Thunder arranca vitória no fim e se distancia dos Lakers nos playoffs; Pistons vencem Cavaliers OKC e Detroit fizeram 2-0 nas respectivas séries Estadão Conteúdo 08.05.26 8h52 Shai brilhou em vitória do Thunder na NBA (Divulgação/OKC Thunder) O Oklahoma City Thunder ampliou sua vantagem nos playoffs da Conferência Oeste na noite desta quinta-feira, ao abrir 2 a 0 na série contra o Los Angeles Lakers. O time da casa venceu por 125 a 107. O terceiro jogo está marcado para sábado, na Crypto.com Arena. Chet Holmgren e Shai Gilgeous Alexander foram os maiores pontuadores do Thunder, com 22 pontos cada. Eles comandaram a equipe na parte final do confronto, que selou o triunfo e aproxima o time da classificação. Ajay Mitchell, que atuou no lugar do lesionado Jalen Williams, comentou o trabalho da comissão técnica e do elenco. "Acho que a comissão técnica faz um ótimo trabalho em nos preparar dessa maneira. E temos um grande elenco. Todo mundo é competitivo no nosso time. Então, toda vez que a pressão aumenta, todos estão prontos para jogar", afirmou Mitchell. Lakers reclamam da arbitragem Os atletas dos Lakers, desfalcados de Luka Doncic, reuniram-se com os árbitros após o jogo. Austin Reaves, cestinha do duelo com 31 pontos, expressou sua frustração ao chefe de arbitragem, John Goble. Ele relatou que Goble ultrapassou os limites durante uma disputa de bola. "No fim das contas, somos homens adultos e eu simplesmente não achei que ele precisasse gritar na minha cara daquele jeito", disse Reaves. "Eu disse isso a ele. Não fui desrespeitoso. Disse a ele que se eu tivesse feito aquilo primeiro, teria levado uma falta técnica. Acho que a única razão pela qual não levei uma falta técnica foi porque ele sabia que estava errado. Me senti desrespeitado." Pistons também abrem vantagem de 2 a 0 No outro duelo da noite desta quinta-feira, Cade Cunningham foi decisivo para a vitória do Detroit Pistons sobre o Cleveland Cavaliers. A partida, válida pelos playoffs da Conferência Leste, terminou 107 a 97 na Little Caesars Arena. Com o triunfo, a franquia também abre 2 a 0 na série. Cunningham marcou 12 pontos no último quarto e 25 no confronto, além de dez assistências. O treinador JB Bickerstaff elogiou o jogador. "Ele é o matador, decisivo, posso usar todos os adjetivos que você imaginar. Ele é o cara e no último quarto, fez o seu melhor", afirmou Bickerstaff. Com 100% de aproveitamento nesta etapa eliminatória, os Pistons terão o próximo desafio contra o Cleveland Cavaliers neste sábado. O jogo será na Rocket Arena, casa do rival. Resultados e Próximos Jogos Confira os resultados dos jogos desta quinta-feira: Detroit Pistons 107 x 97 Cleveland Cavaliers Oklahoma City Thunder 125 x 107 Los Angeles Lakers Acompanhe as partidas da noite desta sexta-feira: Philadelphia 76ers x New York Knicks Minnesota Timberwolves x San Antonio Spurs Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Thunder Lakers Pistons Cavaliers COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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