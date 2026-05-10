Remo x Palmeiras: odds apontam leve favoritismo do Palmeiras; veja! Exagero ou realidade? As cotações mostram leve diferença entre as equipes antes do confronto O Liberal 10.05.26 15h17 O confronto entre Remo e Palmeiras, marcado para domingo (10), às 16h, já movimenta o mercado de apostas esportivas. As cotações apontam favoritismo do clube paulista para a partida, enquanto uma vitória do Leão Azul aparece com odds mais altas. De acordo com os números analisados, o Palmeiras surge com cotação entre 1.87 e 1.97 para vencer o jogo. Já o Remo aparece com odds variando entre 3.9 e 4.3, indicando menor probabilidade de vitória no mercado esportivo. Ou seja: o Palmeiras é favorito, mas não tanto, afinal as odds estão altas. O empate também aparece como possibilidade intermediária, com odds entre 3.25 e 3.5. VEJA MAIS O que são as odds? Entenda como elas revelam os favoritos dos jogos antes do apito do árbitro Cotações de apostas viraram fonte para prever tendências esportivas e favoritismo nas partidas; saiba como interpretar os números que movimentam o 'mercado' Odds, Handicap e Moneyline: conheça alguns termos usados nas apostas esportivas online Mundo dos apostadores digitais está recheado de palavras e gírias específicas, usadas para classificar diferentes tipos de palpites. Vitória do Remo pode pagar até 4.3 vezes o valor apostado Entre as cotações disponíveis, a maior odd para uma vitória azulina paga 4.3 vezes o valor apostado. Para triunfo do Palmeiras, a maior cotação encontrada é de 1.97. Já o empate tem cotação máxima de 3.5. Confira os números: Remo: odds entre 3.9 e 4.3 Empate: odds entre 3.25 e 3.5 Palmeiras: odds entre 1.87 e 1.97 Palmeiras chega como favorito contra o Remo O cenário das apostas reflete o peso técnico das equipes no confronto. Mesmo atuando diante da torcida azulina, o Remo aparece como azarão no mercado, enquanto o Palmeiras recebe maior confiança nas cotações. As odds podem sofrer alterações até o horário da partida, conforme o volume de apostas realizadas nas plataformas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Clube do Remo Palmeiras série a 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO expectativa Vai ter jogo? Veja que horas deve começar Remo x Palmeiras no Mangueirão após chuva em Belém A partida, que começaria às 16h, deve ser realizada a partir de 16h30. Entenda! 10.05.26 16h10 EXPECTATIVA Remo x Palmeiras: odds apontam leve favoritismo do Palmeiras; veja! Exagero ou realidade? As cotações mostram leve diferença entre as equipes antes do confronto 10.05.26 15h17 DUELO Palmeiras exalta pontos turísticos de Belém em vídeo antes de duelo contra o Remo Nas imagens, clube mostra o Centro Históricoo Ver-o-Peso e a Basílica de Nazaré 10.05.26 13h00 Futebol Remo desafia líder Palmeiras no Mangueirão em busca de reação na Série A Leão Azul tenta embalar após vitória sobre o Botafogo, enquanto Verdão defende invencibilidade de nove rodadas e a liderança do Brasileirão 10.05.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES DUELO Palmeiras exalta pontos turísticos de Belém em vídeo antes de duelo contra o Remo Nas imagens, clube mostra o Centro Históricoo Ver-o-Peso e a Basílica de Nazaré 10.05.26 13h00 Futebol Remo desafia líder Palmeiras no Mangueirão em busca de reação na Série A Leão Azul tenta embalar após vitória sobre o Botafogo, enquanto Verdão defende invencibilidade de nove rodadas e a liderança do Brasileirão 10.05.26 8h00 JOGO DE HOJE Remo x Palmeiras: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (10/05) pela Série A do Brasileirão Remo e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.05.26 15h00 vai chover? Veja a previsão do tempo para a partida entre Remo e Palmeiras no Mangueirão neste domingo Partida pela Série A será disputada neste domingo (10), em Belém 09.05.26 21h00