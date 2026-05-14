Com vaga nas oitavas da Copa do Brasil, Remo garante R$ 5 milhões em premiação Time azulino superou o Bahia e avançou no torneio nacional O Liberal 14.05.26 10h32 Remo venceu o Bahia por 2 a 1 na quarta-feira (13) (Wagner Santana / O Liberal) O Remo confirmou a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. O time azulino venceu o Bahia por 2 a 1 na última quarta-feira (13), no Mangueirão, e avançou no torneio. Com isso, o Leão Azul também garantiu mais R$ 3 milhões de cota do torneio nacional. Assim, no total, o clube soma R$ 5 milhões em premiações na disputa. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O valor já é superior ao que estava previsto na Proposta Orçamentária do clube para 2026. O documento previa um ganho de R$ 2,9 milhões. Caso avance para as quartas de final, a equipe de Léo Condé vai embolsar mais R$ 4 milhões. Neste ano, a premiação das fases iniciais da Copa do Brasil diminuiu por conta do aumento no número de clubes participantes, que saltou de 92 para 126 clubes. Com isso, a disputa também ganhou duas fases, e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reajustou os valores. Em 2026, o campeão pode ganhar até R$ 99,25 milhões, enquanto, em 2025, o vencedor poderia garantir mais de R$ 101 milhões. VEJA MAIS Léo Condé exalta atuação do Remo após classificação sobre o Bahia na Copa do Brasil Técnico azulino valoriza postura da equipe nos dois jogos, destaca força coletiva e celebra vaga nas oitavas diante de um adversário da Série A Remo vira sobre o Bahia no Mangueirão e carimba vaga nas oitavas da Copa do Brasil Leão Azul vence por 2 a 1 diante da torcida azulina, confirma superioridade no confronto e garante premiação milionária de R$ 3 milhões Remo pede à CBF mudança da partida contra o São Paulo para o Mangueirão Ainda não houve resposta oficial da entidade sobre o pedido. O Remo estreou na quinta fase do torneio, como parte do grupo de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Na etapa, o time encarou o Bahia, venceu o duelo de ida por 3 a 1 e o de volta por 2 a 1 para se classificar. Conforme a tabela-base da competição, as oitavas de final vão ocorrer entre os dias 2 de agosto (ida) e 8 de agosto (volta). Os confrontos serão definidos por meio de um sorteio realizado pela CBF, sem separação por potes. Esta é a primeira vez em 23 anos que o Remo chega às oitavas de final da Copa do Brasil. A última foi em 2003, quando o time caiu diante do Flamengo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo copa do brasil COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Com vaga nas oitavas da Copa do Brasil, Remo garante R$ 5 milhões em premiação Time azulino superou o Bahia e avançou no torneio nacional 14.05.26 10h32 Futebol Léo Condé exalta atuação do Remo após classificação sobre o Bahia na Copa do Brasil Técnico azulino valoriza postura da equipe nos dois jogos, destaca força coletiva e celebra vaga nas oitavas diante de um adversário da Série A 14.05.26 0h25 Futebol Remo vira sobre o Bahia no Mangueirão e carimba vaga nas oitavas da Copa do Brasil Leão Azul vence por 2 a 1 diante da torcida azulina, confirma superioridade no confronto e garante premiação milionária de R$ 3 milhões 13.05.26 23h41 LEÃO VAI PRA CIMA Próxima rival do Remo, Chapecoense só venceu uma vez e sofreu duas goleadas em casa Sem perder há quase um mês, o Remo quer confirmar a boa fase e vencer a lanterna Chapecoense fora de casa 13.05.26 20h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo vira sobre o Bahia no Mangueirão e carimba vaga nas oitavas da Copa do Brasil Leão Azul vence por 2 a 1 diante da torcida azulina, confirma superioridade no confronto e garante premiação milionária de R$ 3 milhões 13.05.26 23h41 Futebol Léo Condé exalta atuação do Remo após classificação sobre o Bahia na Copa do Brasil Técnico azulino valoriza postura da equipe nos dois jogos, destaca força coletiva e celebra vaga nas oitavas diante de um adversário da Série A 14.05.26 0h25 CONQUISTA Anápolis elimina Vila Nova e vai à final da Copa Centro-Oeste Os vencedores da Copa Centro-Oeste e da Copa Norte irão se enfrentar na decisão da Copa Verde. 13.05.26 22h14 BICOLOR VÍDEO: Jogadores aplaudem torcida do Paysandu após empate pela Copa do Brasil Mesmo com a eliminação, torcedores bicolores foram reconhecidos pelos atletas vascaínos em São Januário 13.05.26 23h44