Veja a previsão do tempo para a partida entre Remo e Palmeiras no Mangueirão neste domingo Partida pela Série A será disputada neste domingo (10), em Belém O Liberal 09.05.26 21h00 A previsão do tempo para a partida entre Remo e Palmeiras, neste domingo (10), no estádio Mangueirão, em Belém, indica alta possibilidade de chuva durante o confronto válido pela Série A do Campeonato Brasileiro. A expectativa sobre as condições climáticas aumentou após a paralisação do jogo entre Paysandu e Anápolis-GO, neste sábado (10), por causa das fortes chuvas na capital paraense. VEJA MAIS Arbitragem paralisa jogo entre Paysandu e Anápolis-GO na Curuzu pelas fortes chuvas Não há previsão para retorno da partida Segundo a previsão meteorológica, o domingo será de céu parcialmente nublado com chuva moderada ao longo do dia. As temperaturas devem variar entre 23°C e 31°C. A probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado em 13,08 mm. A umidade relativa do ar deve chegar a 63%, considerada a menor da semana. Temperatura pode chegar a 35°C de sensação térmica A sensação térmica prevista para Belém varia conforme o período do dia. Pela manhã, a estimativa é de 24°C. Durante a tarde, os termômetros podem registrar sensação de até 35°C. À noite, a previsão aponta 26°C, enquanto na madrugada a sensação deve ficar em torno de 25°C. Os ventos devem soprar a 2,53 m/s e o índice ultravioleta será moderado, com nível 5. Temperatura mínima: 23°C Temperatura máxima: 31°C Probabilidade de chuva: 100% Volume estimado: 13,08 mm Umidade do ar: 63% Índice UV: 5 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo x palmeiras previsão do tempo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO vai chover? Veja a previsão do tempo para a partida entre Remo e Palmeiras no Mangueirão neste domingo Partida pela Série A será disputada neste domingo (10), em Belém 09.05.26 21h00 Futebol Remo x Palmeiras: parcial é divulgada com provável recorde de público em 2026 Restam apenas ingressos para os setores de cadeira e arquibancada do Lado B. 08.05.26 18h28 Futebol Ídolo do Remo, Rogério Belém relembra último jogo com o Palmeiras: 'Marcou a gente' Em 2003, pela Série B do Brasileirão, o Leão venceu a equipe paulista no Estádio do Mangueirão. 08.05.26 18h17 Futebol Zé Ricardo confia no 'fator casa' do Remo contra o Palmeiras: 'Podemos, sim, buscar a vitória' Volante exaltou ainda o fato da equipe azulina ter vencido na última rodada, o que aumentou a confiança do time. 08.05.26 17h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Em boa fase, Paysandu recebe o vice-lanterna Anapólis pela Série C Time bicolor está invicto no campeonato e busca a quinta vitória seguida 09.05.26 8h00 JOGO DE HOJE Paysandu x Anápolis: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (09/05) pela Série C do Brasileirão Paysandu e Anápolis jogam pela Série C do Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo 09.05.26 16h00 futebol Torcedores do Palmeiras terão ponto de encontro e escolta para partida contra o Remo Medidas de segurança pública serão adotadas em Belém no domingo (10), dia da partida no Mangueirão 09.05.26 18h17 FUTEBOL Paysandu pode ser o único clube do Norte a participar de duas competições Sul-Americanas Caso o Paysandu ganhe a Copa Verde e a Copa Norte, o clube poderá ser representante do Brasil em uma possível competição promovida pela Conmebol 07.05.26 17h00