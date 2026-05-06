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Júlio César Nunes aponta "detalhes" em eliminação do Águia: "Estávamos bem"

Apesar disso, treinador exaltou a entrega do elenco no confronto com o Paysandu pela Copa Norte.

Junior Cunha | Especial para O Liberal
fonte

Treinador do Águia avaliou a partida contra o Paysandu. (@johnwesley / Águia de Marabá)

O técnico Júlio César Nunes lamentou a queda do Águia na semifinal da Copa Norte 2026. Contra o Paysandu, na noite desta quarta-feira, 6, em Marabá, o Azulão foi goleado por 5 a 1 e conheceu a primeira derrota na competição regional. 

Para o treinador da equipe marabaense, o gol anulado no início do segundo tempo, que seria o empate da partida, foi determinante para a sequência da partida. Minutos depois, o Paysandu acabou fazendo o terceiro gol.  

"Acredito que poderíamos ter finalizado o primeiro tempo na frente do placar. Aqueles dois gols (do Paysandu) a equipe sentiu. Conversamos no intervalo que estávamos bem. Voltamos bem e conseguimos o gol que foi anulado. O adversário foi efetivo e fez o 3 a 1. A equipe sentiu muito", disse. 

Júlio César Nunes foi enfático ao falar sobre a questão psicológica como outro fator para condicionar a queda do Águia na Copa Norte. Para ele, isso, aliado ao desgaste das viagens e jogos, fizeram com que a efetividade da equipe ficasse abaixo e desse ao Paysandu a condição de matar a partida.

"Além do psicológico, (a equipe) sentiu o desgaste da viagem e dos jogos. Estou feliz pelo o que os meus jogadores mostraram. Temos que ter a grandeza de reconhecer que o adversário foi melhor, mais efetivo. Saímos chateados. Era um sonho que tínhamos. Agora é focar tudo na Série D", finalizou. 

Agora o Águia foca na Série D do Campeonato Brasileiro. No domingo, 10, a equipe marabaense recebe o Oratório, do Amapá, às 17h no Estádio Zinho Oliveira. Com nove pontos, o Azulão é o segundo colocado do Grupo A5. 

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