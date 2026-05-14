Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Paysandu deve buscar até cinco jogadores na janela de julho

Diretoria bicolor pretende movimentar o mercado antes do quadrangular da Série C

Junior Cunha | Especial para O Liberal
fonte

Departamento de futebol do Paysandu monitora o mercado. (Reprodução / Papão TV)

A eliminação do Paysandu na quinta fase da Copa do Brasil deu, de certo modo, ao clube um alívio duplo na temporada. Esportivamente, a queda para o Vasco com derrota em Belém e empate no Rio de Janeiro pôs fim a mais um torneio no calendário de 2026.

Por outro lado, o Papão teve, digamos, duas vitórias fora das quatro linhas: folga de calendário e lucro milionário com a participação em três fases da Copa do Brasil.

Entrando na terceira fase do torneio, os bicolores acumularam cerca de R$ 4 milhões, sendo R$ 2 milhões somente por ter participado da quinta fase do torneio. O dinheiro deve nortear a busca por reforços na janela de transferências do segundo semestre. Além de efetuar a compra do atacante Ítalo junto ao Volta Redonda.

De acordo com o jornalista Carlos Ferreira, a diretoria bicolor deve buscar até cinco jogadores nos próximo meses, com foco de aumentar o nível de competitividade da equipe. Hoje, o Paysandu lidera a Série C do Campeonato Brasileiro com 14 pontos em seis jogos, sendo quatro vitórias e dois empates, mantendo a equipe invicta no torneio.

A janela será aberta no dia 20 de julho e finalizada em 11 de setembro. Porém, o registro de atletas na Série C do Brasileirão precisa atender o regulamento da competição.

O que diz?

A primeira fase será encerrada no dia 30 de agosto. Por tabela, o quadrangular final da terceira divisão inicia em 5 de setembro. Assim, os oito clubes que estarão classificados à esta fase terão até o dia 4 de setembro para inscrever novos atletas.

Por regulamento, os clubes podem inscrever até 50 jogadores na Série C do Brasileirão até o dia 4 de setembro. Porém, caso seja necessário fazer alguma troca de atleta após este período, os clubes terão até o dia 25 de setembro - véspera do início da quarta rodada do quadrangular - para tal ação. Ao todo, apenas oito jogadores podem ser substituídos da lista original.

Quem chega?

No Paysandu, a tendência é que as idas ao mercado sejam para setores carentes do elenco, como defesa e meio de campo. É consenso, com diversas declarações do departamento de futebol do clube, que a busca por reforços deve ser intensa.

Hoje, o plantel bicolor conta com cinco laterais, sendo Edílson, Luciano Taboca e Bonifazi os mais utilizados. Os dois últimos são esquerdos. Já em relação aos zagueiros, Castro é a unanimidade no setor enquanto Iarley e Luccão estão alternando na titularidade com Bruno Bispo.

Yeferson Quintana, outra opção, está em vias de ser negociado com o futebol da Tailândia.

Já no meio de campo, Caio Mello e Marcinho são certezas no setor. Mas a vaga de primeiro volante - hoje de Pedro Henrique - ainda aparenta carecer de um "reforço".

Os demais jogadores do setores foram utilizados apenas na Copa Norte, com exceção de Brian e Henrico, que alternam quando Pedro Henrique está ausente do time.

Uma opção caseira para o setor é Matheus Vargas. Recuperado da cirurgia no joelho, o volante ainda negocia o novo contrato para poder ficar novamente disponível para ser utilizado pelo técnico Júnior Rocha.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

Futebol

Paysandu deve buscar até cinco jogadores na janela de julho

Diretoria bicolor pretende movimentar o mercado antes do quadrangular da Série C

14.05.26 21h14

Futebol

CBF divulga os detalhes da final da Copa Norte; Decisão será em Manaus

Paysandu x Nacional iniciam a disputa do título no Estádio do Mangueirão. Papão busca o bi do torneio.

14.05.26 20h29

Futebol

Paysandu reencontra ex-remistas em duelo contra o Caxias pela Série C

Equipe gaúcha comandada por Marcelo Cabo terá antigos conhecidos da torcida azulina em confronto direto contra o líder da competição

14.05.26 16h58

futebol

Após eliminação da Copa do Brasil, Júnior Rocha destaca nível do Paysandu e valoriza o time

Papão empatou com o Vasco na última quarta-feira (13) e se despediu do torneio

14.05.26 11h43

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Com vaga nas oitavas da Copa do Brasil, Remo garante R$ 5 milhões em premiação

Time azulino superou o Bahia e avançou no torneio nacional

14.05.26 10h32

Futebol

Léo Condé exalta atuação do Remo após classificação sobre o Bahia na Copa do Brasil

Técnico azulino valoriza postura da equipe nos dois jogos, destaca força coletiva e celebra vaga nas oitavas diante de um adversário da Série A

14.05.26 0h25

Futebol

Remo vira sobre o Bahia no Mangueirão e carimba vaga nas oitavas da Copa do Brasil

Leão Azul vence por 2 a 1 diante da torcida azulina, confirma superioridade no confronto e garante premiação milionária de R$ 3 milhões

13.05.26 23h41

Futebol

Remo revive feito histórico após 23 anos e volta às oitavas da Copa do Brasil

Classificação sobre o Bahia resgata campanha marcante de 2003, última vez em que o Leão Azul esteve entre os 16 melhores da competição nacional

14.05.26 15h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda