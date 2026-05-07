Paysandu reencontra o Nacional-AM na final da Copa Norte após goleada histórica

Conforme a tabela da Copa Verde divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os jogos de ida e volta da decisão serão nos dias 20 e 27 de maio, com os detalhes ainda a serem divulgados pela entidade.

Paysandu e Nacional se enfrentaram na terceira rodada da Copa Norte, no dia 9 de abril, na Arena Amazônia. Em casa, o Naça foi para cima do Papão, que optou por jogar com um time alternativo para priorizar a Série C do Campeonato Brasileiro. A escolha teve um resultado fora do comum.

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O time amazonense venceu com uma goleada histórica de 7 a 0. Esta, inclusive, foi a segunda pior derrota da história do Bicola — a pior foi contra o Paulista, na 37ª rodada da Série B, quando a equipe bicolor perdeu por 9 a 0.

O resultado obrigou a diretoria a se pronunciar e pedir desculpas aos torcedores. Além disso, o clube também deixou de utilizar apenas jogadores da base.

Passado o trauma, o Paysandu teve certa dificuldade, mas conseguiu a classificação para a segunda fase na segunda posição do Grupo A, enquanto o Nacional avançou em primeiro. Na semifinal, o Papão encarou o Águia de Marabá e venceu por 5 a 1. Já o Naça empatou com o Porto Velho-RO por 1 a 1 e garantiu a vaga na final nos pênaltis.

Agora, as equipes se reencontram com sentimento de revanche do lado bicolor, que quer descontar o placar amargo sofrido na primeira fase do torneio.

O Papão é o maior campeão da Copa Verde, com cinco troféus na estante. A equipe busca o sexto e, por isso, precisa passar pelo Nacional. Caso vença, o Bicola vai encarar o vencedor da Copa Centro-Oeste em mais uma decisão do torneio regional.