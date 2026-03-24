Embalado, Paysandu estreia na Copa Norte contra o GAS-RR, em Castanhal; confira possíveis escalações

O Paysandu inicia, nesta terça-feira (24), a sua trajetória na Copa Norte diante do Grêmio Atlético Sampaio, conhecido também pela sigla GAS, time de Roraima. A partida, válida pela primeira rodada da competição, será disputada às 20h30, no Estádio Modelão, em Castanhal, onde o Papão decidiu jogar. O duelo marca o primeiro compromisso das equipes no torneio regional, extinto em 2002 e que este ano volta com novo formato – contando com 12 clubes divididos em dois grupos de seis, jogando turno único.

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A escolha por mandar o jogo fora de Belém faz parte do planejamento do clube bicolor ao longo do calendário. Sem detalhar oficialmente os motivos, a diretoria optou por preservar o principal palco de jogos da equipe, de olho na sequência da temporada, especialmente na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, que começa no próximo mês. Com isso, a cidade de Castanhal passa a receber a abertura da campanha bicolor na competição.

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A edição de 2026 apresenta mudanças estruturais. O torneio foi reorganizado em dois blocos regionais, Norte e Centro-Oeste, cada um com 12 clubes. Na fase inicial, as equipes são divididas em grupos de seis e se enfrentam em turno único. Os melhores avançam para a fase eliminatória dentro de cada bloco, e os campeões regionais decidem o título em confrontos de ida e volta.

O Paysandu chega para a estreia em um momento de estabilidade, embalado pela conquista do Parazão em cima do maior rival, além de classificações na Copa do Brasil contra a Portuguesa do Rio de Janeiro e a de São Paulo – esse jogo vencendo de virada por 3 a 2, com dois gols saindo nos acréscimos – o time está invicto há oito jogos. A base do time vem sendo mantida ao longo da temporada, com destaque para o equilíbrio entre os setores e a regularidade apresentada nos últimos jogos.

Marcinho é a arma na criação de jogadas bicolor (Jorge Luís Toti/Paysandu)

Para a partida, o técnico Júnior Rocha pode ter ajustes na formação em razão de questões físicas. Alguns jogadores seguem em avaliação pelo departamento médico, enquanto o goleiro Marcão, recém-integrado ao elenco, deve aparecer no banco de reservas, pois Gabriel Mesquita se tornou titular absoluto. A tendência é de manutenção da estrutura que vem sendo utilizada nas últimas partidas.

Caso recuperado, Facundo Bonifazi, que não participou da última partida e está em processo de transição, deverá retornar a lateral-esquerda, enquanto Edilson, que jogou improvisado no último jogo, deverá retornar a sua função de origem, a lateral-direita. A zaga deverá mais uma vez ser formada por Castro e Iarley, com Pedro Henrique como volante ao lado de Caio Mello. No ataque, Kleiton Pego e Ítalo estão confirmados, resta uma vaga, disputada por Thalyson e Kauã Hinkel.

Do outro lado, o GAS-RR chega com foco dividido entre competições. A equipe está na final do Campeonato Roraimense após vencer o Monte Roraima nos penâltis, mas busca virar a chave e iniciar a Copa Norte com um resultado positivo fora de casa. O time dirigido por Paulo Morgado deve adotar uma postura mais cautelosa, priorizando a organização defensiva e tentando explorar transições rápidas.

Entre os destaques do elenco está o atacante Vanilson, principal referência ofensiva da equipe na temporada. Artilheiro do time, ele concentra boa parte das ações no ataque e é uma das peças observadas pela comissão técnica bicolor para o confronto em Castanhal.

FICHA TÉCNICA

COPA NORTE – 1ª FASE

Terça-feira (24)

Estádio Modelão

20h30

ARBITRAGEM:

Árbitro: Halbert Luís Moraes Baia – AM

Assistentes: Whendell Saraiva da Silva – AM e Noelia Chaves da Paixão – AM

Prováveis escalações:

Paysandu: Gabriel Mesquita; JP Galvão, Castro, Quintana (Iarley) e Edilson; Pedro Henrique, Caio Mello e Marcinho; Kauã Hinkel (Thalyson), Kleiton Pego e Ítalo. Técnico: Júnior Rocha

GAS-RR: Katê; Digão, Werick, Albert e Velasque; Chapa, Lucas Martins, Railson; João Cardoso, Eric e Vanilson. Técnico: Paulo Morgado