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Auxiliar do Palmeiras admite surpresa com torcida no Mangueirão: 'Não estávamos esperando'

Confronto entre Leão e Porco colocou mais de 40 mil pessoas no Estádio Olímpico do Pará

Redação O Liberal

Aproxidamente 40 mil pessoas estiveram no Estádio Mangueirão, no último domingo (11), para a partida entre Clube do Remo e Palmeiras, que terminou empatada em 1 x 1, pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Apesar da chuva e adiamento do jogo em quase 1 hora e meia, o espetáculo nas arquibancadas não perdeu força.

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Comandante do clube paulista diante do Leão, o auxiliar João Martins, na entrevista pós-jogo, admitiu surpresa com a atmosfera que encontrou no Estádio Olímpico do Pará.

"Sair das grandes cidades do Brasil e encontrar um espetáculo desses, acho que poucos países no mundo conseguem.", disse Martins, elogiando a capacidade do futebol brasileiro em ter torcidas apaixonadas em diferentes localidades.

"É sensacional para nós, enquanto profissionais do futebol, jogar num estádio como esse, ter essa experiência. Sinceramente, não estávamos esperando um ambiente desses.", reforçou.

Na próxima rodada da Série A, o Clube do Remo enfrentará a Chapecoense-SC, fora de casa. Já o Verdão terá pela frente o Cruzeiro.

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