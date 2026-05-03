De virada, Águia vence o Oratório-AP e assume a liderança provisória do grupo na Série D Azulão venceu fora de casa o Oratório-AP e tenta se desgarrar dos concorrentes no grupo A5 O Liberal 03.05.26 20h43 Águia venceu e assumiu a liderança (Divulgação / Águia) O Águia de Marabá conquistou uma vitória importante fora de casa ao derrotar o Oratório por 2 a 1, de virada, na tarde deste domingo (3), no Amapá. Com o resultado, o time paraense assumiu a liderança do Grupo A5 da Série D do Campeonato Brasileiro e manteve a invencibilidade na competição. A equipe da casa começou melhor e abriu o placar logo aos 9 minutos do primeiro tempo, com Diego Santos. O Águia, no entanto, reagiu ainda na etapa inicial. Kukri empatou aos 15 minutos e voltou a marcar, garantindo a virada ainda antes do intervalo. Com o triunfo, o Azulão chega aos 9 pontos em cinco partidas disputadas e ocupa a primeira colocação da chave, ainda de forma provisória. Águia mantém invencibilidade na Série D Além da liderança momentânea, o resultado reforça o bom desempenho do Águia na competição. A equipe soma, até aqui, duas vitórias e três empates e tenta desgarrar dos concorrentes na disputa do grupo A5. A permanência na ponta da tabela depende do resultado do Trem-AP, que aparece na segunda colocação com 8 pontos. A equipe amapaense entra em campo nesta segunda-feira (4), contra o Imperatriz-MA. Caso vença, pode ultrapassar o time paraense na classificação. Próximos compromissos do Águia de Marabá O calendário do Águia segue movimentado nos próximos dias. A equipe volta a campo na quarta-feira (6), às 19h, no estádio Zinho Oliveira, em Marabá (PA) , para enfrentar o Paysandu pela semifinal da Copa Norte, em jogo único. O Azulão também segue invicto na Copa Norte, com quatro vitórias e um empate e tenta uma classificação para a final inédita, em sua primeira participação na competição regional. Já pela Série D, o próximo compromisso será novamente contra o Oratório, no domingo (10), às 16h, também em Marabá, em duelo válido pela 6ª rodada do campeonato. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes águia de marabá série d 2022 futebol oratório-ap COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Júlio César Nunes aponta "detalhes" em eliminação do Águia: "Estávamos bem" Apesar disso, treinador exaltou a entrega do elenco no confronto com o Paysandu pela Copa Norte. 06.05.26 21h32 Futebol Mangueirão recebe impedimento semiautomático e estreia tecnologia em jogo do Remo Arena será a primeira do Norte com o sistema, que começa a ser utilizado na partida contra o Palmeiras pela Série A 04.05.26 22h15 FUTEBOL Série D: Tuna leva gol nos acréscimos, empata com o Tocantinópolis, mas se mantém no G4 Equipe paraense cedeu igualdade nos minutos finais e se segurou no G4 03.05.26 22h25 FUTEBOL De virada, Águia vence o Oratório-AP e assume a liderança provisória do grupo na Série D Azulão venceu fora de casa o Oratório-AP e tenta se desgarrar dos concorrentes no grupo A5 03.05.26 20h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores 06.05.26 21h59 Futebol Júlio César Nunes aponta "detalhes" em eliminação do Águia: "Estávamos bem" Apesar disso, treinador exaltou a entrega do elenco no confronto com o Paysandu pela Copa Norte. 06.05.26 21h32 futebol Ex-Remo e livre no mercado, lateral Sávio 'atravessa a Almirante Barroso' e treina em rival Jogador rescindiu com o clube azulino no final de março e ainda está sem equipe 04.05.26 12h16 Botafogo bate Racing em 'revanche' e encaminha vaga na Sul-Americana 06.05.26 23h58