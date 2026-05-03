Paysandu vence o Belo de virada na Curuzu e é vice-líder da Série C Em um jogo maluco na primeira etapa, o Paysandu conseguiu a virada pra cima do Botafogo-PB e venceu a primeira jogando em casa O Liberal 03.05.26 19h00 Papão teve um início de jogo preocupante, mas não deu chances para o belo na Curuzu (Wagner Santana / O Liberal) Foi Dia de Payxão! O Paysandu enfim conseguiu a primeira vitória jogando em casa nesta Série C. O Papão venceu o Botafogo-PB na noite deste domingo (3), na Curuzu, de virada, pelo placar de 4 a 2, em um jogo maluco na primeira etapa. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Com a vitória, o Papão chegou aos 11 pontos e assumiu a vice-liderança da Terceirona 2026, atrás apenas do Amazonas-AM, que lidera com 13 pontos. Como diz a marchinha, que se tornou o “hino popular” do Papão: “Quando perde é por descuido, mas depois vem a virada”. Esse foi o espírito bicolor em campo diante do Belo, em uma Curuzu pulsante do início ao fim do jogo. Em um primeiro tempo maluco, o Paysandu chegou a estar perdendo por 2 a 0 até os 22 minutos da primeira etapa, mas o Papão soube acalmar o jogo, botou a bola no chão e com participações importantes de Marcinho, Kleiton Pego e do artilheiro Ítalo, o time paraense virou e fez a festa da Fiel na Curuzu. 1º tempo Gol do Belo O jogo iniciou em quem deu as cartas foi o Botafogo-PB. A equipe da estrela vermelha ganhou a briga no meio-campo, o experiente Henrique Dourado recebeu e lançou na ponta esquerda para Felipe Azevedo que cruza na área, a zaga do Paysandu afasta errado e cai no pé de Henrique Dourado que chuta cruzado e Rodolfo desvia de cabeça dentro da pequena área, abrindo o placar aos 2 minutos, calando a Curuzu. Botafogo amplia o placar com a “lei do ex” O Paysandu foi para cima, criou chances, pressionou, mas quem modificou o placar foi o Botafogo-PB e com direito à “lei do ex”. Após um chutão da defesa do belo, a bola caiu no pé do meia Giovanni, que jogou no Papão no ano passado. Ele dominou pela direita, tirou a marcação e chutou no canto esquerdo do goleiro Gabriel Mesquita, aos 16 minutos. Belo 2 a 0. Pressão bicolor Mesmo atrás do placar, o Paysandu não desistiu do jogo e foi para cima do Belo e pressionou a equipe paraibana. Marcinho, o “maestro” da equipe bicolor, tentava achar espaços na defesa do Belo. Papão no jogo Em cima do Belo, o Paysandu diminuiu a partida aos 22 minutos. Marcinho recebeu na esquerda, avançou e cruzou na área, o atacante Kleyton Pego, deu uma “voadora” na bola e ela morreu no fundo do gol, recolocando o Papão na partidaa. Confira as fotos da partida psc x belo FOTO: Wagner Santana / O Liberal FOTO: Wagner Santana / O Liberal FOTO: Wagner Santana / O Liberal FOTO: Wagner Santana / O Liberal FOTO: Wagner Santana / O Liberal FOTO: Wagner Santana / O Liberal FOTO: Wagner Santana / O Liberal FOTO: Wagner Santana / O Liberal FOTO: Wagner Santana / O Liberal FOTO: Wagner Santana / O Liberal Empate do Paysandu E não demorou muito pro Paysandu conseguir o empate. O Papão seguiu pressionando e Edílson, recebe pela direita e chuta para área, a bola bate em Thallyson, do Belo e morre no fundo do gol, deixando tudo igual na Curuzu. Virada do Lobo! A pressão da torcida do Paysandu e o Papão se impondo em campo, não teve jeito, o clube alvicleste chegou à virada nos acréscimos, aos 48 minutos. Após cruzamento do lado esquerdo de Facundo Bonifazi, Kleiton pego escorou de cabeça para o artilheiro Ítalo chutar de direita, já sem ângulo, o goleiro do Botafogo chegou a fazer a defesa, mas a bola bateu dentro do gol. Festa da Fiel na Curuzu, virada maluca do Paysandu em um jogo absurdo no primeiro tempo. 2º tempo A equipe do Belo veio com algumas substituições querendo mudar o andamento da partida. O Paysandu, pelo seu lado, não utilizou de mexidas e manteve o mesmo time. O Belo teve algumas chances de empatar o jogo, ganhou volume de jogo, mas não conseguiu passar pelo goleiro Gabriel Mesquita, que não foi tão exigido, mas quando foi preciso segurou a onda pelo Papão. À frente do placar, o Papão controlou bem a partida e teve no meia Marcinho, o seu principal desafogo nas jogadas, ao lado de Caio Mello, que souberam cadenciar bem o jogo. Mesmo à frente do placar, o time do técnico Júnior Rocha esteve melhor e mais próximo de marcar o quarto gol do que tomar o empate. Tiro de misericórdia O Paysandu mesmo vencendo o jogo continuou “mordendo” na marcação, adiantou seu time e levava perigo ao time paraibano. Após uma roubada de bola no meio de campo, o zagueiro Quintana, girou, e deu um lindo passe para Thayllon, na direita, ele dominou, entrou na área e bateu forte, rasteiro, estufando as redes do gol do Belo aos 44 minutos, decretando o primeiro triunfo bicolor em casa na Série C. Vence o Lobo! Panorama O Papão assumiu a vice-liderança com 11 pontos ao lado do Brusque-SC e se consolida de vez na briga pela ponta da tabela nesta primeira fase. O próximo compromisso da equipe paraense na Série C será no sábado (9), às 17h, na Curuzu, diante do Anápolis-GO, atual vice-lanterna da Terceirona 2026. Ficha técnica - Paysandu x Botafogo-PB - Série C 2026 - 5ª rodada Local: Curuzu - Belém-PA Data: 03/05/2026 Hora: 19h Árbitro: João Vitor Gobi-SP Assistentes: Daniel Luis Marques-SP e Raphael de Albuquerque Lima-SP Gols: Rodolfo 2’/1T e Giovanni 16’/1T (BOT); Kleiton Pego 22’/1T, Thallyson (gol contra) 26’/1T, Ítalo 48’/1T e Thayllon 44’/2T Cartões amarelos: Thallyson (BOT); Iarley (PAY) Paysandu: Gabriel Mesquita; Edílson, Quintana, Iarley (Luccão) e Bonifazi; Brian (Tiago Índio), Caio Mello e Marcinho; Thalyson, Kleiton Pego (Thayllon) e Ítalo. Técnico: Júnior Rocha. Botafogo: Max; Tallyson (Gabriel), Júlio Vaz (Otávio), Saimon e Bull (Gustavo); Dudu, Jhonata Varela e Giovanni (Igor Maduro); Felipe Azevedo, Rodolfo (Diogo Mateus) Henrique Dourado. Técnico: Marcelo Fernandes. Palavras-chave esportes paysandu paysandu futebol série c paysandu x botafogo-pb jornal amazônia 