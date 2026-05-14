Com vaga nas oitavas da Copa do Brasil, Remo garante R$ 5 milhões em premiação

O Remo confirmou a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. O time azulino venceu o Bahia por 2 a 1 na última quarta-feira (13), no Mangueirão, e avançou no torneio. Com isso, o Leão Azul também garantiu mais R$ 3 milhões de cota do torneio nacional. Assim, no total, o clube soma R$ 5 milhões em premiações na disputa.

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O valor já é superior ao que estava previsto na Proposta Orçamentária do clube para 2026. O documento previa um ganho de R$ 2,9 milhões. Caso avance para as quartas de final, a equipe de Léo Condé vai embolsar mais R$ 4 milhões.

Neste ano, a premiação das fases iniciais da Copa do Brasil diminuiu por conta do aumento no número de clubes participantes, que saltou de 92 para 126 clubes. Com isso, a disputa também ganhou duas fases, e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reajustou os valores. Em 2026, o campeão pode ganhar até R$ 99,25 milhões, enquanto, em 2025, o vencedor poderia garantir mais de R$ 101 milhões.

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O Remo estreou na quinta fase do torneio, como parte do grupo de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Na etapa, o time encarou o Bahia, venceu o duelo de ida por 3 a 1 e o de volta por 2 a 1 para se classificar.

Conforme a tabela-base da competição, as oitavas de final vão ocorrer entre os dias 2 de agosto (ida) e 8 de agosto (volta). Os confrontos serão definidos por meio de um sorteio realizado pela CBF, sem separação por potes.

Esta é a primeira vez em 23 anos que o Remo chega às oitavas de final da Copa do Brasil. A última foi em 2003, quando o time caiu diante do Flamengo.