Remo firma parceria para implantar clube de remo olímpico em Portel

O Clube do Remo e a Prefeitura de Portel firmaram um protocolo de intenções para implantar um clube de remo olímpico no município. A proposta é estruturar a modalidade na cidade em até dois anos, com expectativa de participação no Campeonato Paraense de Remo em 2027.

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O projeto prevê capacitação técnica, organização administrativa e regularização jurídica da futura equipe, além do processo de filiação à Federação Paraense de Remo e à Confederação Brasileira de Remo. A iniciativa será dividida em quatro etapas: formação de profissionais, criação da associação local, filiação esportiva e consolidação do clube com autonomia administrativa e esportiva.

De acordo com o diretor do Remo, Cláudio Cardoso Gonçalves, a parceria busca ampliar a presença da modalidade no interior do estado. A gestão municipal também avalia que o projeto pode fortalecer o esporte local, aproveitando o potencial natural da região para a prática do remo.

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A assinatura oficial do acordo está prevista para o dia 19 de julho, em Portel, durante programação que contará com uma regata de exibição na bacia da Praia do Arucará. Enquanto isso, sete representantes do município participam de uma imersão técnica em Belém.

O projeto também apresentou a canoa olímpica “Akuanduba”, nome inspirado em entidade da cultura amazônica ligada à força, equilíbrio e proteção. A embarcação será utilizada pelo São Vicente Futebol Clube e simboliza a valorização das raízes culturais marajoaras dentro do esporte.