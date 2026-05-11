Auxiliar do Palmeiras admite surpresa com torcida no Mangueirão: 'Não estávamos esperando' Confronto entre Leão e Porco colocou mais de 40 mil pessoas no Estádio Olímpico do Pará Redação O Liberal 11.05.26 7h36 Aproxidamente 40 mil pessoas estiveram no Estádio Mangueirão, no último domingo (11), para a partida entre Clube do Remo e Palmeiras, que terminou empatada em 1 x 1, pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Apesar da chuva e adiamento do jogo em quase 1 hora e meia, o espetáculo nas arquibancadas não perdeu força. VEJA MAIS Remo empata com o Palmeiras em jogo de muita chuva, expulsão e gol anulado nos acréscimos Remo segura o Palmeiras em Belém, empata com o time paulista, mas segue dentro da zona de rebaixamento da Série A Lateral do Remo exalta ponto conquistado diante do Palmeiras e lamenta erro no gol alviverde Marcelinho lamentou muito erro da equipe diante do Palmeiras, mas exaltou a força da equipe diante de um time tão qualificado Comandante do clube paulista diante do Leão, o auxiliar João Martins, na entrevista pós-jogo, admitiu surpresa com a atmosfera que encontrou no Estádio Olímpico do Pará. "Sair das grandes cidades do Brasil e encontrar um espetáculo desses, acho que poucos países no mundo conseguem.", disse Martins, elogiando a capacidade do futebol brasileiro em ter torcidas apaixonadas em diferentes localidades. "É sensacional para nós, enquanto profissionais do futebol, jogar num estádio como esse, ter essa experiência. Sinceramente, não estávamos esperando um ambiente desses.", reforçou. Na próxima rodada da Série A, o Clube do Remo enfrentará a Chapecoense-SC, fora de casa. Já o Verdão terá pela frente o Cruzeiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Remo Palmeiras COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Inteligência artificial ajudará a identificar atletas na Corrida do Sal Quem explicou os detalhes foi Ederson Correa, representante da Fotop. 11.05.26 8h00 FUTEBOL Tuna leva a virada nos acréscimos do Tocantinópolis, mas se mantém no G4 da Série D Lusa levou uma virada nos minutos finais e perdeu a chance de se consolidar no G4 10.05.26 22h09 FUTEBOL Águia goleia o Oratório em Marabá e assume a liderança do grupo A5 da Série D Azulão se recuperou da eliminação na Copa Norte para o Paysandu e venceu o Oratório jogando em casa 10.05.26 21h54 FUTEBOL Remo empata com o Palmeiras em jogo de muita chuva, expulsão e gol anulado nos acréscimos Remo segura o Palmeiras em Belém, empata com o time paulista, mas segue dentro da zona de rebaixamento da Série A 10.05.26 21h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Auxiliar do Palmeiras admite surpresa com torcida no Mangueirão: 'Não estávamos esperando' Confronto entre Leão e Porco colocou mais de 40 mil pessoas no Estádio Olímpico do Pará 11.05.26 7h36 FUTEBOL Remo empata com o Palmeiras em jogo de muita chuva, expulsão e gol anulado nos acréscimos Remo segura o Palmeiras em Belém, empata com o time paulista, mas segue dentro da zona de rebaixamento da Série A 10.05.26 21h05 NO TOPO Amazonas perde em casa e beneficia Paysandu, que segue líder na Série C O Papão soma quatro vitórias e dois empates, mas tem um confronto difícil fora de casa na próxima rodada 10.05.26 20h03 Anderson Barros se revolta com gol anulado do Palmeiras: 'De quem vai ser a responsabilidade?' 10.05.26 22h17