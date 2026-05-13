Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Próxima rival do Remo, Chapecoense só venceu uma vez e sofreu duas goleadas em casa

Sem perder há quase um mês, o Remo quer confirmar a boa fase e vencer a lanterna Chapecoense fora de casa

Enderson Oliveira

Próxima adversária do Remo na Série A do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense vive momento ruim na Série A, inclusive dentro de casa. Lanterna da competição, em 8 partidas disputadas na Arena Condá, o time catarinense venceu apenas uma vez, empatou quatro jogos e perdeu três, incluindo duas goleadas.

A única vitória da Chapecoense como mandante aconteceu na abertura do Brasileirão, quando derrotou o Santos por 4 a 2, em 28 de janeiro. Faz tempo... Desde então, a equipe não conseguiu mais vencer diante da torcida e acumula tropeços importantes em Chapecó.

O time empatou em 3 a 3 com o Coritiba, ficou no 1 a 1 diante do Grêmio e também empatou sem gols contra o Corinthians. Além disso, sofreu goleadas por 4 a 0 para o Atlético-MG e por 4 a 1 para o Botafogo. A equipe ainda perdeu para o Bragantino por 2 a 1 e empatou com o Vitória em 1 a 1.

VEJA MAIS

image Alef Manga participou de quase metade dos gols do Remo no Brasileirão; veja números
Alef soma quatro gols e três assistências, liderando o elenco azulino nos dois fundamentos ofensivos somados.

image Remo pede à CBF mudança da partida contra o São Paulo para o Mangueirão
Ainda não houve resposta oficial da entidade sobre o pedido.

image Gol do Palmeiras contra o Remo foi anulado corretamente? Veja o que diz a regra!
Especialistas em arbitragem são unânimes: decisão do VAR foi equivocada. Clube paulista avalia recorrer ao STJD

Remo chega embalado e sem perder há quase um mês

Enquanto a Chapecoense tenta reencontrar o caminho das vitórias em casa, o Remo vive momento positivo na Série A. O Leão Azul não perde há quase um mês na competição.

A última derrota azulina ocorreu no dia 25 de abril, quando foi superado pelo Cruzeiro por 1 a 0, em Belém. Depois disso, o Remo venceu o Botafogo por 2 a 1, no Rio de Janeiro, e empatou em 1 a 1 com o Palmeiras, no Mangueirão.

O bom momento mantém a equipe paraense em recuperação na tabela e aumenta a expectativa para o duelo fora de casa.

Chapecoense x Remo: veja data e onde assistir

O confronto entre Chapecoense e Remo, válido pela 16ª rodada do Brasileirão 2026, será disputado no domingo (17), às 18h30, na Arena Condá, em Chapecó (SC). Você acompanha todos os detalhes da partida no lance a lance de Oliberal.com e também na Rádio Liberal+.

Na TV, a partida terá transmissão exclusiva do Premiere.

  • Chapecoense x Remo pela 16ª rodada da Série A
  • Data: domingo (17)
  • Horário: 18h30
  • Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)
  • Transmissão: Premiere
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

LEÃO VAI PRA CIMA

Próxima rival do Remo, Chapecoense só venceu uma vez e sofreu duas goleadas em casa

Sem perder há quase um mês, o Remo quer confirmar a boa fase e vencer a lanterna Chapecoense fora de casa

13.05.26 20h58

Futebol

Remo pede à CBF mudança da partida contra o São Paulo para o Mangueirão

Ainda não houve resposta oficial da entidade sobre o pedido.

13.05.26 17h23

Futebol

Com vantagem, Remo decide classificação na Copa do Brasil contra o Bahia

Partida, que começa ás 21h30, no Mangueirão, terá transmissão Lance a Lance pelo O Liberal.com e ao vivo na Liberal+.

13.05.26 8h00

Futebol

Zé Welison pede concentração máxima do Remo em decisão contra o Bahia: 'Não podemos relaxar'

Leão defende vantagem construída no jogo de ida e pode até perder por um gol para avançar às oitavas da Copa do Brasil

12.05.26 20h19

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Com vantagem, Remo decide classificação na Copa do Brasil contra o Bahia

Partida, que começa ás 21h30, no Mangueirão, terá transmissão Lance a Lance pelo O Liberal.com e ao vivo na Liberal+.

13.05.26 8h00

Futebol

Embalado e líder da Série C, Paysandu tenta reação histórica contra o Vasco na Copa do Brasil

Papão encara o Gigante da Colina nesta quarta-feira, em São Januário, precisando reverter desvantagem construída no jogo de ida, em Belém

13.05.26 8h00

JOGOS DE HOJE

Vasco x Paysandu: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/05) pela Copa do Brasil

Vasco e Paysandu jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

13.05.26 18h00

JOGO DE HOJE

Remo x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/05) pela Copa do Brasil

Remo e Bahia jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

13.05.26 20h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda