Paysandu atropela o Águia em Marabá e vai à final da Copa Norte Bicolores fazem 5 a 1, vão em busca do bicampeonato da Copa Norte e, consequentemente, do hexa da Copa Verde. Junior Cunha | Especial para O Liberal 06.05.26 20h57 Juninho marcou o primeiro dos cinco gols do Paysandu na partida. (Foto: Rapharazzo/Paysandu) O último campeão da Copa Norte está de novo na final da competição! O Paysandu goleou o Águia de Marabá, nesta quarta-feira, 6, e garantiu mais uma vez a ida à decisão no ano que marca o retorno do torneio regional ao calendário do futebol brasileiro como fase inicial da Copa Verde. Ainda no primeiro tempo, o Paysandu saiu atrás do placar com PH marcando para o Águia. Mas antes do intervalo, Juninho e Lucas Cardoso viraram o placar. Na volta do intervalo, Marcinho, Thalyson e Kleiton Pego fecharam o marcador em 5 a 1 para os bicolores. Resultado que coloca o Papão na briga pelo bicampeonato da Copa Norte e, consequentemente, pelo hexa da Copa Verde. No final de semana, o Paysandu recebe o Anápolis no Estádio Banpará Curuzu pela sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O confronto será no sábado, 9, às 17h. Já o Águia, pela Série D do Brasileirão, entra em campo no domingo, 10, contra o Oratório, do Amapá, às 17h em Marabá. Começo agitado Nervoso. Tenso. Equilibrado. O início de Águia x Paysandu foi definido por estas três palavras. Com muita disputa por espaço, as equipes pouco produziram de forma efetiva até o minuto 15 do primeiro tempo. Em campo, o Paysandu apostou em uma equipe mais encorpada, com o retorno de Castro - que estava afastado por indisciplina - ao lado de Edílson, Luccão e Luciano Taboca no sistema defensivo - que ainda tinha Gabriel Mesquita. No meio, Pedro Henrique e Marcinho formando o trio com Tiago Índio. Edílson teve bom embate com PH no primeiro tempo no Zinho Oliveira. (Foto: Rapharazzo/Paysandu) No entanto, nos minutos iniciais, a única chegada, de fato, foi do Águia. Em cobrança de falta da intermediária, Kukri mandou direto e assustou o goleiro alviceleste. Mantendo o tom de "guerra" em campo, bicolores e aguianos criaram uma confusão digna de jogo decisivo em uma simples disputa de bola. Cássio e Thayllon tiveram um enrosco, que terminou com Wendell Araújo empurrando o atacante do Paysandu e o árbitro Leonardo Lorenzatto, do Mato Grosso, amenizando sem apresentar cartões. Recuperação bicolor Melhor em campo, os donos da casa conseguiram transformar a atmosfera do Zinho Oliveira em volume de jogo. Por duas vezes, um bate rebate dentro da pequena área fez a defesa do Paysandu trabalhar dobrado. Até que aos 28 minutos, uma falta cobrada da intermediária encontrou PH por trás da zaga bicolor para cabecear encobrindo Gabriel Mesquita. O lance ainda foi revisado por cerca de cinco minutos pelo árbitro de vídeo antes de ser confirmado. Paysandu não tomou conhecimento do Águia. (Foto: Rapharazzo/Paysandu) Mas o gol fez com que o Paysandu saísse mais para o jogo e tivesse o domínio dos minutos finais. E foi assim que o empate veio! Aos 40 minutos, Marcinho cobrou falta na pequena área e, após o bate rebate, Juninho apareceu mandando a bola para o fundo do gol. Em seguida, aos 47 minutos, a virada bicolor com Lucas Cardoso na individual e batendo rasteiro no canto, colocando o Papão em vantagem para a etapa final. Tempo de emoção A volta do intervalo seguiu o ritmo do início da partida. O Águia foi com tudo ao ataque em busca do empate enquanto o Paysandu fez mudanças para oxinegar a equipe. Caio Mello, Kleiton Pego e Thalyson entraram em campo - para mudar o rumo do jogo. O ímpeto do Águia deu resultado aos 16 minutos. PH foi lançado pela direita e atravessou a bola na área. Felipe Pará chegou na segunda trave e bateu de primeira para o gol. De início, o árbitro confirmou o empate do Azulão. Mas o VAR chamou e foi visto que, após bater no travessão, a bola ficou em cima da linha e saiu. Assim, gol anulado! Mas ficou por ai a tentativa de recuperação do Águia. Em seguida, o Paysandu matou a partida em duas idas ao ataque, sendo que em uma delas aproveitou um erro da defesa marabaense. Aos 25 minutos, Marcinho recebeu de Kleiton Pego e bateu cruzado, da entrada da área, para marcar o terceiro gol bicolor no jogo. Logo em seguida, apenas dois minutos depois, uma roubada de bola na linha lateral fez ela atravessar a área e encontrar Thalyson, que marcou o quarto gol. Até o apito final do árbitro Leonardo Lorenzatto, o Águia pouco fez para tentar mudar o placar. Em uma das raras chances, Alex Silva bateu cruzado e parou em Gabriel Mesquita. No rebote, ele mesmo tentou e a zaga bicolor afastou o perigo. Já o Paysandu, ainda encontrou tempo para chegar ao quinto gol com Kleiton Pego. Caio Mello levantou da direita e o atacante subiu sozinho para aumentar e definir a goleada bicolor, aos 43 minutos. Paysandu 5, Águia apenas 1. Ficha técnica - Copa Norte 2026 Águia 1 x 5 Paysandu Data: 06/05/2026 Hora: 19h Local: Estádio Zinho Oliveira - Marabá Árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto (CBF/MT) Assistentes: Gislan Antonio Garcia da Silva (CBF/MT) e Carlos Eduardo Ribeiro Santos (CBF/MT) VAR: Rodrigo Batista Raposo (CBF/DF) AVAR: Ciro Chaban Junqueira (CBF/DF) Cartão amarelo: Pedro Henrique e Caio Mello (Paysandu) Gols: PH (28' 1T) | Juninho (40' 1T), Lucas Cardoso (47' 1T), Marcinho (25' 2T), Thalyson (27' 2T) e Kleiton Pego (43' 2T). Águia: Iago Hass; Bruno Limão, Dedé, Wendell Araújo e Cássio (Wendell Guimarães); William Daltro, Kukri e Felipe Pará (Diogo Carlos); PH (Kakaroto), JP Bardales (Alex Silva) e Wesley. Técnico: Júlio César Nunes. Paysandu: Gabriel Mesquita; Edílson, Castro, Luccão e Luciano Taboca; Pedro Henrique, Tiago Índio (Caio Mello) e Marcinho (Brian); Thayllon (Thalyson), Juninho e Lucas Cardoso (Kleiton Pego). Técnico: Júnior Rocha. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol 'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores 06.05.26 21h59 Futebol Paysandu atropela o Águia em Marabá e vai à final da Copa Norte Bicolores fazem 5 a 1, vão em busca do bicampeonato da Copa Norte e, consequentemente, do hexa da Copa Verde. 06.05.26 20h57 futebol Paysandu confirma empréstimo de Pedro Henrique após venda ao Flamengo Jogador teve o vínculo com o clube bicolor atualizado no BID da CBF 06.05.26 12h35 Futebol Águia e Paysandu duelam em Marabá por vaga na final da Copa Norte Jogo único no Zinho Oliveira coloca frente a frente rivais paraenses com histórico recente de semifinais decisivas 06.05.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Águia e Paysandu duelam em Marabá por vaga na final da Copa Norte Jogo único no Zinho Oliveira coloca frente a frente rivais paraenses com histórico recente de semifinais decisivas 06.05.26 8h00 futebol Condé fala sobre impacto das ausências de Bueno e Taliari e projeta duelo do Remo contra o Palmeiras Leão Azul recebe o Verdão no domingo (10), no Mangueirão, pela 15ª rodada do Brasileirão 06.05.26 10h58 Futebol Paysandu atropela o Águia em Marabá e vai à final da Copa Norte Bicolores fazem 5 a 1, vão em busca do bicampeonato da Copa Norte e, consequentemente, do hexa da Copa Verde. 06.05.26 20h57 FUTEBOL Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada 06.05.26 16h48