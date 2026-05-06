Júlio César Nunes aponta "detalhes" em eliminação do Águia: "Estávamos bem" Apesar disso, treinador exaltou a entrega do elenco no confronto com o Paysandu pela Copa Norte. Junior Cunha | Especial para O Liberal 06.05.26 21h32 Treinador do Águia avaliou a partida contra o Paysandu. (@johnwesley / Águia de Marabá) O técnico Júlio César Nunes lamentou a queda do Águia na semifinal da Copa Norte 2026. Contra o Paysandu, na noite desta quarta-feira, 6, em Marabá, o Azulão foi goleado por 5 a 1 e conheceu a primeira derrota na competição regional. Para o treinador da equipe marabaense, o gol anulado no início do segundo tempo, que seria o empate da partida, foi determinante para a sequência da partida. Minutos depois, o Paysandu acabou fazendo o terceiro gol. "Acredito que poderíamos ter finalizado o primeiro tempo na frente do placar. Aqueles dois gols (do Paysandu) a equipe sentiu. Conversamos no intervalo que estávamos bem. Voltamos bem e conseguimos o gol que foi anulado. O adversário foi efetivo e fez o 3 a 1. A equipe sentiu muito", disse. Júlio César Nunes foi enfático ao falar sobre a questão psicológica como outro fator para condicionar a queda do Águia na Copa Norte. Para ele, isso, aliado ao desgaste das viagens e jogos, fizeram com que a efetividade da equipe ficasse abaixo e desse ao Paysandu a condição de matar a partida. "Além do psicológico, (a equipe) sentiu o desgaste da viagem e dos jogos. Estou feliz pelo o que os meus jogadores mostraram. Temos que ter a grandeza de reconhecer que o adversário foi melhor, mais efetivo. Saímos chateados. Era um sonho que tínhamos. Agora é focar tudo na Série D", finalizou. Agora o Águia foca na Série D do Campeonato Brasileiro. No domingo, 10, a equipe marabaense recebe o Oratório, do Amapá, às 17h no Estádio Zinho Oliveira. Com nove pontos, o Azulão é o segundo colocado do Grupo A5. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Júlio César Nunes aponta "detalhes" em eliminação do Águia: "Estávamos bem" Apesar disso, treinador exaltou a entrega do elenco no confronto com o Paysandu pela Copa Norte. 06.05.26 21h32 Futebol Mangueirão recebe impedimento semiautomático e estreia tecnologia em jogo do Remo Arena será a primeira do Norte com o sistema, que começa a ser utilizado na partida contra o Palmeiras pela Série A 04.05.26 22h15 FUTEBOL Série D: Tuna leva gol nos acréscimos, empata com o Tocantinópolis, mas se mantém no G4 Equipe paraense cedeu igualdade nos minutos finais e se segurou no G4 03.05.26 22h25 FUTEBOL De virada, Águia vence o Oratório-AP e assume a liderança provisória do grupo na Série D Azulão venceu fora de casa o Oratório-AP e tenta se desgarrar dos concorrentes no grupo A5 03.05.26 20h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Águia e Paysandu duelam em Marabá por vaga na final da Copa Norte Jogo único no Zinho Oliveira coloca frente a frente rivais paraenses com histórico recente de semifinais decisivas 06.05.26 8h00 futebol Condé fala sobre impacto das ausências de Bueno e Taliari e projeta duelo do Remo contra o Palmeiras Leão Azul recebe o Verdão no domingo (10), no Mangueirão, pela 15ª rodada do Brasileirão 06.05.26 10h58 Futebol Paysandu atropela o Águia em Marabá e vai à final da Copa Norte Bicolores fazem 5 a 1, vão em busca do bicampeonato da Copa Norte e, consequentemente, do hexa da Copa Verde. 06.05.26 20h57 FUTEBOL Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada 06.05.26 16h48