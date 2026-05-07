Paysandu avalia mandar final da Copa Norte contra o Nacional no Mangueirão Clube bicolor fará reunião para definir os detalhes da partida O Liberal 07.05.26 11h51 Final do torneio terá jogos de ida e volta (Wagner Santana / O Liberal) O Paysandu vai disputar a final da Copa Norte contra o Nacional-AM. A decisão ainda não teve todos os detalhes definidos, mas será em jogos de ida e volta. Com isso, o mando do Papão pode ser realizado no estádio Mangueirão. Conforme informações repassadas ao Núcleo de Esportes de O Liberal.com por uma fonte ligada à equipe, o clube está avaliando o cenário. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Segundo as informações, a diretoria bicolor fará uma reunião para tratar do assunto, na qual o clube irá avaliar possibilidades em contato também com a comissão técnica e o staff de futebol. Conforme a tabela detalhada divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os jogos serão disputados nos dias 20 e 27 de maio (quarta-feira). A tendência é que o Nacional tenha prioridade no mando de campo e faça o último jogo em casa. Assim, o Papão ficaria com a partida de ida. A entidade deve divulgar os detalhes nos próximos dias. VEJA MAIS Presidente do Paysandu celebra vitória na Copa Norte e provoca: 'Os outros que fiquem com inveja' Clube bicolor superou o Águia de Marabá na semifinal e vai encarar o Nacional na decisão Paysandu reencontra o Nacional-AM na final da Copa Norte após goleada histórica Equipes avançaram à decisão, e Papão buscará “revanche” por derrota na primeira fase Santa Rosa solicita filmagens da cabine do VAR de jogos do Parazão Clube afirmou que a iniciativa é para 'verificar o funcionamento interno da cabine do VAR' O Mangueirão pode ser escolhido, principalmente, por conta da capacidade, que comporta mais de 53 mil torcedores, enquanto a Curuzu comporta pouco mais de 16 mil. Como a partida é atrativa, por envolver a disputa de título, aumenta o interesse da torcida em acompanhar o time. Além disso, há a questão da condição do gramado do estádio bicolor. O Paysandu avançou para a final após o triunfo maiúsculo sobre o Águia de Marabá, na última quarta-feira (6). Fora de casa, o time bicolor venceu por 5 a 1 para garantir a classificação. Já o Nacional passou nos pênaltis pelo Porto Velho-RO. Assim, as equipes se reencontram após a goleada por 7 a 0 aplicada pelo Naça sobre o Bicola. Mas, antes do primeiro jogo da decisão da Copa Norte, o Bicola tem pelo menos três compromissos. No próximo sábado (9), o time enfrenta o Anápolis, em casa, pela sexta rodada da Série C. Já na quarta-feira (13), a equipe faz a partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil e, no domingo (17), visita o Caxias do Sul, pela sétima rodada do Brasileiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU futebol Paysandu avalia mandar final da Copa Norte contra o Nacional no Mangueirão Clube bicolor fará reunião para definir os detalhes da partida 07.05.26 11h51 Presidente do Paysandu celebra vitória na Copa Norte e provoca: 'Os outros que fiquem com inveja' Clube bicolor superou o Águia de Marabá na semifinal e vai encarar o Nacional na decisão 07.05.26 11h12 Revanche? Paysandu reencontra o Nacional-AM na final da Copa Norte após goleada histórica Equipes avançaram à decisão, e Papão buscará “revanche” por derrota na primeira fase 07.05.26 10h26 Futebol 'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores 06.05.26 21h59 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (07/05), horários das partidas e onde assistir ao vivo Flamengo na Libertadores, São Paulo na Sul-Americana e semifinais europeias agitam a programação do futebol nesta quinta-feira 07.05.26 7h00 Revanche? Paysandu reencontra o Nacional-AM na final da Copa Norte após goleada histórica Equipes avançaram à decisão, e Papão buscará “revanche” por derrota na primeira fase 07.05.26 10h26 FUTEBOL Santa Rosa solicita filmagens da cabine do VAR de jogos do Parazão Clube afirmou que a iniciativa é para 'verificar o funcionamento interno da cabine do VAR' 07.05.26 9h42 Futebol 'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores 06.05.26 21h59