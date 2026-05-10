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Remo x Palmeiras: odds apontam leve favoritismo do Palmeiras; veja!

Exagero ou realidade? As cotações mostram leve diferença entre as equipes antes do confronto

O Liberal

O confronto entre Remo e Palmeiras, marcado para domingo (10), às 16h, já movimenta o mercado de apostas esportivas. As cotações apontam favoritismo do clube paulista para a partida, enquanto uma vitória do Leão Azul aparece com odds mais altas.

De acordo com os números analisados, o Palmeiras surge com cotação entre 1.87 e 1.97 para vencer o jogo. Já o Remo aparece com odds variando entre 3.9 e 4.3, indicando menor probabilidade de vitória no mercado esportivo. Ou seja: o Palmeiras é favorito, mas não tanto, afinal as odds estão altas.

O empate também aparece como possibilidade intermediária, com odds entre 3.25 e 3.5.

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Vitória do Remo pode pagar até 4.3 vezes o valor apostado

Entre as cotações disponíveis, a maior odd para uma vitória azulina paga 4.3 vezes o valor apostado. Para triunfo do Palmeiras, a maior cotação encontrada é de 1.97.

Já o empate tem cotação máxima de 3.5. Confira os números:

  • Remo: odds entre 3.9 e 4.3
  • Empate: odds entre 3.25 e 3.5
  • Palmeiras: odds entre 1.87 e 1.97

Palmeiras chega como favorito contra o Remo

O cenário das apostas reflete o peso técnico das equipes no confronto. Mesmo atuando diante da torcida azulina, o Remo aparece como azarão no mercado, enquanto o Palmeiras recebe maior confiança nas cotações.

As odds podem sofrer alterações até o horário da partida, conforme o volume de apostas realizadas nas plataformas.

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