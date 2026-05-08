Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Zé Ricardo confia no 'fator casa' do Remo contra o Palmeiras: 'Podemos, sim, buscar a vitória'

Volante exaltou ainda o fato da equipe azulina ter vencido na última rodada, o que aumentou a confiança do time.

Junior Cunha | Especial para O Liberal
fonte

Volante destacou a confiança elevada do elenco azulino. (Foto: Samara Miranda/Remo)

O Remo entrou em ritmo de reta final de preparação para o confronto com o Palmeiras, no domingo (10), às 16h, no Estádio do Mangueirão, pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (8), a equipe azulina realizou mais uma sessão de treino no Estádio Banpará Baenão. 

E nesta antevéspera do jogo, o fator casa virou assunto no Leão. Para o volante Zé Ricardo, jogar ao lado do torcedor pode fazer a diferença contra o líder do Brasileirão. Até o momento, mais de 35 mil torcedores estão confirmados na partida, conforme divulgou o clube na tarde desta sexta-feira, 8. Titular nos últimos jogos com o técnico Léo Condé, ele reconheceu a força do Palmeiras, mas garantiu uma confiança extra no elenco azulino. 

"Estamos jogando na Série A e eu acho que podemos ser muito fortes dentro de casa, com o torcedor apoiando. Sabemos da qualidade do Palmeiras; é o líder do campeonato, tem muitos valores, mas também temos aqui o trabalho. Vamos confiantes, viemos de uma vitória e estamos em casa, com o apoio do torcedor. Então eu acho que podemos, sim, buscar a vitória", disse o volante. 

VEJA MAIS

image Alef Manga projeta duelo contra o Palmeiras e aposta na força do Remo no Mangueirão
Atacante destaca confiança do elenco azulino para encarar equipe paulista e trata confronto como “guerra” diante da torcida

image Remo x Palmeiras: torcida visitante terá acesso ao estádio 2h antes do que a do Remo
Esquema de segurança foi divulgado pela Segup nesta quinta-feira, 7. Mais de 40 mil torcedores são esperados no domingo, 10.

image Sem parcial, Remo divulga ingressos esgotados do lado A para o jogo contra o Palmeiras
Fenômeno Azul mostrando a sua força diante do Palmeiras, líder do Brasileirão

Retrospecto

Na última rodada da competição nacional, Remo e Palmeiras tiveram resultados opostos. Enquanto o Leão foi ao Rio de Janeiro vencer o Botafogo por 2 a 1, o Alviverde suou para ficar no empate em 1 a 1 com o Santos dentro do Allianz Parque. 

Resultados recentes que validam a confiança do Remo para o confronto de domingo no Estádio do Mangueirão, conforme relatou Zé Ricardo.

"É claro que (voltar a vencer) eleva a confiança. Estamos vindo de uma vitória fora de casa, em um jogo difícil. Isso fortalece o grupo, porque vimos que podemos ganhar fora de casa, ganhar dentro de casa, de qualquer adversário, porque esse é o futebol. Estamos confiantes e vamos buscar a vitória domingo", finalizou.

Com 11 pontos, o Remo é o vice-lanterna do Brasileirão. Já o Palmeiras lidera o torneio nacional com 33 pontos. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

clube do remo

palmeiras

série a 2026
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Remo x Palmeiras: parcial é divulgada com provável recorde de público em 2026

Restam apenas ingressos para os setores de cadeira e arquibancada do Lado B.

08.05.26 18h28

Futebol

Ídolo do Remo, Rogério Belém relembra último jogo com o Palmeiras: 'Marcou a gente'

Em 2003, pela Série B do Brasileirão, o Leão venceu a equipe paulista no Estádio do Mangueirão.

08.05.26 18h17

Futebol

Zé Ricardo confia no 'fator casa' do Remo contra o Palmeiras: 'Podemos, sim, buscar a vitória'

Volante exaltou ainda o fato da equipe azulina ter vencido na última rodada, o que aumentou a confiança do time.

08.05.26 17h35

Futebol

Paysandu tem melhor início de Série C em 16 anos, aponta levantamento

Desempenho nas cinco primeiras rodadas não era registrado pelo clube desde 2010

08.05.26 15h35

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Luis Enrique chama atletas para jantar em Paris e falta ao evento para deixar elenco à vontade

O treinador espanhol marcou um jantar com todo o elenco na noite desta quinta-feira (7)

08.05.26 11h12

BUNDESLIGA

Borussia x Eintracht : onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/05) pela Bundesliga

Borussia Dortmund e Eintracht Frankfurt jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e detalhes da partida

08.05.26 14h30

MERCADO DA BOLA

Vini Jr entra no radar de reforços do Manchester City para a próxima temporada, diz jornal

o jogador brasileiro não renovou o seu vínculo com o Real Madrid

08.05.26 9h47

FUTEBOL

Paysandu pode ser o único clube do Norte a participar de duas competições Sul-Americanas

Caso o Paysandu ganhe a Copa Verde e a Copa Norte, o clube poderá ser representante do Brasil em uma possível competição promovida pela Conmebol

07.05.26 17h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda