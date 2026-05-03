Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Paysandu vence o Belo de virada na Curuzu e é vice-líder da Série C

Em um jogo maluco na primeira etapa, o Paysandu conseguiu a virada pra cima do Botafogo-PB e venceu a primeira jogando em casa

O Liberal
fonte

Papão teve um início de jogo preocupante, mas não deu chances para o belo na Curuzu (Wagner Santana / O Liberal)

Foi Dia de Payxão! O Paysandu enfim conseguiu a primeira vitória jogando em casa nesta Série C. O Papão venceu o Botafogo-PB na noite deste domingo (3), na Curuzu, de virada, pelo placar de 4 a 2, em um jogo maluco na primeira etapa.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Com a vitória, o Papão chegou aos 11 pontos e assumiu a vice-liderança da Terceirona 2026, atrás apenas do Amazonas-AM, que lidera com 13 pontos. Como diz a marchinha, que se tornou o “hino popular” do Papão: “Quando perde é por descuido, mas depois vem a virada”. Esse foi o espírito bicolor em campo diante do Belo, em uma Curuzu pulsante do início ao fim do jogo.

Em um primeiro tempo maluco, o Paysandu chegou a estar perdendo por 2 a 0 até os 22 minutos da primeira etapa, mas o Papão soube acalmar o jogo, botou a bola no chão e com participações importantes de Marcinho, Kleiton Pego e do artilheiro Ítalo, o time paraense virou e fez a festa da Fiel na Curuzu.

1º tempo

Gol do Belo

O jogo iniciou em quem deu as cartas foi o Botafogo-PB. A equipe da estrela vermelha ganhou a briga no meio-campo, o experiente Henrique Dourado recebeu e lançou na ponta esquerda para Felipe Azevedo que cruza na área, a zaga do Paysandu afasta errado e cai no pé de Henrique Dourado que chuta cruzado e Rodolfo desvia de cabeça dentro da pequena área, abrindo o placar aos 2 minutos, calando a Curuzu.

Botafogo amplia o placar com a “lei do ex”

O Paysandu foi para cima, criou chances, pressionou, mas quem modificou o placar foi o Botafogo-PB e com direito à “lei do ex”. Após um chutão da defesa do belo, a bola caiu no pé do meia Giovanni, que jogou no Papão no ano passado. Ele dominou pela direita, tirou a marcação e chutou no canto esquerdo do goleiro Gabriel Mesquita, aos 16 minutos. Belo 2 a 0.

Pressão bicolor

Mesmo atrás do placar, o Paysandu não desistiu do jogo e foi para cima do Belo e pressionou a equipe paraibana. Marcinho, o “maestro” da equipe bicolor, tentava achar espaços na defesa do Belo.

Papão no jogo

Em cima do Belo, o Paysandu diminuiu a partida aos 22 minutos. Marcinho recebeu na esquerda, avançou e cruzou na área, o atacante Kleyton Pego, deu uma “voadora” na bola e ela morreu no fundo do gol, recolocando o Papão na partidaa.

Confira as fotos da partida

psc x belo

Empate do Paysandu

E não demorou muito pro Paysandu conseguir o empate. O Papão seguiu pressionando e Edílson, recebe pela direita e chuta para área, a bola bate em Thallyson, do Belo e morre no fundo do gol, deixando tudo igual na Curuzu.

Virada do Lobo!

A pressão da torcida do Paysandu e o Papão se impondo em campo, não teve jeito, o clube alvicleste chegou à virada nos acréscimos, aos 48 minutos. Após cruzamento do lado esquerdo de Facundo Bonifazi, Kleiton pego escorou de cabeça para o artilheiro Ítalo chutar de direita, já sem ângulo, o goleiro do Botafogo chegou a fazer a defesa, mas a bola bateu dentro do gol. Festa da Fiel na Curuzu, virada maluca do Paysandu em um jogo absurdo no primeiro tempo.

2º tempo

A equipe do Belo veio com algumas substituições querendo mudar o andamento da partida. O Paysandu, pelo seu lado, não utilizou de mexidas e manteve o mesmo time. O Belo teve algumas chances de empatar o jogo, ganhou volume de jogo, mas não conseguiu passar pelo goleiro Gabriel Mesquita, que não foi tão exigido, mas quando foi preciso segurou a onda pelo Papão.

À frente do placar, o Papão controlou bem a partida e teve no meia Marcinho, o seu principal desafogo nas jogadas, ao lado de Caio Mello, que souberam cadenciar bem o jogo. Mesmo à frente do placar, o time do técnico Júnior Rocha esteve melhor e mais próximo de marcar o quarto gol do que tomar o empate.

Tiro de misericórdia

O Paysandu mesmo vencendo o jogo continuou “mordendo” na marcação, adiantou seu time e levava perigo ao time paraibano. Após uma roubada de bola no meio de campo, o zagueiro Quintana, girou, e deu um lindo passe para Thayllon, na direita, ele dominou, entrou na área e bateu forte, rasteiro, estufando as redes do gol do Belo aos 44 minutos, decretando o primeiro triunfo bicolor em casa na Série C.

Vence o Lobo!

Panorama

O Papão assumiu a vice-liderança com 11 pontos ao lado do Brusque-SC e se consolida de vez na briga pela ponta da tabela nesta primeira fase. O próximo compromisso da equipe paraense na Série C será no sábado (9), às 17h, na Curuzu, diante do Anápolis-GO, atual vice-lanterna da Terceirona 2026.

Ficha técnica - Paysandu x Botafogo-PB - Série C 2026 - 5ª rodada

Local: Curuzu - Belém-PA

Data: 03/05/2026

Hora: 19h

Árbitro: João Vitor Gobi-SP

Assistentes: Daniel Luis Marques-SP e Raphael de Albuquerque Lima-SP

Gols: Rodolfo 2’/1T e Giovanni 16’/1T (BOT); Kleiton Pego 22’/1T, Thallyson (gol contra) 26’/1T, Ítalo 48’/1T e Thayllon 44’/2T

Cartões amarelos: Thallyson (BOT); Iarley (PAY)

Paysandu: Gabriel Mesquita; Edílson, Quintana, Iarley (Luccão) e Bonifazi; Brian (Tiago Índio), Caio Mello e Marcinho; Thalyson, Kleiton Pego (Thayllon) e Ítalo. Técnico: Júnior Rocha.

Botafogo: Max; Tallyson (Gabriel), Júlio Vaz (Otávio), Saimon e Bull (Gustavo); Dudu, Jhonata Varela e Giovanni (Igor Maduro); Felipe Azevedo, Rodolfo (Diogo Mateus) Henrique Dourado. Técnico: Marcelo Fernandes.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

paysandu

paysandu

futebol

série c

paysandu x botafogo-pb

jornal amazônia
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

Futebol

'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha

Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores

06.05.26 21h59

Futebol

Paysandu atropela o Águia em Marabá e vai à final da Copa Norte

Bicolores fazem 5 a 1, vão em busca do bicampeonato da Copa Norte e, consequentemente, do hexa da Copa Verde.

06.05.26 20h57

futebol

Paysandu confirma empréstimo de Pedro Henrique após venda ao Flamengo

Jogador teve o vínculo com o clube bicolor atualizado no BID da CBF

06.05.26 12h35

Futebol

Águia e Paysandu duelam em Marabá por vaga na final da Copa Norte

Jogo único no Zinho Oliveira coloca frente a frente rivais paraenses com histórico recente de semifinais decisivas

06.05.26 8h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha

Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores

06.05.26 21h59

Futebol

Júlio César Nunes aponta "detalhes" em eliminação do Águia: "Estávamos bem"

Apesar disso, treinador exaltou a entrega do elenco no confronto com o Paysandu pela Copa Norte.

06.05.26 21h32

futebol

Ex-Remo e livre no mercado, lateral Sávio 'atravessa a Almirante Barroso' e treina em rival

Jogador rescindiu com o clube azulino no final de março e ainda está sem equipe

04.05.26 12h16

Botafogo bate Racing em 'revanche' e encaminha vaga na Sul-Americana

06.05.26 23h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda