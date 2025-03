Remadora paraense e do Paysandu representa o Brasil no Sul-Americano no Paraguai; saiba mais

A jovem remadora Ana Gabriella, de 16 anos, atleta do Paysandu Sport Club, foi convocada para defender a Seleção Brasileira no Campeonato Sul-Americano de Regatas. A competição será realizada entre os dias 23 e 26 de março em Assunção, no Paraguai, reunindo os melhores atletas da modalidade no continente. A representação bicolor terá a chance de mostrar seu talento em uma disputa internacional inédita em sua carreira.

Com cinco anos praticando a regata, Ana Gabriella possui no currículo conquistas importantes. Ela é a atual campeã paraense e vice-campeã brasileira, a remadora vem ganhando destaque e agora tem a oportunidade de representar o Brasil.

“Me sinto muito feliz por essa oportunidade. Olho para trás e vejo que consegui o que tanto queria. Hoje estou realizando um dos meus sonhos, que é entrar para a Seleção Brasileira”, celebrou a atleta.

A paraense nascida na Ilha das Onças teve contato precoce com o casco a remo, o que facilitou sua identificação com a modalidade. Seu interesse pela regata surgiu com o incentivo de uma amiga de sua mãe, que apresentou o esporte à jovem. Desde então, ela vem se dedicando aos treinamentos e conquistando espaço na modalidade e traça novos desafios para sua carreira.

“Todo dia dou o meu máximo para sempre ter ótimos resultados. Nunca imaginei que chegaria onde estou agora, e meu próximo objetivo é disputar uma Olimpíada. É um prazer enorme representar o Paysandu e trazer títulos, vitórias e, sobretudo, colocar toda a Alcateia na Seleção Brasileira e no pódio”, finalizou.