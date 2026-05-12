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Alef Manga participou de quase metade dos gols do Remo no Brasileirão; veja números

Alef soma quatro gols e três assistências, liderando o elenco azulino nos dois fundamentos ofensivos somados.

Caio Maia
fonte

Alef Manga já participou de sete gols do Remo no Brasileirão. (Thiago Gomes / O Liberal)

O empate em 1 a 1 com o Palmeiras, no último domingo (10), reforçou a importância de Alef Manga para o sistema ofensivo do Remo na Série A do Campeonato Brasileiro. Autor do gol azulino na partida, o atacante chegou a sete participações diretas em gols na competição e se consolidou como o principal nome do ataque remista na temporada nacional.

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Em 15 jogos disputados, Alef soma quatro gols e três assistências, liderando o elenco azulino nos dois fundamentos ofensivos somados. Os números também colocam o atacante no topo de outras estatísticas do clube no Brasileirão, como grandes chances criadas, com cinco, e gols esperados, com índice de 3,88.

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Além disso, o camisa ofensivo aparece com média de 2,2 finalizações por partida e mantém frequência de um gol a cada 272 minutos em campo. O jogador também está entre os destaques da equipe em passes decisivos, chutes certos e dribles certos por jogo.

A regularidade é outro ponto que chama atenção. Alef Manga participou de todas as 15 partidas do Remo na Série A e foi titular em 13 delas. Entre os atacantes do elenco, é o único presente em todos os compromissos da equipe até aqui. Apenas o zagueiro Marllon e o goleiro Marcelo Rangel também atuaram em todas as rodadas do campeonato.

Vivendo momento de protagonismo, o atacante deve novamente ser peça importante no próximo desafio azulino. O Remo volta a campo na quarta-feira (13), quando enfrenta o Bahia, em Belém, em duelo decisivo pela Copa do Brasil.

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