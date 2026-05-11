Árbitro relata xingamentos de Tonhão contra a arbitragem após jogo entre Remo e Palmeiras Em súmula, Rafael Klein registrou ofensas direcionadas à equipe de árbitros por parte de membros da comissão do clube azulino O Liberal 11.05.26 11h55 Árbitro expulsou jogador do Remo e anulou gol do Palmeiras na partida do último domingo (10) (Thiago Gomes / O Liberal) O Remo saiu da partida contra o Palmeiras, no último domingo (10), com muitas reclamações da arbitragem. Em súmula, o árbitro central do jogo, Rafael Rodrigo Klein, relatou que o presidente azulino, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, proferiu xingamentos contra a equipe que comandou o duelo. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Conforme o registro, logo após o término do jogo, Tonhão "invadiu o campo" e foi em direção à arbitragem. O presidente azulino, segundo o árbitro, demonstrou descontentamento com a atuação da equipe de árbitros. "Após o término da partida, o Sr. Antônio Carlos Teixeira, presidente do Clube do Remo, invadiu o campo de jogo, indo na direção da arbitragem e disse as seguintes palavras: 'isso foi uma vergonha, você não queria nem iniciar o jogo, arbitragem vergonhosa'", escreveu Rafael Klein. VEJA MAIS 'Conduta violenta' e 'mão sancionável': CBF divulga análise do VAR no jogo entre Remo e Palmeiras Partida terminou empatada e teve polêmica envolvendo a arbitragem Remo questiona arbitragem contra o Palmeiras e diz que vai apresentar lances em reunião Após a partida, executivo azulino citou possível toque de mão de jogador alviverde dentro da área não verificado pelo VAR Auxiliar do Palmeiras admite surpresa com torcida no Mangueirão: 'Não estávamos esperando' Confronto entre Leão e Porco colocou mais de 40 mil pessoas no Estádio Olímpico do Pará Além disso, Rafael Klein informou que, no momento em que a equipe se dirigia para o vestiário, Tonhão o chamou de "v*gabundo e filho da p*ta". O árbitro também registrou outros xingamentos de baixo calão contra a arbitragem de outras pessoas uniformizadas com camisas do Remo. "Informo ainda que, enquanto nos dirigíamos para o vestiário, o mesmo se encontrava na zona mista e disse as seguintes palavras: 'Você é um vagab*ndo, filho da p*ta'. Enquanto a arbitragem passava pela zona mista em direção ao vestiário, diversas pessoas identificadas com camiseta do Clube do Remo proferiram ofensas à equipe de arbitragem: 'filhos da p*ta, ladrões, nos roubaram'. Os mesmos tiveram que ser contidos pela segurança", detalhou. (Reprodução / CBF) Uma das principais reclamações do Leão Azul foi a expulsão de Zé Ricardo, aos 26 minutos do segundo tempo. O jogador fez falta dura em Andreas Pereira e levou vermelho após análise do VAR. Além disso, o time azulino questionou a falta de análise de um possível toque de mão de Marlon Freitas dentro da área, após um cruzamento de Patrick. Logo após a partida, o executivo Luís Vagner Vivian disse que os lances seriam apresentados em reunião pós-jogo com os responsáveis pela arbitragem. Remo e Palmeiras empataram por 1 a 1. Com o resultado, o Leão Azul segue na vice-lanterna do campeonato e o Verdão mantém a liderança da disputa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo arbitragem COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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