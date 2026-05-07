Alef Manga projeta duelo contra o Palmeiras e aposta na força do Remo no Mangueirão

O atacante Alef Manga acredita que o Remo chega fortalecido para o confronto diante do Palmeiras, no próximo domingo, no Mangueirão. Após a vitória sobre o Botafogo, o jogador afirmou que o elenco ganhou confiança para encarar mais um desafio importante na temporada.

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Durante entrevista coletiva nesta quinta-feira, Manga classificou a partida como uma “guerra” e destacou a importância do apoio da torcida azulina em Belém.

"Quem acompanha os jogos do Clube do Remo sabe que a gente pode jogar com qualquer equipe da Série A. A gente sabe da qualidade deles, mas a gente também vamos jogar na nossa casa com o apoio do nosso torcedor", afirmou.

O atacante também ressaltou que a semana cheia de treinamentos ajudou a comissão técnica a corrigir detalhes e preparar melhor a equipe para enfrentar o time comandado por Abel Ferreira.

"É uma semana muito importante até para que a gente possa ajustar algumas coisas e, claro, no foco total no jogo de domingo."

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Autor de um dos gols na última rodada, Alef Manga reconheceu que o resultado diante do Botafogo trouxe mais tranquilidade ao elenco, principalmente pela pressão natural de defender um clube de grande torcida.

"A pressão é com todos, não é só comigo. Acho que todos os jogadores de futebol têm que carregar essa pressão. A gente sabe do Clube do Remo que a gente carrega no peito, esse clube é gigantesco", comentou.

Além da expectativa pelo confronto, o atacante revelou uma motivação pessoal para a partida do fim de semana. Com o jogo marcado para o Dia das Mães, ele espera novamente balançar as redes.

"Essa semana inteira ela vem cobrando para fazer um gol para ela, dedicar para ela", concluiu.