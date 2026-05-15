Com lote promocional, Paysandu inicia venda de ingressos para a final da Copa Norte Partida de ida será no Mangueirão na próxima quarta-feira (20), às 19h O Liberal 15.05.26 9h59 Papão busca o segundo título da temporada (Igor Mota / O Liberal) O Paysandu vai reencontrar o Nacional na final da Copa Norte após a goleada de 7 a 0 que sofreu para a equipe no torneio. O primeiro jogo da decisão será em Belém, no estádio Mangueirão, na quarta-feira (20). Em busca de mais um título, o Papão quer o apoio da torcida e, nesta sexta-feira (15), iniciou a venda de ingressos para o duelo, com direito a lote promocional. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Para a arquibancada, o ingresso custa R$ 35, enquanto a cadeira, R$ 65. A promoção é válida até o dia 17 de maio ou até esgotar o lote. Depois disso, até a véspera do jogo, o valor sobe para R$ 50, o setor de cadeiras para R$ 85 e, no dia do jogo, os valores ficam R$ 70 e R$ 120, respectivamente. Sócio-torcedores têm descontos no momento da compra. Estudantes possuem acesso à meia-entrada mediante reserva, e crianças, idosos e pessoas com deficiência têm direito à gratuidade. VEJA MAIS Paysandu deve buscar até cinco jogadores na janela de julho Diretoria bicolor pretende movimentar o mercado antes do quadrangular da Série C CBF divulga os detalhes da final da Copa Norte; Decisão será em Manaus Paysandu x Nacional iniciam a disputa do título no Estádio do Mangueirão. Papão busca o bi do torneio. VÍDEO: Jogadores aplaudem torcida do Paysandu após empate pela Copa do Brasil Mesmo com a eliminação, torcedores bicolores foram reconhecidos pelos atletas vascaínos em São Januário Os torcedores bicolores podem adquirir os ingressos por meio do site ingresso.paysandu ou nas lojas oficiais do clube na região metropolitana de Belém. Cenário Como o Nacional fez a melhor campanha na primeira fase, com 13 pontos, o time tem a vantagem de fazer o jogo de volta em casa. Assim, a última partida da decisão será no dia 27 de maio, na Arena da Amazônia, às 20h. Por isso, o Paysandu precisa vencer para ir para o duelo com vantagem no placar, já que estará fora de casa. Reencontro As equipes se enfrentaram na primeira fase do torneio, e o Nacional conseguiu uma goleada histórica por 7 a 0. Na ocasião, o Paysandu optou por jogar com um time alternativo, em sua maioria atletas da base, para priorizar a Série C e foi goleado. Por conta da derrota, a equipe bicolor quase ficou de fora da segunda fase, mas conseguiu confirmar a classificação na última rodada. Agora, os clubes se reencontram e, para o Papão, o clima é de revanche. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU futebol Com lote promocional, Paysandu inicia venda de ingressos para a final da Copa Norte Partida de ida será no Mangueirão na próxima quarta-feira (20), às 19h 15.05.26 9h59 Futebol Paysandu deve buscar até cinco jogadores na janela de julho Diretoria bicolor pretende movimentar o mercado antes do quadrangular da Série C 14.05.26 21h14 Futebol CBF divulga os detalhes da final da Copa Norte; Decisão será em Manaus Paysandu x Nacional iniciam a disputa do título no Estádio do Mangueirão. Papão busca o bi do torneio. 14.05.26 20h29 Futebol Paysandu reencontra ex-remistas em duelo contra o Caxias pela Série C Equipe gaúcha comandada por Marcelo Cabo terá antigos conhecidos da torcida azulina em confronto direto contra o líder da competição 14.05.26 16h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com lote promocional, Paysandu inicia venda de ingressos para a final da Copa Norte Partida de ida será no Mangueirão na próxima quarta-feira (20), às 19h 15.05.26 9h59 Futebol CBF define data de sorteio das oitavas da Copa do Brasil Remo é o único representante do norte do país na competição 14.05.26 19h16 futebol STJD pune volante do Remo, Zé Ricardo, com cinco jogos de suspensão por expulsão contra o Palmeiras Além do jogador, o próprio time azulino e o presidente da equipe, Tonhão, também foram punidos; clube vai entrar com recurso 15.05.26 12h33 Futebol Paysandu deve buscar até cinco jogadores na janela de julho Diretoria bicolor pretende movimentar o mercado antes do quadrangular da Série C 14.05.26 21h14