Zé Ricardo confia no 'fator casa' do Remo contra o Palmeiras: 'Podemos, sim, buscar a vitória'

O Remo entrou em ritmo de reta final de preparação para o confronto com o Palmeiras, no domingo (10), às 16h, no Estádio do Mangueirão, pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (8), a equipe azulina realizou mais uma sessão de treino no Estádio Banpará Baenão.

E nesta antevéspera do jogo, o fator casa virou assunto no Leão. Para o volante Zé Ricardo, jogar ao lado do torcedor pode fazer a diferença contra o líder do Brasileirão. Até o momento, mais de 35 mil torcedores estão confirmados na partida, conforme divulgou o clube na tarde desta sexta-feira, 8. Titular nos últimos jogos com o técnico Léo Condé, ele reconheceu a força do Palmeiras, mas garantiu uma confiança extra no elenco azulino.

"Estamos jogando na Série A e eu acho que podemos ser muito fortes dentro de casa, com o torcedor apoiando. Sabemos da qualidade do Palmeiras; é o líder do campeonato, tem muitos valores, mas também temos aqui o trabalho. Vamos confiantes, viemos de uma vitória e estamos em casa, com o apoio do torcedor. Então eu acho que podemos, sim, buscar a vitória", disse o volante.

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Retrospecto

Na última rodada da competição nacional, Remo e Palmeiras tiveram resultados opostos. Enquanto o Leão foi ao Rio de Janeiro vencer o Botafogo por 2 a 1, o Alviverde suou para ficar no empate em 1 a 1 com o Santos dentro do Allianz Parque.

Resultados recentes que validam a confiança do Remo para o confronto de domingo no Estádio do Mangueirão, conforme relatou Zé Ricardo.

"É claro que (voltar a vencer) eleva a confiança. Estamos vindo de uma vitória fora de casa, em um jogo difícil. Isso fortalece o grupo, porque vimos que podemos ganhar fora de casa, ganhar dentro de casa, de qualquer adversário, porque esse é o futebol. Estamos confiantes e vamos buscar a vitória domingo", finalizou.

Com 11 pontos, o Remo é o vice-lanterna do Brasileirão. Já o Palmeiras lidera o torneio nacional com 33 pontos.