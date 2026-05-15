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Com lote promocional, Paysandu inicia venda de ingressos para a final da Copa Norte

Partida de ida será no Mangueirão na próxima quarta-feira (20), às 19h

O Liberal
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Papão busca o segundo título da temporada (Igor Mota / O Liberal)

O Paysandu vai reencontrar o Nacional na final da Copa Norte após a goleada de 7 a 0 que sofreu para a equipe no torneio. O primeiro jogo da decisão será em Belém, no estádio Mangueirão, na quarta-feira (20). Em busca de mais um título, o Papão quer o apoio da torcida e, nesta sexta-feira (15), iniciou a venda de ingressos para o duelo, com direito a lote promocional.

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Para a arquibancada, o ingresso custa R$ 35, enquanto a cadeira, R$ 65. A promoção é válida até o dia 17 de maio ou até esgotar o lote. Depois disso, até a véspera do jogo, o valor sobe para R$ 50, o setor de cadeiras para R$ 85 e, no dia do jogo, os valores ficam R$ 70 e R$ 120, respectivamente.

Sócio-torcedores têm descontos no momento da compra. Estudantes possuem acesso à meia-entrada mediante reserva, e crianças, idosos e pessoas com deficiência têm direito à gratuidade.

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Os torcedores bicolores podem adquirir os ingressos por meio do site ingresso.paysandu ou nas lojas oficiais do clube na região metropolitana de Belém.

Cenário

Como o Nacional fez a melhor campanha na primeira fase, com 13 pontos, o time tem a vantagem de fazer o jogo de volta em casa. Assim, a última partida da decisão será no dia 27 de maio, na Arena da Amazônia, às 20h. Por isso, o Paysandu precisa vencer para ir para o duelo com vantagem no placar, já que estará fora de casa.

Reencontro

As equipes se enfrentaram na primeira fase do torneio, e o Nacional conseguiu uma goleada histórica por 7 a 0. Na ocasião, o Paysandu optou por jogar com um time alternativo, em sua maioria atletas da base, para priorizar a Série C e foi goleado.

Por conta da derrota, a equipe bicolor quase ficou de fora da segunda fase, mas conseguiu confirmar a classificação na última rodada. Agora, os clubes se reencontram e, para o Papão, o clima é de revanche.

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