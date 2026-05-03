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De virada, Águia vence o Oratório-AP e assume a liderança provisória do grupo na Série D

Azulão venceu fora de casa o Oratório-AP e tenta se desgarrar dos concorrentes no grupo A5

O Liberal
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Águia venceu e assumiu a liderança (Divulgação / Águia)

O Águia de Marabá conquistou uma vitória importante fora de casa ao derrotar o Oratório por 2 a 1, de virada, na tarde deste domingo (3), no Amapá. Com o resultado, o time paraense assumiu a liderança do Grupo A5 da Série D do Campeonato Brasileiro e manteve a invencibilidade na competição.

A equipe da casa começou melhor e abriu o placar logo aos 9 minutos do primeiro tempo, com Diego Santos. O Águia, no entanto, reagiu ainda na etapa inicial. Kukri empatou aos 15 minutos e voltou a marcar, garantindo a virada ainda antes do intervalo. Com o triunfo, o Azulão chega aos 9 pontos em cinco partidas disputadas e ocupa a primeira colocação da chave, ainda de forma provisória.

Águia mantém invencibilidade na Série D

Além da liderança momentânea, o resultado reforça o bom desempenho do Águia na competição. A equipe soma, até aqui, duas vitórias e três empates e tenta desgarrar dos concorrentes na disputa do grupo A5.

A permanência na ponta da tabela depende do resultado do Trem-AP, que aparece na segunda colocação com 8 pontos. A equipe amapaense entra em campo nesta segunda-feira (4), contra o Imperatriz-MA. Caso vença, pode ultrapassar o time paraense na classificação.

Próximos compromissos do Águia de Marabá

O calendário do Águia segue movimentado nos próximos dias. A equipe volta a campo na quarta-feira (6), às 19h, no estádio Zinho Oliveira, em Marabá (PA) , para enfrentar o Paysandu pela semifinal da Copa Norte, em jogo único. O Azulão também segue invicto na Copa Norte, com quatro vitórias e um empate e tenta uma classificação para a final inédita, em sua primeira participação na competição regional.

Já pela Série D, o próximo compromisso será novamente contra o Oratório, no domingo (10), às 16h, também em Marabá, em duelo válido pela 6ª rodada do campeonato.

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