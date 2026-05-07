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Remo x Palmeiras: torcida visitante terá acesso ao estádio 2h antes do que a do Remo

Esquema de segurança foi divulgado pela Segup nesta quinta-feira, 7. Mais de 40 mil torcedores são esperados no domingo, 10.

Junior Cunha | Especial para O Liberal
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Esquema de segurança vai contar com 1,3 mil agentes. (Marcelo Seabra/ Agência Pará)

O esquema de segurança para o jogo entre Remo e Palmeiras, no domingo, 10, foi definido pela Secretária de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). Segundo o divulgado nesta quinta-feira, 7, cerca de 1,3 mil agentes vão estar integrados nas ações da partida válida pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. As ações serão iniciadas no sábado, 9, com rondas no entorno do estádio e principais vias de acesso.

Entre as novidades do esquema de segurança está o horário de entrada dos torcedores ao Estádio do Mangueirão. Por recomendação, os palmeirenses terão acesso às dependências do estádio 4h antes da bola rolar, prevista para às 16h. Os portões serão abertos às 11h para os torcedores do Palmeiras, que vão acessar pelo Lado B do estádio - setor visitante em jogos de mando do Remo. Já os azulinos terão o acesso liberado a partir das 13h. 

Para este confronto, será necessário o uso da biometria facial para acessar o estádio - além da compra dos ingressos. O sistema está sendo usado no Mangueirão há mais de dois meses. O primeiro teste aconteceu no dia 25 de fevereiro, quando o Remo pegou o Internacional pela quarta rodada do Brasileirão. 

Ainda de acordo com o divulgado pela Segup, mais de 40 mil torcedores são esperados no Estádio do Mangueirão para Remo e Palmeiras. O clube azulino informou que os ingressos para o Lado A do estádio já foram esgotados, restando apenas as entradas de cadeiras dos dois lados do estádio e arquibancada do Lado B. 

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Para os palmeirenses, os ingressos de arquibancada do Lado B estão esgotados, conforme consta no site que comercializa as entradas. Restam apenas as entradas de cadeiras do mesmo lado. 

Demais orientações

Segundo o comunicado da Segup, o trânsito no entorno do Estádio do Mangueirão terá alterações. Pela avenida Augusto Montenegro será liberada a entrada ao lado do Mangueirinho. Para facilitar o fluxo de veículos na entrada e saída do estacionamento será também liberado o uso da pista do BRT.

Ao todo, três portões de acesso ao estacionamento serão liberados pela avenida Augusto Montenegro. 

Já em relação a avenida Transmangueirão, que dá acesso ao Lado B do estádio, o fluxo será único antes e depois da partida. A partir de 13h30, o sentido da via será apenas em direção ao Estádio do Mangueirão. Após ao jogo, por volta de 18h30, o fluxo será invertido, apenas para saída dos torcedores. 

Mangueirão recebe terceira edição do Parárraiá

Com apoio do Governo do Pará e realização da Show Bis e Roma Eventos, o Parárraiá chega à terceira edição com novidades. Em 2026, o evento terá quatro dias de programação, nos dias 5, 6, 12 e 13 de junho, no estacionamento do Mangueirão, em Belém.

No dia 5 de junho, a programação contará com Henrique & Juliano, Mari Fernandez, Lipe Lucena e Gigioboy. Já no dia 12, sobem ao palco Alok, Jonas Esticado, Patrick Costa e Manu Bahtidão.

O encerramento, no dia 13 de junho, terá shows de Wesley Safadão, Leonardo, Viviane Batidão e Thiago Costa. O evento também terá apresentações de quadrilhas juninas e artistas paraenses, com entrada gratuita.

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