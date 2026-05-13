Próxima rival do Remo, Chapecoense só venceu uma vez e sofreu duas goleadas em casa

Próxima adversária do Remo na Série A do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense vive momento ruim na Série A, inclusive dentro de casa. Lanterna da competição, em 8 partidas disputadas na Arena Condá, o time catarinense venceu apenas uma vez, empatou quatro jogos e perdeu três, incluindo duas goleadas.

A única vitória da Chapecoense como mandante aconteceu na abertura do Brasileirão, quando derrotou o Santos por 4 a 2, em 28 de janeiro. Faz tempo... Desde então, a equipe não conseguiu mais vencer diante da torcida e acumula tropeços importantes em Chapecó.

O time empatou em 3 a 3 com o Coritiba, ficou no 1 a 1 diante do Grêmio e também empatou sem gols contra o Corinthians. Além disso, sofreu goleadas por 4 a 0 para o Atlético-MG e por 4 a 1 para o Botafogo. A equipe ainda perdeu para o Bragantino por 2 a 1 e empatou com o Vitória em 1 a 1.

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Remo chega embalado e sem perder há quase um mês

Enquanto a Chapecoense tenta reencontrar o caminho das vitórias em casa, o Remo vive momento positivo na Série A. O Leão Azul não perde há quase um mês na competição.

A última derrota azulina ocorreu no dia 25 de abril, quando foi superado pelo Cruzeiro por 1 a 0, em Belém. Depois disso, o Remo venceu o Botafogo por 2 a 1, no Rio de Janeiro, e empatou em 1 a 1 com o Palmeiras, no Mangueirão.

O bom momento mantém a equipe paraense em recuperação na tabela e aumenta a expectativa para o duelo fora de casa.

Chapecoense x Remo: veja data e onde assistir

O confronto entre Chapecoense e Remo, válido pela 16ª rodada do Brasileirão 2026, será disputado no domingo (17), às 18h30, na Arena Condá, em Chapecó (SC). Você acompanha todos os detalhes da partida no lance a lance de Oliberal.com e também na Rádio Liberal+.

Na TV, a partida terá transmissão exclusiva do Premiere.

Chapecoense x Remo pela 16ª rodada da Série A

Data: domingo (17)

domingo (17) Horário: 18h30

18h30 Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Arena Condá, em Chapecó (SC) Transmissão: Premiere