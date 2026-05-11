Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo firma parceria para implantar clube de remo olímpico em Portel

Projeto prevê estruturação da modalidade no município e meta de participação no Campeonato Paraense a partir de 2027

O Liberal
fonte

O Clube do Remo aposta na renovação do esporte pelo Estado. (Divulgação Remo)

O Clube do Remo e a Prefeitura de Portel firmaram um protocolo de intenções para implantar um clube de remo olímpico no município. A proposta é estruturar a modalidade na cidade em até dois anos, com expectativa de participação no Campeonato Paraense de Remo em 2027.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O projeto prevê capacitação técnica, organização administrativa e regularização jurídica da futura equipe, além do processo de filiação à Federação Paraense de Remo e à Confederação Brasileira de Remo. A iniciativa será dividida em quatro etapas: formação de profissionais, criação da associação local, filiação esportiva e consolidação do clube com autonomia administrativa e esportiva.

De acordo com o diretor do Remo, Cláudio Cardoso Gonçalves, a parceria busca ampliar a presença da modalidade no interior do estado. A gestão municipal também avalia que o projeto pode fortalecer o esporte local, aproveitando o potencial natural da região para a prática do remo.

VEJA MAIS

image Paysandu supera Remo e conquista o heptacampeonato paraense de regata
Equipe bicolor venceu todas as provas da última etapa e conquistou o sétimo título; Remo foi o vice

image Atleta paraense conquista medalha no Sul-Americano de Regata com a seleção brasileira
Representando a seleção brasileira, Ana Gabriella competiu na categoria Four Skiff Feminino Júnior e ajudou a equipe a garantir um lugar no pódio

image Remadora paraense e do Paysandu representa o Brasil no Sul-Americano no Paraguai; saiba mais
Competição reúne os melhores atletas do continente e Ana Gabriella estará representado o Estado e o Brasil

A assinatura oficial do acordo está prevista para o dia 19 de julho, em Portel, durante programação que contará com uma regata de exibição na bacia da Praia do Arucará. Enquanto isso, sete representantes do município participam de uma imersão técnica em Belém.

O projeto também apresentou a canoa olímpica “Akuanduba”, nome inspirado em entidade da cultura amazônica ligada à força, equilíbrio e proteção. A embarcação será utilizada pelo São Vicente Futebol Clube e simboliza a valorização das raízes culturais marajoaras dentro do esporte.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

remo

mais esportes

remo paraense

campeonato paraense de regatas

esporte amador paraense

município de portel

jornal amazônia
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Remo

Remo firma parceria para implantar clube de remo olímpico em Portel

Projeto prevê estruturação da modalidade no município e meta de participação no Campeonato Paraense a partir de 2027

11.05.26 19h38

futebol

Artilheiro do Remo no Brasileirão, Manga valoriza empate em casa: 'Vai fazer muita diferença'

Equipe azulina segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com 12 pontos

11.05.26 13h49

futebol

Com ingresso a partir de R$ 50, Remo inicia venda para jogo da Copa do Brasil contra o Bahia

Time azulino tem a vantagem para a partida de volta, que ocorre na próxima quarta-feira (13)

11.05.26 13h10

polêmica

Árbitro relata xingamentos de Tonhão contra a arbitragem após jogo entre Remo e Palmeiras

Em súmula, Rafael Klein registrou ofensas direcionadas à equipe de árbitros por parte de membros da comissão do clube azulino

11.05.26 11h55

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

'Conduta violenta' e 'mão sancionável': CBF divulga análise do VAR no jogo entre Remo e Palmeiras

Partida terminou empatada e teve polêmica envolvendo a arbitragem

11.05.26 10h06

FUTEBOL

Auxiliar do Palmeiras admite surpresa com torcida no Mangueirão: 'Não estávamos esperando'

Confronto entre Leão e Porco colocou mais de 40 mil pessoas no Estádio Olímpico do Pará

11.05.26 7h36

futebol

Remo questiona arbitragem contra o Palmeiras e diz que vai apresentar lances em reunião

Após a partida, executivo azulino citou possível toque de mão de jogador alviverde dentro da área não verificado pelo VAR

11.05.26 10h59

FUTEBOL

Remo empata com o Palmeiras em jogo de muita chuva, expulsão e gol anulado nos acréscimos

Remo segura o Palmeiras em Belém, empata com o time paulista, mas segue dentro da zona de rebaixamento da Série A

10.05.26 21h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda