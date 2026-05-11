Árbitro relata xingamentos de Tonhão contra a arbitragem após jogo entre Remo e Palmeiras

O Remo saiu da partida contra o Palmeiras, no último domingo (10), com muitas reclamações da arbitragem. Em súmula, o árbitro central do jogo, Rafael Rodrigo Klein, relatou que o presidente azulino, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, proferiu xingamentos contra a equipe que comandou o duelo.

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Conforme o registro, logo após o término do jogo, Tonhão "invadiu o campo" e foi em direção à arbitragem. O presidente azulino, segundo o árbitro, demonstrou descontentamento com a atuação da equipe de árbitros.

"Após o término da partida, o Sr. Antônio Carlos Teixeira, presidente do Clube do Remo, invadiu o campo de jogo, indo na direção da arbitragem e disse as seguintes palavras: 'isso foi uma vergonha, você não queria nem iniciar o jogo, arbitragem vergonhosa'", escreveu Rafael Klein.

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Além disso, Rafael Klein informou que, no momento em que a equipe se dirigia para o vestiário, Tonhão o chamou de "v*gabundo e filho da p*ta". O árbitro também registrou outros xingamentos de baixo calão contra a arbitragem de outras pessoas uniformizadas com camisas do Remo.

"Informo ainda que, enquanto nos dirigíamos para o vestiário, o mesmo se encontrava na zona mista e disse as seguintes palavras: 'Você é um vagab*ndo, filho da p*ta'. Enquanto a arbitragem passava pela zona mista em direção ao vestiário, diversas pessoas identificadas com camiseta do Clube do Remo proferiram ofensas à equipe de arbitragem: 'filhos da p*ta, ladrões, nos roubaram'. Os mesmos tiveram que ser contidos pela segurança", detalhou.

(Reprodução / CBF)

Uma das principais reclamações do Leão Azul foi a expulsão de Zé Ricardo, aos 26 minutos do segundo tempo. O jogador fez falta dura em Andreas Pereira e levou vermelho após análise do VAR. Além disso, o time azulino questionou a falta de análise de um possível toque de mão de Marlon Freitas dentro da área, após um cruzamento de Patrick.

Logo após a partida, o executivo Luís Vagner Vivian disse que os lances seriam apresentados em reunião pós-jogo com os responsáveis pela arbitragem.

Remo e Palmeiras empataram por 1 a 1. Com o resultado, o Leão Azul segue na vice-lanterna do campeonato e o Verdão mantém a liderança da disputa.