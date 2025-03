Atleta paraense conquista medalha no Sul-Americano de Regata com a seleção brasileira

A atleta paraense Ana Gabriella, de 16 anos, conquistou a medalha de bronze no Campeonato Sul-Americano de Regata, disputado entre os dias 23 e 26 de março, em Assunção, no Paraguai. Representando a seleção brasileira, ela competiu na categoria Four Skiff Feminino Júnior e ajudou a equipe a garantir um lugar no pódio.

A jovem atleta faz parte do Paysandu desde os 13 anos e é um dos destaques da equipe. O quarteto brasileiro completou os 2.000 metros de prova na terceira colocação, atrás apenas das equipes do Chile e da Argentina. A competição reuniu os principais remadores do continente e evidenciou a evolução da modalidade na região.

Para Afonso Sarmanho, treinador de Ana Gabriella no Paysandu, a conquista tem um significado especial para o cenário da regata juvenil no Brasil. Segundo ele, há anos um barco com quatro atletas dessa categoria não chegava ao pódio no Sul-Americano. "E justamente uma atleta do Paysandu, ribeirinha, teve este privilégio", comentou.

Sarmanho também destacou o trabalho de preparação para a competição. "O treinamento diário, a estrutura oferecida pelo Paysandu, o empenho da atleta e o apoio familiar foram determinantes para essa conquista", afirmou.

