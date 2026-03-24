Embalado, Paysandu estreia na Copa Norte contra o GAS-RR, em Castanhal; confira possíveis escalações O Paysandu chega para a estreia em um momento de estabilidade, embalado pela conquista do Parazão em cima do maior rival, além de classificações na Copa do Brasil Igor Wilson 24.03.26 8h00 Em alta, Pedro Henrique deve ser titular mais uma vez (Jorge Luís Toti/Paysandu) O Paysandu inicia, nesta terça-feira (24), a sua trajetória na Copa Norte diante do Grêmio Atlético Sampaio, conhecido também pela sigla GAS, time de Roraima. A partida, válida pela primeira rodada da competição, será disputada às 20h30, no Estádio Modelão, em Castanhal, onde o Papão decidiu jogar. O duelo marca o primeiro compromisso das equipes no torneio regional, extinto em 2002 e que este ano volta com novo formato – contando com 12 clubes divididos em dois grupos de seis, jogando turno único. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A escolha por mandar o jogo fora de Belém faz parte do planejamento do clube bicolor ao longo do calendário. Sem detalhar oficialmente os motivos, a diretoria optou por preservar o principal palco de jogos da equipe, de olho na sequência da temporada, especialmente na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, que começa no próximo mês. Com isso, a cidade de Castanhal passa a receber a abertura da campanha bicolor na competição. VEJA MAIS Ítalo vive fase artilheira e puxa confiança do Paysandu na estreia da Copa Norte Com sete gols na temporada, centroavante destaca foco e prioriza acesso na Série C antes de duelo contra o GAS-RR Copa do Brasil: Paysandu enfrenta o Vasco e Remo pega o Bahia na 5ª fase; confira Confrontos foram definidos em sorteio e colocam clubes paraenses diante de equipes da Série A; veja datas e premiação A edição de 2026 apresenta mudanças estruturais. O torneio foi reorganizado em dois blocos regionais, Norte e Centro-Oeste, cada um com 12 clubes. Na fase inicial, as equipes são divididas em grupos de seis e se enfrentam em turno único. Os melhores avançam para a fase eliminatória dentro de cada bloco, e os campeões regionais decidem o título em confrontos de ida e volta. O Paysandu chega para a estreia em um momento de estabilidade, embalado pela conquista do Parazão em cima do maior rival, além de classificações na Copa do Brasil contra a Portuguesa do Rio de Janeiro e a de São Paulo – esse jogo vencendo de virada por 3 a 2, com dois gols saindo nos acréscimos – o time está invicto há oito jogos. A base do time vem sendo mantida ao longo da temporada, com destaque para o equilíbrio entre os setores e a regularidade apresentada nos últimos jogos. Marcinho é a arma na criação de jogadas bicolor (Jorge Luís Toti/Paysandu) Para a partida, o técnico Júnior Rocha pode ter ajustes na formação em razão de questões físicas. Alguns jogadores seguem em avaliação pelo departamento médico, enquanto o goleiro Marcão, recém-integrado ao elenco, deve aparecer no banco de reservas, pois Gabriel Mesquita se tornou titular absoluto. A tendência é de manutenção da estrutura que vem sendo utilizada nas últimas partidas. Caso recuperado, Facundo Bonifazi, que não participou da última partida e está em processo de transição, deverá retornar a lateral-esquerda, enquanto Edilson, que jogou improvisado no último jogo, deverá retornar a sua função de origem, a lateral-direita. A zaga deverá mais uma vez ser formada por Castro e Iarley, com Pedro Henrique como volante ao lado de Caio Mello. No ataque, Kleiton Pego e Ítalo estão confirmados, resta uma vaga, disputada por Thalyson e Kauã Hinkel. Do outro lado, o GAS-RR chega com foco dividido entre competições. A equipe está na final do Campeonato Roraimense após vencer o Monte Roraima nos penâltis, mas busca virar a chave e iniciar a Copa Norte com um resultado positivo fora de casa. O time dirigido por Paulo Morgado deve adotar uma postura mais cautelosa, priorizando a organização defensiva e tentando explorar transições rápidas. Entre os destaques do elenco está o atacante Vanilson, principal referência ofensiva da equipe na temporada. Artilheiro do time, ele concentra boa parte das ações no ataque e é uma das peças observadas pela comissão técnica bicolor para o confronto em Castanhal. FICHA TÉCNICA COPA NORTE – 1ª FASE Terça-feira (24) Estádio Modelão 20h30 ARBITRAGEM: Árbitro: Halbert Luís Moraes Baia – AM Assistentes: Whendell Saraiva da Silva – AM e Noelia Chaves da Paixão – AM Prováveis escalações: Paysandu: Gabriel Mesquita; JP Galvão, Castro, Quintana (Iarley) e Edilson; Pedro Henrique, Caio Mello e Marcinho; Kauã Hinkel (Thalyson), Kleiton Pego e Ítalo. Técnico: Júnior Rocha GAS-RR: Katê; Digão, Werick, Albert e Velasque; Chapa, Lucas Martins, Railson; João Cardoso, Eric e Vanilson. Técnico: Paulo Morgado Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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