Veja a previsão do tempo para a partida entre Remo e Palmeiras no Mangueirão neste domingo

A previsão do tempo para a partida entre Remo e Palmeiras, neste domingo (10), no estádio Mangueirão, em Belém, indica alta possibilidade de chuva durante o confronto válido pela Série A do Campeonato Brasileiro. A expectativa sobre as condições climáticas aumentou após a paralisação do jogo entre Paysandu e Anápolis-GO, neste sábado (10), por causa das fortes chuvas na capital paraense.

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Segundo a previsão meteorológica, o domingo será de céu parcialmente nublado com chuva moderada ao longo do dia. As temperaturas devem variar entre 23°C e 31°C.

A probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado em 13,08 mm. A umidade relativa do ar deve chegar a 63%, considerada a menor da semana.

Temperatura pode chegar a 35°C de sensação térmica

A sensação térmica prevista para Belém varia conforme o período do dia. Pela manhã, a estimativa é de 24°C. Durante a tarde, os termômetros podem registrar sensação de até 35°C. À noite, a previsão aponta 26°C, enquanto na madrugada a sensação deve ficar em torno de 25°C.

Os ventos devem soprar a 2,53 m/s e o índice ultravioleta será moderado, com nível 5.

Temperatura mínima: 23°C

23°C Temperatura máxima: 31°C

31°C Probabilidade de chuva: 100%

100% Volume estimado: 13,08 mm

13,08 mm Umidade do ar: 63%

63% Índice UV: 5