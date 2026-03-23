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Copa do Brasil: Paysandu enfrenta o Vasco e Remo pega o Bahia na 5ª fase; confira

Confrontos foram definidos em sorteio e colocam clubes paraenses diante de equipes da Série A; veja datas e premiação

O Liberal
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Paysandu e Vasco; Remo x Bahia (Imagem criada via IA)

O sorteio da quinta fase da Copa do Brasil definiu os adversários dos clubes paraenses na competição. O Paysandu vai enfrentar o Vasco da Gama, enquanto o Remo terá pela frente o Bahia na sequência do torneio nacional. Os confrontos colocam os representantes do Pará diante de equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, em duelos que prometem forte mobilização das torcidas e grande repercussão dentro e fora do estado.

Paysandu x Vasco: duelo de tradição

O Paysandu terá pela frente o Vasco da Gama em um confronto marcado pela tradição no futebol brasileiro. O duelo reúne duas torcidas numerosas e deve gerar grande expectativa, especialmente pela possibilidade de jogos com estádio cheio.

Além do peso histórico, o confronto também representa uma oportunidade para o clube paraense, que atualmente está na Série C do Brasileirão, ganhar visibilidade nacional e buscar uma classificação expressiva na competição. Caso passe, o Papão ainda colocaria R$ 3 milhões em seus cofres.

Remo x Bahia: reencontro após goleada

Já o Clube do Remo reencontrará o Bahia na quinta fase da Copa do Brasil. As equipes voltam a se enfrentar após um duelo recente, o que adiciona um elemento extra de rivalidade ao confronto.

image Remo goleia o Bahia de virada e sai da lanterna em jogaço no Mangueirão
Depois de um início ruim, com dificuldades nos primeiros 30 minutos, o Leão reagiu após sofrer o gol e mudou completamente a postura em campo

O reencontro aumenta a expectativa por um confronto mais equilibrado, com o clube paraense tentando aproveitar o fator casa para buscar vantagem no duelo.

Como funciona a fase

A quinta fase da Copa do Brasil é disputada em jogos de ida e volta. Ao todo, 32 clubes participam, divididos em dois potes definidos pelo ranking da CBF.

Os confrontos são formados sempre entre equipes de potes diferentes, o que coloca clubes de menor ranking diante de adversários considerados favoritos ao título.

Quando serão os jogos

As partidas de ida estão previstas para os dias 22 e 23 de abril. Já os jogos de volta devem ocorrer entre 13 e 14 de maio.

Premiação milionária

Cada clube participante da quinta fase recebe R$ 2 milhões pela participação. As equipes que avançarem às oitavas de final garantem mais R$ 3 milhões em premiação.

 
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