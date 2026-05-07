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Torcida do Palmeiras esgota ingressos de arquibancada para o jogo contra o Remo

Torcedores do Verdão 'fizeram a limpa' dos ingressos do setor visitante do Mangueirão, restando apenas cadeiras no valor de R$400

Fábio Will
fonte

Verdão chega à Belém líder da Série A (Cesar Greco/Palmeiras)

O Remo encara o Palmeiras no próximo domingo (10), às 16h, no Mangueirão, em Belém, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. A partida promete ter público recorde do Remo na temporada. Os ingressos de arquibancada para o lado A estão esgotados e o setor visitante, do Palmeiras, também teve vendas encerradas para as arquibancadas.

O Leão Azul recebe o Porco, líder do Brasileirão e tenta frear a sequência invicta que já dura 14 partidas. Para o confronto, o Fenômeno Azul já mostrou que mais uma vez estará presente em grande número. Mas para essa partida, não foi só o lado A do setor de arquibancadas que esgotaram os bilhetes. Do lado B, do visitante, da torcida do Palmeiras, os ingressos também foram todos vendidos, três dias antes da partida.

image Remo x Palmeiras: torcida visitante terá acesso ao estádio 2h antes do que a do Remo
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Mesmo com o ingresso a R$ 200 para as arquibancadas, a torcida alviverde deu seu recado e comprou todos os ingressos do setor visitante, equivalente a 10% da capacidade do Mangueirão, algo em torno de 4.700 pessoas. Ao torcedor palmeirense que queira assistir o Verdão em solo paraense, só resta a opção do setor de cadeiras lado B, que custa R$400.

Os ingressos para a Remo x Palmeiras continuam à venda em todas as Lojas do Remo espalhadas por Belém e Região Metropolitana. Para o setor do Remo, apenas o lado B das arquibancadas estão disponíveis no valor de R$ 100. Já as cadeiras para o lado azulino custam R$ 200. O torcedor também pode adquirir seu ingresso de foema online, no site da tickzi.

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