas por conta de ajustes na tabela, solicitados pela Diretoria de Competições (DCO) da instituição. Além dessas partidas, na quinta-feira (9), o Bicola tem compromisso pela Copa Norte contra o Nacional-AM. O confronto será na Arena da Amazônia, em Manaus. O Paysandu inicia a caminhada rumo ao acesso à Série B no domingo (5), fora de casa. Contra o Volta Redonda-RJ, a equipe bicolor vai tentar manter a boa fase e vencer para começar o campeonato de forma diferente de como terminou a última temporada. O jogo ocorre às 19h, no estádio Raulino de Oliveira. Confira os próximos jogos do Paysandu Série C Volta Redonda-RJ x Paysandu – 19h – Raulino de Oliveira (1ª rodada) Paysandu x Brusque-SC – 12/04 – 17h – Curuzu (2 ª rodada) Paysandu x Barra-SC – 18/04 – 18h30 – Curuzu (3ª rodada) Copa Norte Nacional-AM x Paysandu - 9/04 - 20h30 - Arena da Amazônia (3ª rodada) Paysandu x Independência-AC – 15/04 – 19h – Curuzu (4ª rodada) 