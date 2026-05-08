Zé Ricardo confia no 'fator casa' do Remo contra o Palmeiras: 'Podemos, sim, buscar a vitória' Volante exaltou ainda o fato da equipe azulina ter vencido na última rodada, o que aumentou a confiança do time. Junior Cunha | Especial para O Liberal 08.05.26 17h35 Volante destacou a confiança elevada do elenco azulino. (Foto: Samara Miranda/Remo) O Remo entrou em ritmo de reta final de preparação para o confronto com o Palmeiras, no domingo (10), às 16h, no Estádio do Mangueirão, pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (8), a equipe azulina realizou mais uma sessão de treino no Estádio Banpará Baenão. E nesta antevéspera do jogo, o fator casa virou assunto no Leão. Para o volante Zé Ricardo, jogar ao lado do torcedor pode fazer a diferença contra o líder do Brasileirão. Até o momento, mais de 35 mil torcedores estão confirmados na partida, conforme divulgou o clube na tarde desta sexta-feira, 8. Titular nos últimos jogos com o técnico Léo Condé, ele reconheceu a força do Palmeiras, mas garantiu uma confiança extra no elenco azulino. "Estamos jogando na Série A e eu acho que podemos ser muito fortes dentro de casa, com o torcedor apoiando. Sabemos da qualidade do Palmeiras; é o líder do campeonato, tem muitos valores, mas também temos aqui o trabalho. Vamos confiantes, viemos de uma vitória e estamos em casa, com o apoio do torcedor. Então eu acho que podemos, sim, buscar a vitória", disse o volante. VEJA MAIS Alef Manga projeta duelo contra o Palmeiras e aposta na força do Remo no Mangueirão Atacante destaca confiança do elenco azulino para encarar equipe paulista e trata confronto como “guerra” diante da torcida Remo x Palmeiras: torcida visitante terá acesso ao estádio 2h antes do que a do Remo Esquema de segurança foi divulgado pela Segup nesta quinta-feira, 7. Mais de 40 mil torcedores são esperados no domingo, 10. Sem parcial, Remo divulga ingressos esgotados do lado A para o jogo contra o Palmeiras Fenômeno Azul mostrando a sua força diante do Palmeiras, líder do Brasileirão Retrospecto Na última rodada da competição nacional, Remo e Palmeiras tiveram resultados opostos. Enquanto o Leão foi ao Rio de Janeiro vencer o Botafogo por 2 a 1, o Alviverde suou para ficar no empate em 1 a 1 com o Santos dentro do Allianz Parque. Resultados recentes que validam a confiança do Remo para o confronto de domingo no Estádio do Mangueirão, conforme relatou Zé Ricardo. "É claro que (voltar a vencer) eleva a confiança. Estamos vindo de uma vitória fora de casa, em um jogo difícil. Isso fortalece o grupo, porque vimos que podemos ganhar fora de casa, ganhar dentro de casa, de qualquer adversário, porque esse é o futebol. Estamos confiantes e vamos buscar a vitória domingo", finalizou. Com 11 pontos, o Remo é o vice-lanterna do Brasileirão. Já o Palmeiras lidera o torneio nacional com 33 pontos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol clube do remo palmeiras série a 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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