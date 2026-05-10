Lateral do Remo exalta ponto conquistado diante do Palmeiras e lamenta erro no gol alviverde

O empate em 1 a 1 com o Palmeiras-SP, em Belém, não tirou o Remo da zona de rebaixamento, mas o Leão conseguiu um ponto importante, principalmente contra um time que é o líder do Brasileirão, amplo favorito na partida, mas que não conseguiu performar como uma equipe que está na liderança. O lateral-direito Marcelinho, em entrevista à GE TV, falou da importância desse ponto e do que isso significa para os atletas na briga azulina contra o rebaixamento.

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“Fizemos um bom jogo e merecíamos ter saído com a vitória. Infelizmente, em um descuido, eles empataram o jogo. Tive uma chance no segundo tempo, em que cabeceei e a bola foi no travessão, e aí tivemos um jogador expulso. Tivemos que retrancar e garantir esse ponto, que é muito importante para a nossa sequência”, disse.

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Marcelinho destacou que o Remo vem em uma evolução, conseguindo se impor nos jogos, mas lamentou a falta de tempo para treinamentos. Para o jogador, não ter uma semana cheia, sem jogos, prejudica, porém afirmou que não é hora para reclamar e já pensa no Bahia, na quarta-feira (13), pelo jogo de volta da 5ª fase da Copa do Brasil, no Mangueirão.

“Estamos fazendo bons jogos, demos um descuido e isso não pode acontecer. Estamos jogando com equipes qualificadas, esses caras matam o jogo. É continuar trabalhando, tivemos uma semana cheia agora, vamos ter mais um jogo no meio da semana, está difícil de treinar. Mas estamos focando ao máximo para nosso grupo ficar fechado e, consequentemente, buscar as vitórias”, falou.

O lateral azulino comentou sobre a pressão que o Remo exerceu no Palmeiras nos primeiros minutos de jogo, que acabou com o gol marcado pelo atacante Alef Manga.

“Dentro de casa temos que sempre pressionar o adversário nos primeiros minutos. Conseguimos uma jogada de ataque, fomos felizes e é isso que precisamos: ter chances e fazer o gol”, finalizou.