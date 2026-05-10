Lateral do Remo exalta ponto conquistado diante do Palmeiras e lamenta erro no gol alviverde Marcelinho lamentou muito erro da equipe diante do Palmeiras, mas exaltou a força da equipe diante de um time tão qualificado Fábio Will 10.05.26 20h16 Marcelinho fez uma boa atuação diante do Palmeiras (Thiago Gomes / O Liberal) O empate em 1 a 1 com o Palmeiras-SP, em Belém, não tirou o Remo da zona de rebaixamento, mas o Leão conseguiu um ponto importante, principalmente contra um time que é o líder do Brasileirão, amplo favorito na partida, mas que não conseguiu performar como uma equipe que está na liderança. O lateral-direito Marcelinho, em entrevista à GE TV, falou da importância desse ponto e do que isso significa para os atletas na briga azulina contra o rebaixamento. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo “Fizemos um bom jogo e merecíamos ter saído com a vitória. Infelizmente, em um descuido, eles empataram o jogo. Tive uma chance no segundo tempo, em que cabeceei e a bola foi no travessão, e aí tivemos um jogador expulso. Tivemos que retrancar e garantir esse ponto, que é muito importante para a nossa sequência”, disse. VEJA COMO FOI O LANCE A LANCE DE REMO X PALMEIRAS VEJA MAIS Elenco do Palmeiras vale quase 8 vezes mais que o do Remo, aponta site; veja os valores Remo e Palmeiras se enfrentam pela Série A e, segundo o site especializado de transferência Transkermak, a diferença de valores é absurda Palmeiras exalta pontos turísticos de Belém em vídeo antes de duelo contra o Remo Nas imagens, clube mostra o Centro Históricoo Ver-o-Peso e a Basílica de Nazaré Torcida paraense faz festa e recebe Palmeiras em Belém; veja o vídeo! Torcedores palmeirenses fizeram festa para comemorar a chegada do Verdão na capital paraense Marcelinho destacou que o Remo vem em uma evolução, conseguindo se impor nos jogos, mas lamentou a falta de tempo para treinamentos. Para o jogador, não ter uma semana cheia, sem jogos, prejudica, porém afirmou que não é hora para reclamar e já pensa no Bahia, na quarta-feira (13), pelo jogo de volta da 5ª fase da Copa do Brasil, no Mangueirão. “Estamos fazendo bons jogos, demos um descuido e isso não pode acontecer. Estamos jogando com equipes qualificadas, esses caras matam o jogo. É continuar trabalhando, tivemos uma semana cheia agora, vamos ter mais um jogo no meio da semana, está difícil de treinar. Mas estamos focando ao máximo para nosso grupo ficar fechado e, consequentemente, buscar as vitórias”, falou. O lateral azulino comentou sobre a pressão que o Remo exerceu no Palmeiras nos primeiros minutos de jogo, que acabou com o gol marcado pelo atacante Alef Manga. “Dentro de casa temos que sempre pressionar o adversário nos primeiros minutos. Conseguimos uma jogada de ataque, fomos felizes e é isso que precisamos: ter chances e fazer o gol”, finalizou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo remo x palmeiras marcelinho série a futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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