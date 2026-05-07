Torcida do Palmeiras esgota ingressos de arquibancada para o jogo contra o Remo Torcedores do Verdão 'fizeram a limpa' dos ingressos do setor visitante do Mangueirão, restando apenas cadeiras no valor de R$400 Fábio Will 07.05.26 18h35 Verdão chega à Belém líder da Série A (Cesar Greco/Palmeiras) O Remo encara o Palmeiras no próximo domingo (10), às 16h, no Mangueirão, em Belém, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. A partida promete ter público recorde do Remo na temporada. Os ingressos de arquibancada para o lado A estão esgotados e o setor visitante, do Palmeiras, também teve vendas encerradas para as arquibancadas. O Leão Azul recebe o Porco, líder do Brasileirão e tenta frear a sequência invicta que já dura 14 partidas. Para o confronto, o Fenômeno Azul já mostrou que mais uma vez estará presente em grande número. Mas para essa partida, não foi só o lado A do setor de arquibancadas que esgotaram os bilhetes. Do lado B, do visitante, da torcida do Palmeiras, os ingressos também foram todos vendidos, três dias antes da partida. Remo x Palmeiras: torcida visitante terá acesso ao estádio 2h antes do que a do Remo Esquema de segurança foi divulgado pela Segup nesta quinta-feira, 7. Mais de 40 mil torcedores são esperados no domingo, 10. Mesmo com o ingresso a R$ 200 para as arquibancadas, a torcida alviverde deu seu recado e comprou todos os ingressos do setor visitante, equivalente a 10% da capacidade do Mangueirão, algo em torno de 4.700 pessoas. Ao torcedor palmeirense que queira assistir o Verdão em solo paraense, só resta a opção do setor de cadeiras lado B, que custa R$400. Os ingressos para a Remo x Palmeiras continuam à venda em todas as Lojas do Remo espalhadas por Belém e Região Metropolitana. Para o setor do Remo, apenas o lado B das arquibancadas estão disponíveis no valor de R$ 100. Já as cadeiras para o lado azulino custam R$ 200. O torcedor também pode adquirir seu ingresso de foema online, no site da tickzi. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo palmeiras COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Alef Manga projeta duelo contra o Palmeiras e aposta na força do Remo no Mangueirão Atacante destaca confiança do elenco azulino para encarar equipe paulista e trata confronto como “guerra” diante da torcida 07.05.26 20h03 Futebol Remo x Palmeiras: torcida visitante terá acesso ao estádio 2h antes do que a do Remo Esquema de segurança foi divulgado pela Segup nesta quinta-feira, 7. Mais de 40 mil torcedores são esperados no domingo, 10. 07.05.26 19h16 FUTEBOL Torcida do Palmeiras esgota ingressos de arquibancada para o jogo contra o Remo Torcedores do Verdão 'fizeram a limpa' dos ingressos do setor visitante do Mangueirão, restando apenas cadeiras no valor de R$400 07.05.26 18h35 FUTEBOL Paysandu pode ser o único clube do Norte a participar de duas competições Sul-Americanas Caso o Paysandu ganhe a Copa Verde e a Copa Norte, o clube poderá ser representante do Brasil em uma possível competição promovida pela Conmebol 07.05.26 17h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Paysandu avalia mandar final da Copa Norte contra o Nacional no Mangueirão Clube bicolor fará reunião para definir os detalhes da partida 07.05.26 11h51 Presidente do Paysandu celebra vitória na Copa Norte e provoca: 'Os outros que fiquem com inveja' Clube bicolor superou o Águia de Marabá na semifinal e vai encarar o Nacional na decisão 07.05.26 11h12 Revanche? Paysandu reencontra o Nacional-AM na final da Copa Norte após goleada histórica Equipes avançaram à decisão, e Papão buscará “revanche” por derrota na primeira fase 07.05.26 10h26 FUTEBOL Paysandu pode ser o único clube do Norte a participar de duas competições Sul-Americanas Caso o Paysandu ganhe a Copa Verde e a Copa Norte, o clube poderá ser representante do Brasil em uma possível competição promovida pela Conmebol 07.05.26 17h00