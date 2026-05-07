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Santa Rosa solicita filmagens da cabine do VAR de jogos do Parazão

Clube afirmou que a iniciativa é para 'verificar o funcionamento interno da cabine do VAR'

O Liberal
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Parazão teve o Papão como grande campeão (Igor Mota / O Liberal)

O Santa Rosa surpreendeu ao informar, na última quarta-feira (6), que solicitou, junto à Federação Paraense de Futebol (FPF), áudios e filmagens da cabine do VAR de jogos do Parazão 2026. A solicitação chama atenção por ter sido feita quase dois meses após o fim do campeonato.

Por meio das redes sociais, o clube informou que encaminhou um requerimento administrativo à FPF, datado de 5 de maio, solicitando o material sem cortes de alguns jogos, como São Francisco e Remo, pela segunda rodada do Estadual, e Paysandu e Capitão Poço, também pela mesma rodada.

Além desses, o time tricolor ainda solicitou o duelo entre Tuna Luso e Paysandu, já pela terceira rodada. O jogo entre o Papão e a Águia Guerreira, pelas quartas de final do Parazão, também foi alvo da solicitação. O clube incluiu ainda a partida da final da Copa Grão-Pará entre Castanhal e Capitão Poço, disputada no dia 7 de março, na véspera da final do Campeonato Paraense.

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Segundo o Santa Rosa, a medida é uma forma de garantir o funcionamento correto do VAR, disponibilizado nesta temporada em todas as etapas do campeonato.

"O requerimento se justifica para que o clube requerente, bem como os demais clubes filiados à FPF-PA, possam analisar e verificar o funcionamento interno da cabine do VAR, além de tornar pública aos torcedores paraenses a forma de interferência do VAR nas partidas", justificou o Santinha.

O Santa Rosa foi o 8º colocado do Campeonato Paraense. O time avançou para a segunda fase, mas caiu nas quartas de final diante do Cametá, após perder por 2 a 0.

O Paysandu foi o grande campeão da edição. O time bicolor superou o Remo após uma vitória por 2 a 1 no primeiro jogo e um empate por 0 a 0 na volta.

Confira os jogos alvos da solicitação:

  • São Francisco x Clube do Remo — realizada em 31/01/2026 (Parazão)
  • Paysandu Sport Club x Capitão Poço — realizada em 01/02/2026 (Parazão)
  • Tuna Luso Brasileira x Paysandu Sport Club — realizada em 04/02/2026 (Parazão)
  • Paysandu Sport Club x Tuna Luso Brasileira — realizada em 19/02/2026 (Parazão)
  • Castanhal x Capitão Poço — realizada em 07/03/2026 (Copa Grão-Pará)
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