Próxima rival do Remo, Chapecoense só venceu uma vez e sofreu duas goleadas em casa Sem perder há quase um mês, o Remo quer confirmar a boa fase e vencer a lanterna Chapecoense fora de casa Enderson Oliveira 13.05.26 20h58 Próxima adversária do Remo na Série A do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense vive momento ruim na Série A, inclusive dentro de casa. Lanterna da competição, em 8 partidas disputadas na Arena Condá, o time catarinense venceu apenas uma vez, empatou quatro jogos e perdeu três, incluindo duas goleadas. A única vitória da Chapecoense como mandante aconteceu na abertura do Brasileirão, quando derrotou o Santos por 4 a 2, em 28 de janeiro. Faz tempo... Desde então, a equipe não conseguiu mais vencer diante da torcida e acumula tropeços importantes em Chapecó. O time empatou em 3 a 3 com o Coritiba, ficou no 1 a 1 diante do Grêmio e também empatou sem gols contra o Corinthians. Além disso, sofreu goleadas por 4 a 0 para o Atlético-MG e por 4 a 1 para o Botafogo. A equipe ainda perdeu para o Bragantino por 2 a 1 e empatou com o Vitória em 1 a 1. VEJA MAIS Alef Manga participou de quase metade dos gols do Remo no Brasileirão; veja números Alef soma quatro gols e três assistências, liderando o elenco azulino nos dois fundamentos ofensivos somados. Remo pede à CBF mudança da partida contra o São Paulo para o Mangueirão Ainda não houve resposta oficial da entidade sobre o pedido. Gol do Palmeiras contra o Remo foi anulado corretamente? Veja o que diz a regra! Especialistas em arbitragem são unânimes: decisão do VAR foi equivocada. Clube paulista avalia recorrer ao STJD Remo chega embalado e sem perder há quase um mês Enquanto a Chapecoense tenta reencontrar o caminho das vitórias em casa, o Remo vive momento positivo na Série A. O Leão Azul não perde há quase um mês na competição. A última derrota azulina ocorreu no dia 25 de abril, quando foi superado pelo Cruzeiro por 1 a 0, em Belém. Depois disso, o Remo venceu o Botafogo por 2 a 1, no Rio de Janeiro, e empatou em 1 a 1 com o Palmeiras, no Mangueirão. O bom momento mantém a equipe paraense em recuperação na tabela e aumenta a expectativa para o duelo fora de casa. Chapecoense x Remo: veja data e onde assistir O confronto entre Chapecoense e Remo, válido pela 16ª rodada do Brasileirão 2026, será disputado no domingo (17), às 18h30, na Arena Condá, em Chapecó (SC). Você acompanha todos os detalhes da partida no lance a lance de Oliberal.com e também na Rádio Liberal+. Na TV, a partida terá transmissão exclusiva do Premiere. Chapecoense x Remo pela 16ª rodada da Série A Data: domingo (17) Horário: 18h30 Local: Arena Condá, em Chapecó (SC) Transmissão: Premiere Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO LEÃO VAI PRA CIMA Próxima rival do Remo, Chapecoense só venceu uma vez e sofreu duas goleadas em casa Sem perder há quase um mês, o Remo quer confirmar a boa fase e vencer a lanterna Chapecoense fora de casa 13.05.26 20h58 Futebol Remo pede à CBF mudança da partida contra o São Paulo para o Mangueirão Ainda não houve resposta oficial da entidade sobre o pedido. 13.05.26 17h23 Futebol Com vantagem, Remo decide classificação na Copa do Brasil contra o Bahia Partida, que começa ás 21h30, no Mangueirão, terá transmissão Lance a Lance pelo O Liberal.com e ao vivo na Liberal+. 13.05.26 8h00 Futebol Zé Welison pede concentração máxima do Remo em decisão contra o Bahia: 'Não podemos relaxar' Leão defende vantagem construída no jogo de ida e pode até perder por um gol para avançar às oitavas da Copa do Brasil 12.05.26 20h19 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com vantagem, Remo decide classificação na Copa do Brasil contra o Bahia Partida, que começa ás 21h30, no Mangueirão, terá transmissão Lance a Lance pelo O Liberal.com e ao vivo na Liberal+. 13.05.26 8h00 Futebol Embalado e líder da Série C, Paysandu tenta reação histórica contra o Vasco na Copa do Brasil Papão encara o Gigante da Colina nesta quarta-feira, em São Januário, precisando reverter desvantagem construída no jogo de ida, em Belém 13.05.26 8h00 JOGOS DE HOJE Vasco x Paysandu: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/05) pela Copa do Brasil Vasco e Paysandu jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 13.05.26 18h00 JOGO DE HOJE Remo x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/05) pela Copa do Brasil Remo e Bahia jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 13.05.26 20h30