Remo firma parceria para implantar clube de remo olímpico em Portel Projeto prevê estruturação da modalidade no município e meta de participação no Campeonato Paraense a partir de 2027 O Liberal 11.05.26 19h38 O Clube do Remo aposta na renovação do esporte pelo Estado. (Divulgação Remo) O Clube do Remo e a Prefeitura de Portel firmaram um protocolo de intenções para implantar um clube de remo olímpico no município. A proposta é estruturar a modalidade na cidade em até dois anos, com expectativa de participação no Campeonato Paraense de Remo em 2027. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O projeto prevê capacitação técnica, organização administrativa e regularização jurídica da futura equipe, além do processo de filiação à Federação Paraense de Remo e à Confederação Brasileira de Remo. A iniciativa será dividida em quatro etapas: formação de profissionais, criação da associação local, filiação esportiva e consolidação do clube com autonomia administrativa e esportiva. De acordo com o diretor do Remo, Cláudio Cardoso Gonçalves, a parceria busca ampliar a presença da modalidade no interior do estado. A gestão municipal também avalia que o projeto pode fortalecer o esporte local, aproveitando o potencial natural da região para a prática do remo. VEJA MAIS Paysandu supera Remo e conquista o heptacampeonato paraense de regata Equipe bicolor venceu todas as provas da última etapa e conquistou o sétimo título; Remo foi o vice Atleta paraense conquista medalha no Sul-Americano de Regata com a seleção brasileira Representando a seleção brasileira, Ana Gabriella competiu na categoria Four Skiff Feminino Júnior e ajudou a equipe a garantir um lugar no pódio Remadora paraense e do Paysandu representa o Brasil no Sul-Americano no Paraguai; saiba mais Competição reúne os melhores atletas do continente e Ana Gabriella estará representado o Estado e o Brasil A assinatura oficial do acordo está prevista para o dia 19 de julho, em Portel, durante programação que contará com uma regata de exibição na bacia da Praia do Arucará. Enquanto isso, sete representantes do município participam de uma imersão técnica em Belém. O projeto também apresentou a canoa olímpica “Akuanduba”, nome inspirado em entidade da cultura amazônica ligada à força, equilíbrio e proteção. A embarcação será utilizada pelo São Vicente Futebol Clube e simboliza a valorização das raízes culturais marajoaras dentro do esporte. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo mais esportes remo paraense campeonato paraense de regatas esporte amador paraense município de portel jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Remo Remo firma parceria para implantar clube de remo olímpico em Portel Projeto prevê estruturação da modalidade no município e meta de participação no Campeonato Paraense a partir de 2027 11.05.26 19h38 futebol Artilheiro do Remo no Brasileirão, Manga valoriza empate em casa: 'Vai fazer muita diferença' Equipe azulina segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com 12 pontos 11.05.26 13h49 futebol Com ingresso a partir de R$ 50, Remo inicia venda para jogo da Copa do Brasil contra o Bahia Time azulino tem a vantagem para a partida de volta, que ocorre na próxima quarta-feira (13) 11.05.26 13h10 polêmica Árbitro relata xingamentos de Tonhão contra a arbitragem após jogo entre Remo e Palmeiras Em súmula, Rafael Klein registrou ofensas direcionadas à equipe de árbitros por parte de membros da comissão do clube azulino 11.05.26 11h55 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol 'Conduta violenta' e 'mão sancionável': CBF divulga análise do VAR no jogo entre Remo e Palmeiras Partida terminou empatada e teve polêmica envolvendo a arbitragem 11.05.26 10h06 FUTEBOL Auxiliar do Palmeiras admite surpresa com torcida no Mangueirão: 'Não estávamos esperando' Confronto entre Leão e Porco colocou mais de 40 mil pessoas no Estádio Olímpico do Pará 11.05.26 7h36 futebol Remo questiona arbitragem contra o Palmeiras e diz que vai apresentar lances em reunião Após a partida, executivo azulino citou possível toque de mão de jogador alviverde dentro da área não verificado pelo VAR 11.05.26 10h59 FUTEBOL Remo empata com o Palmeiras em jogo de muita chuva, expulsão e gol anulado nos acréscimos Remo segura o Palmeiras em Belém, empata com o time paulista, mas segue dentro da zona de rebaixamento da Série A 10.05.26 21h05