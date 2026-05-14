Paysandu deve buscar até cinco jogadores na janela de julho Diretoria bicolor pretende movimentar o mercado antes do quadrangular da Série C Junior Cunha | Especial para O Liberal 14.05.26 21h14 Departamento de futebol do Paysandu monitora o mercado. (Reprodução / Papão TV) A eliminação do Paysandu na quinta fase da Copa do Brasil deu, de certo modo, ao clube um alívio duplo na temporada. Esportivamente, a queda para o Vasco com derrota em Belém e empate no Rio de Janeiro pôs fim a mais um torneio no calendário de 2026. Por outro lado, o Papão teve, digamos, duas vitórias fora das quatro linhas: folga de calendário e lucro milionário com a participação em três fases da Copa do Brasil. Entrando na terceira fase do torneio, os bicolores acumularam cerca de R$ 4 milhões, sendo R$ 2 milhões somente por ter participado da quinta fase do torneio. O dinheiro deve nortear a busca por reforços na janela de transferências do segundo semestre. Além de efetuar a compra do atacante Ítalo junto ao Volta Redonda. De acordo com o jornalista Carlos Ferreira, a diretoria bicolor deve buscar até cinco jogadores nos próximo meses, com foco de aumentar o nível de competitividade da equipe. Hoje, o Paysandu lidera a Série C do Campeonato Brasileiro com 14 pontos em seis jogos, sendo quatro vitórias e dois empates, mantendo a equipe invicta no torneio. A janela será aberta no dia 20 de julho e finalizada em 11 de setembro. Porém, o registro de atletas na Série C do Brasileirão precisa atender o regulamento da competição. O que diz? A primeira fase será encerrada no dia 30 de agosto. Por tabela, o quadrangular final da terceira divisão inicia em 5 de setembro. Assim, os oito clubes que estarão classificados à esta fase terão até o dia 4 de setembro para inscrever novos atletas. Por regulamento, os clubes podem inscrever até 50 jogadores na Série C do Brasileirão até o dia 4 de setembro. Porém, caso seja necessário fazer alguma troca de atleta após este período, os clubes terão até o dia 25 de setembro - véspera do início da quarta rodada do quadrangular - para tal ação. Ao todo, apenas oito jogadores podem ser substituídos da lista original. Quem chega? No Paysandu, a tendência é que as idas ao mercado sejam para setores carentes do elenco, como defesa e meio de campo. É consenso, com diversas declarações do departamento de futebol do clube, que a busca por reforços deve ser intensa. Hoje, o plantel bicolor conta com cinco laterais, sendo Edílson, Luciano Taboca e Bonifazi os mais utilizados. Os dois últimos são esquerdos. Já em relação aos zagueiros, Castro é a unanimidade no setor enquanto Iarley e Luccão estão alternando na titularidade com Bruno Bispo. Yeferson Quintana, outra opção, está em vias de ser negociado com o futebol da Tailândia. Já no meio de campo, Caio Mello e Marcinho são certezas no setor. Mas a vaga de primeiro volante - hoje de Pedro Henrique - ainda aparenta carecer de um "reforço". Os demais jogadores do setores foram utilizados apenas na Copa Norte, com exceção de Brian e Henrico, que alternam quando Pedro Henrique está ausente do time. Uma opção caseira para o setor é Matheus Vargas. Recuperado da cirurgia no joelho, o volante ainda negocia o novo contrato para poder ficar novamente disponível para ser utilizado pelo técnico Júnior Rocha. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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