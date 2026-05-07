Paysandu avalia mandar final da Copa Norte contra o Nacional no Mangueirão

O Paysandu vai disputar a final da Copa Norte contra o Nacional-AM. A decisão ainda não teve todos os detalhes definidos, mas será em jogos de ida e volta. Com isso, o mando do Papão pode ser realizado no estádio Mangueirão. Conforme informações repassadas ao Núcleo de Esportes de O Liberal.com por uma fonte ligada à equipe, o clube está avaliando o cenário.

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Segundo as informações, a diretoria bicolor fará uma reunião para tratar do assunto, na qual o clube irá avaliar possibilidades em contato também com a comissão técnica e o staff de futebol.

Conforme a tabela detalhada divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os jogos serão disputados nos dias 20 e 27 de maio (quarta-feira). A tendência é que o Nacional tenha prioridade no mando de campo e faça o último jogo em casa. Assim, o Papão ficaria com a partida de ida. A entidade deve divulgar os detalhes nos próximos dias.

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O Mangueirão pode ser escolhido, principalmente, por conta da capacidade, que comporta mais de 53 mil torcedores, enquanto a Curuzu comporta pouco mais de 16 mil. Como a partida é atrativa, por envolver a disputa de título, aumenta o interesse da torcida em acompanhar o time. Além disso, há a questão da condição do gramado do estádio bicolor.

O Paysandu avançou para a final após o triunfo maiúsculo sobre o Águia de Marabá, na última quarta-feira (6). Fora de casa, o time bicolor venceu por 5 a 1 para garantir a classificação. Já o Nacional passou nos pênaltis pelo Porto Velho-RO. Assim, as equipes se reencontram após a goleada por 7 a 0 aplicada pelo Naça sobre o Bicola.

Mas, antes do primeiro jogo da decisão da Copa Norte, o Bicola tem pelo menos três compromissos. No próximo sábado (9), o time enfrenta o Anápolis, em casa, pela sexta rodada da Série C. Já na quarta-feira (13), a equipe faz a partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil e, no domingo (17), visita o Caxias do Sul, pela sétima rodada do Brasileiro.