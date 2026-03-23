Copa do Brasil: Paysandu enfrenta o Vasco e Remo pega o Bahia na 5ª fase; confira Confrontos foram definidos em sorteio e colocam clubes paraenses diante de equipes da Série A; veja datas e premiação O Liberal 23.03.26 14h31 Paysandu e Vasco; Remo x Bahia (Imagem criada via IA) O sorteio da quinta fase da Copa do Brasil definiu os adversários dos clubes paraenses na competição. O Paysandu vai enfrentar o Vasco da Gama, enquanto o Remo terá pela frente o Bahia na sequência do torneio nacional. Os confrontos colocam os representantes do Pará diante de equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, em duelos que prometem forte mobilização das torcidas e grande repercussão dentro e fora do estado. Paysandu x Vasco: duelo de tradição O Paysandu terá pela frente o Vasco da Gama em um confronto marcado pela tradição no futebol brasileiro. O duelo reúne duas torcidas numerosas e deve gerar grande expectativa, especialmente pela possibilidade de jogos com estádio cheio. Além do peso histórico, o confronto também representa uma oportunidade para o clube paraense, que atualmente está na Série C do Brasileirão, ganhar visibilidade nacional e buscar uma classificação expressiva na competição. Caso passe, o Papão ainda colocaria R$ 3 milhões em seus cofres. Remo x Bahia: reencontro após goleada Já o Clube do Remo reencontrará o Bahia na quinta fase da Copa do Brasil. As equipes voltam a se enfrentar após um duelo recente, o que adiciona um elemento extra de rivalidade ao confronto. Remo goleia o Bahia de virada e sai da lanterna em jogaço no Mangueirão Depois de um início ruim, com dificuldades nos primeiros 30 minutos, o Leão reagiu após sofrer o gol e mudou completamente a postura em campo O reencontro aumenta a expectativa por um confronto mais equilibrado, com o clube paraense tentando aproveitar o fator casa para buscar vantagem no duelo. Como funciona a fase A quinta fase da Copa do Brasil é disputada em jogos de ida e volta. Ao todo, 32 clubes participam, divididos em dois potes definidos pelo ranking da CBF. Os confrontos são formados sempre entre equipes de potes diferentes, o que coloca clubes de menor ranking diante de adversários considerados favoritos ao título. Quando serão os jogos As partidas de ida estão previstas para os dias 22 e 23 de abril. Já os jogos de volta devem ocorrer entre 13 e 14 de maio. Premiação milionária Cada clube participante da quinta fase recebe R$ 2 milhões pela participação. As equipes que avançarem às oitavas de final garantem mais R$ 3 milhões em premiação. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave copa do brasil COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu encara o Vasco na 5ª fase da Copa do Brasil Papão vai pegar o Gigante da Colina em duas partidas na Copa do Brasil 2026 23.03.26 14h19 FUTEBOL AO VIVO: Assista ao sorteio da Copa do Brasil e veja quem Remo e Paysandu enfrentam na 5ª fase Leão e Papão podem pegar adversários fortes na competição nacional 23.03.26 13h50 FUTEBOL Jajá celebra primeiro gol pelo Remo e projeta Leão na temporada: 'deixa a gente confiante' Atacante foi contratado pelo Remo em abril, vindo do Goiás-GO e deixou a sua marca diante do Bahia na Série A 23.03.26 13h49 futebol Médico do Remo fala sobre tratamento de João Lucas e diz que o jogador fará cirurgia em Belém Lateral confirmou que rompeu o LCA na partida contra o Coritiba, na sexta rodada do Brasileirão 23.03.26 12h17 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu encara o Vasco na 5ª fase da Copa do Brasil Papão vai pegar o Gigante da Colina em duas partidas na Copa do Brasil 2026 23.03.26 14h19 futebol Sport dá detalhes do empréstimo de lateral-direito ao Remo; confira os valores Jogador tem contrato com o Leão Azul até o final da temporada; clube tem direito à compra de 60% dos direitos econômicos do atleta 23.03.26 11h14 reforço Remo confirma contratação de lateral-direito para a sequência da temporada Matheus Alexandre, ex-Sport-PE, chega como opção para suprir a ausência de João Lucas 23.03.26 8h42 FUTEBOL AO VIVO: Assista ao sorteio da Copa do Brasil e veja quem Remo e Paysandu enfrentam na 5ª fase Leão e Papão podem pegar adversários fortes na competição nacional 23.03.26 13h50