Alef Manga projeta duelo contra o Palmeiras e aposta na força do Remo no Mangueirão Atacante destaca confiança do elenco azulino para encarar equipe paulista e trata confronto como “guerra” diante da torcida O Liberal 07.05.26 20h03 Alef Manga espera um grande jogo contra o Palmeiras. (Thiago Gomes / O Liberal) O atacante Alef Manga acredita que o Remo chega fortalecido para o confronto diante do Palmeiras, no próximo domingo, no Mangueirão. Após a vitória sobre o Botafogo, o jogador afirmou que o elenco ganhou confiança para encarar mais um desafio importante na temporada. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Durante entrevista coletiva nesta quinta-feira, Manga classificou a partida como uma “guerra” e destacou a importância do apoio da torcida azulina em Belém. "Quem acompanha os jogos do Clube do Remo sabe que a gente pode jogar com qualquer equipe da Série A. A gente sabe da qualidade deles, mas a gente também vamos jogar na nossa casa com o apoio do nosso torcedor", afirmou. O atacante também ressaltou que a semana cheia de treinamentos ajudou a comissão técnica a corrigir detalhes e preparar melhor a equipe para enfrentar o time comandado por Abel Ferreira. "É uma semana muito importante até para que a gente possa ajustar algumas coisas e, claro, no foco total no jogo de domingo." VEJA MAIS Remo x Palmeiras: torcida visitante terá acesso ao estádio 2h antes do que a do Remo Esquema de segurança foi divulgado pela Segup nesta quinta-feira, 7. Mais de 40 mil torcedores são esperados no domingo, 10. Torcida do Palmeiras esgota ingressos de arquibancada para o jogo contra o Remo Torcedores do Verdão 'fizeram a limpa' dos ingressos do setor visitante do Mangueirão, restando apenas cadeiras no valor de R$400 Sem parcial, Remo divulga ingressos esgotados do lado A para o jogo contra o Palmeiras Fenômeno Azul mostrando a sua força diante do Palmeiras, líder do Brasileirão Autor de um dos gols na última rodada, Alef Manga reconheceu que o resultado diante do Botafogo trouxe mais tranquilidade ao elenco, principalmente pela pressão natural de defender um clube de grande torcida. "A pressão é com todos, não é só comigo. Acho que todos os jogadores de futebol têm que carregar essa pressão. A gente sabe do Clube do Remo que a gente carrega no peito, esse clube é gigantesco", comentou. Além da expectativa pelo confronto, o atacante revelou uma motivação pessoal para a partida do fim de semana. Com o jogo marcado para o Dia das Mães, ele espera novamente balançar as redes. "Essa semana inteira ela vem cobrando para fazer um gol para ela, dedicar para ela", concluiu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série a 2026 remo x palmeiras jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Alef Manga projeta duelo contra o Palmeiras e aposta na força do Remo no Mangueirão Atacante destaca confiança do elenco azulino para encarar equipe paulista e trata confronto como “guerra” diante da torcida 07.05.26 20h03 Futebol Remo x Palmeiras: torcida visitante terá acesso ao estádio 2h antes do que a do Remo Esquema de segurança foi divulgado pela Segup nesta quinta-feira, 7. 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