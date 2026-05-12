Alef Manga participou de quase metade dos gols do Remo no Brasileirão; veja números Alef soma quatro gols e três assistências, liderando o elenco azulino nos dois fundamentos ofensivos somados. Caio Maia 12.05.26 15h37 Alef Manga já participou de sete gols do Remo no Brasileirão. (Thiago Gomes / O Liberal) O empate em 1 a 1 com o Palmeiras, no último domingo (10), reforçou a importância de Alef Manga para o sistema ofensivo do Remo na Série A do Campeonato Brasileiro. Autor do gol azulino na partida, o atacante chegou a sete participações diretas em gols na competição e se consolidou como o principal nome do ataque remista na temporada nacional. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Em 15 jogos disputados, Alef soma quatro gols e três assistências, liderando o elenco azulino nos dois fundamentos ofensivos somados. Os números também colocam o atacante no topo de outras estatísticas do clube no Brasileirão, como grandes chances criadas, com cinco, e gols esperados, com índice de 3,88. VEJA MAIS Remo firma parceria para implantar clube de remo olímpico em Portel Projeto prevê estruturação da modalidade no município e meta de participação no Campeonato Paraense a partir de 2027 Gol do Palmeiras contra o Remo foi anulado corretamente? Veja o que diz a regra! Especialistas em arbitragem são unânimes: decisão do VAR foi equivocada. Clube paulista avalia recorrer ao STJD Remo x Palmeiras tem o maior público da rodada da Série A; veja números Exatos 40.629 torcedores estiveram presentes no Mangueirão. Além da presença massiva nas arquibancadas, a partida também registrou renda expressiva Além disso, o camisa ofensivo aparece com média de 2,2 finalizações por partida e mantém frequência de um gol a cada 272 minutos em campo. O jogador também está entre os destaques da equipe em passes decisivos, chutes certos e dribles certos por jogo. A regularidade é outro ponto que chama atenção. Alef Manga participou de todas as 15 partidas do Remo na Série A e foi titular em 13 delas. Entre os atacantes do elenco, é o único presente em todos os compromissos da equipe até aqui. Apenas o zagueiro Marllon e o goleiro Marcelo Rangel também atuaram em todas as rodadas do campeonato. Vivendo momento de protagonismo, o atacante deve novamente ser peça importante no próximo desafio azulino. O Remo volta a campo na quarta-feira (13), quando enfrenta o Bahia, em Belém, em duelo decisivo pela Copa do Brasil. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo alef manga COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Alef Manga participou de quase metade dos gols do Remo no Brasileirão; veja números Alef soma quatro gols e três assistências, liderando o elenco azulino nos dois fundamentos ofensivos somados. 12.05.26 15h37 futebol Santa Rosa e outros clubes pedem a exoneração da comissão de arbitragem da FPF Em entrevista à Rádio Liberal+, o advogado do Santinha, Emerson Dias, deu detalhes sobre o pedido e falou sobre possíveis tentativas de manipulação de resultados 12.05.26 12h28 Remo Remo firma parceria para implantar clube de remo olímpico em Portel Projeto prevê estruturação da modalidade no município e meta de participação no Campeonato Paraense a partir de 2027 11.05.26 19h38 futebol Artilheiro do Remo no Brasileirão, Manga valoriza empate em casa: 'Vai fazer muita diferença' Equipe azulina segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com 12 pontos 11.05.26 13h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Auxiliar do Palmeiras admite surpresa com torcida no Mangueirão: 'Não estávamos esperando' Confronto entre Leão e Porco colocou mais de 40 mil pessoas no Estádio Olímpico do Pará 11.05.26 7h36 mais esportes Paraense conquista medalha de bronze no Troféu Brasil de ginástica artística Andreza Lima, de 18 anos, dividiu o pódio com a medalhista olímpica Flávia Saraiva e Thais Fidelis 12.05.26 9h44 convocação Neymar está na pré-lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo; Estêvão fica de fora Dia 18, Ancelotti vai revelar os 26 jogadores que vão representar o Brasil no Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México 11.05.26 23h22 futebol Santa Rosa e outros clubes pedem a exoneração da comissão de arbitragem da FPF Em entrevista à Rádio Liberal+, o advogado do Santinha, Emerson Dias, deu detalhes sobre o pedido e falou sobre possíveis tentativas de manipulação de resultados 12.05.26 12h28