Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Árbitro relata xingamentos de Tonhão contra a arbitragem após jogo entre Remo e Palmeiras

Em súmula, Rafael Klein registrou ofensas direcionadas à equipe de árbitros por parte de membros da comissão do clube azulino

O Liberal
fonte

Árbitro expulsou jogador do Remo e anulou gol do Palmeiras na partida do último domingo (10) (Thiago Gomes / O Liberal)

O Remo saiu da partida contra o Palmeiras, no último domingo (10), com muitas reclamações da arbitragem. Em súmula, o árbitro central do jogo, Rafael Rodrigo Klein, relatou que o presidente azulino, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, proferiu xingamentos contra a equipe que comandou o duelo.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Conforme o registro, logo após o término do jogo, Tonhão "invadiu o campo" e foi em direção à arbitragem. O presidente azulino, segundo o árbitro, demonstrou descontentamento com a atuação da equipe de árbitros.

"Após o término da partida, o Sr. Antônio Carlos Teixeira, presidente do Clube do Remo, invadiu o campo de jogo, indo na direção da arbitragem e disse as seguintes palavras: 'isso foi uma vergonha, você não queria nem iniciar o jogo, arbitragem vergonhosa'", escreveu Rafael Klein.

VEJA MAIS 

image 'Conduta violenta' e 'mão sancionável': CBF divulga análise do VAR no jogo entre Remo e Palmeiras
Partida terminou empatada e teve polêmica envolvendo a arbitragem

image Remo questiona arbitragem contra o Palmeiras e diz que vai apresentar lances em reunião
Após a partida, executivo azulino citou possível toque de mão de jogador alviverde dentro da área não verificado pelo VAR

image Auxiliar do Palmeiras admite surpresa com torcida no Mangueirão: 'Não estávamos esperando'
Confronto entre Leão e Porco colocou mais de 40 mil pessoas no Estádio Olímpico do Pará

Além disso, Rafael Klein informou que, no momento em que a equipe se dirigia para o vestiário, Tonhão o chamou de "v*gabundo e filho da p*ta". O árbitro também registrou outros xingamentos de baixo calão contra a arbitragem de outras pessoas uniformizadas com camisas do Remo.

"Informo ainda que, enquanto nos dirigíamos para o vestiário, o mesmo se encontrava na zona mista e disse as seguintes palavras: 'Você é um vagab*ndo, filho da p*ta'. Enquanto a arbitragem passava pela zona mista em direção ao vestiário, diversas pessoas identificadas com camiseta do Clube do Remo proferiram ofensas à equipe de arbitragem: 'filhos da p*ta, ladrões, nos roubaram'. Os mesmos tiveram que ser contidos pela segurança", detalhou.

image (Reprodução / CBF)

Uma das principais reclamações do Leão Azul foi a expulsão de Zé Ricardo, aos 26 minutos do segundo tempo. O jogador fez falta dura em Andreas Pereira e levou vermelho após análise do VAR. Além disso, o time azulino questionou a falta de análise de um possível toque de mão de Marlon Freitas dentro da área, após um cruzamento de Patrick.

Logo após a partida, o executivo Luís Vagner Vivian disse que os lances seriam apresentados em reunião pós-jogo com os responsáveis pela arbitragem.

Remo e Palmeiras empataram por 1 a 1. Com o resultado, o Leão Azul segue na vice-lanterna do campeonato e o Verdão mantém a liderança da disputa. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

arbitragem
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

futebol

Artilheiro do Remo no Brasileirão, Manga valoriza empate em casa: 'Vai fazer muita diferença'

Equipe azulina segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com 12 pontos

11.05.26 13h49

futebol

Com ingresso a partir de R$ 50, Remo inicia venda para jogo da Copa do Brasil contra o Bahia

Time azulino tem a vantagem para a partida de volta, que ocorre na próxima quarta-feira (13)

11.05.26 13h10

polêmica

Árbitro relata xingamentos de Tonhão contra a arbitragem após jogo entre Remo e Palmeiras

Em súmula, Rafael Klein registrou ofensas direcionadas à equipe de árbitros por parte de membros da comissão do clube azulino

11.05.26 11h55

futebol

Remo questiona arbitragem contra o Palmeiras e diz que vai apresentar lances em reunião

Após a partida, executivo azulino citou possível toque de mão de jogador alviverde dentro da área não verificado pelo VAR

11.05.26 10h59

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

'Conduta violenta' e 'mão sancionável': CBF divulga análise do VAR no jogo entre Remo e Palmeiras

Partida terminou empatada e teve polêmica envolvendo a arbitragem

11.05.26 10h06

FUTEBOL

Auxiliar do Palmeiras admite surpresa com torcida no Mangueirão: 'Não estávamos esperando'

Confronto entre Leão e Porco colocou mais de 40 mil pessoas no Estádio Olímpico do Pará

11.05.26 7h36

FUTEBOL

Remo empata com o Palmeiras em jogo de muita chuva, expulsão e gol anulado nos acréscimos

Remo segura o Palmeiras em Belém, empata com o time paulista, mas segue dentro da zona de rebaixamento da Série A

10.05.26 21h05

futebol

Remo questiona arbitragem contra o Palmeiras e diz que vai apresentar lances em reunião

Após a partida, executivo azulino citou possível toque de mão de jogador alviverde dentro da área não verificado pelo VAR

11.05.26 10h59

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda