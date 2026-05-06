Paysandu atropela o Águia em Marabá e vai à final da Copa Norte

O último campeão da Copa Norte está de novo na final da competição! O Paysandu goleou o Águia de Marabá, nesta quarta-feira, 6, e garantiu mais uma vez a ida à decisão no ano que marca o retorno do torneio regional ao calendário do futebol brasileiro como fase inicial da Copa Verde.

Ainda no primeiro tempo, o Paysandu saiu atrás do placar com PH marcando para o Águia. Mas antes do intervalo, Juninho e Lucas Cardoso viraram o placar. Na volta do intervalo, Marcinho, Thalyson e Kleiton Pego fecharam o marcador em 5 a 1 para os bicolores. Resultado que coloca o Papão na briga pelo bicampeonato da Copa Norte e, consequentemente, pelo hexa da Copa Verde.

No final de semana, o Paysandu recebe o Anápolis no Estádio Banpará Curuzu pela sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O confronto será no sábado, 9, às 17h. Já o Águia, pela Série D do Brasileirão, entra em campo no domingo, 10, contra o Oratório, do Amapá, às 17h em Marabá.

Começo agitado

Nervoso. Tenso. Equilibrado. O início de Águia x Paysandu foi definido por estas três palavras. Com muita disputa por espaço, as equipes pouco produziram de forma efetiva até o minuto 15 do primeiro tempo.

Em campo, o Paysandu apostou em uma equipe mais encorpada, com o retorno de Castro - que estava afastado por indisciplina - ao lado de Edílson, Luccão e Luciano Taboca no sistema defensivo - que ainda tinha Gabriel Mesquita. No meio, Pedro Henrique e Marcinho formando o trio com Tiago Índio.

Edílson teve bom embate com PH no primeiro tempo no Zinho Oliveira. (Foto: Rapharazzo/Paysandu)

No entanto, nos minutos iniciais, a única chegada, de fato, foi do Águia. Em cobrança de falta da intermediária, Kukri mandou direto e assustou o goleiro alviceleste.

Mantendo o tom de "guerra" em campo, bicolores e aguianos criaram uma confusão digna de jogo decisivo em uma simples disputa de bola.

Cássio e Thayllon tiveram um enrosco, que terminou com Wendell Araújo empurrando o atacante do Paysandu e o árbitro Leonardo Lorenzatto, do Mato Grosso, amenizando sem apresentar cartões.

Recuperação bicolor

Melhor em campo, os donos da casa conseguiram transformar a atmosfera do Zinho Oliveira em volume de jogo. Por duas vezes, um bate rebate dentro da pequena área fez a defesa do Paysandu trabalhar dobrado.

Até que aos 28 minutos, uma falta cobrada da intermediária encontrou PH por trás da zaga bicolor para cabecear encobrindo Gabriel Mesquita. O lance ainda foi revisado por cerca de cinco minutos pelo árbitro de vídeo antes de ser confirmado.

Paysandu não tomou conhecimento do Águia. (Foto: Rapharazzo/Paysandu)

Mas o gol fez com que o Paysandu saísse mais para o jogo e tivesse o domínio dos minutos finais. E foi assim que o empate veio!

Aos 40 minutos, Marcinho cobrou falta na pequena área e, após o bate rebate, Juninho apareceu mandando a bola para o fundo do gol.

Em seguida, aos 47 minutos, a virada bicolor com Lucas Cardoso na individual e batendo rasteiro no canto, colocando o Papão em vantagem para a etapa final.

Tempo de emoção

A volta do intervalo seguiu o ritmo do início da partida. O Águia foi com tudo ao ataque em busca do empate enquanto o Paysandu fez mudanças para oxinegar a equipe. Caio Mello, Kleiton Pego e Thalyson entraram em campo - para mudar o rumo do jogo.

O ímpeto do Águia deu resultado aos 16 minutos. PH foi lançado pela direita e atravessou a bola na área. Felipe Pará chegou na segunda trave e bateu de primeira para o gol. De início, o árbitro confirmou o empate do Azulão. Mas o VAR chamou e foi visto que, após bater no travessão, a bola ficou em cima da linha e saiu. Assim, gol anulado!

Mas ficou por ai a tentativa de recuperação do Águia. Em seguida, o Paysandu matou a partida em duas idas ao ataque, sendo que em uma delas aproveitou um erro da defesa marabaense.

Aos 25 minutos, Marcinho recebeu de Kleiton Pego e bateu cruzado, da entrada da área, para marcar o terceiro gol bicolor no jogo. Logo em seguida, apenas dois minutos depois, uma roubada de bola na linha lateral fez ela atravessar a área e encontrar Thalyson, que marcou o quarto gol.

Até o apito final do árbitro Leonardo Lorenzatto, o Águia pouco fez para tentar mudar o placar. Em uma das raras chances, Alex Silva bateu cruzado e parou em Gabriel Mesquita. No rebote, ele mesmo tentou e a zaga bicolor afastou o perigo.

Já o Paysandu, ainda encontrou tempo para chegar ao quinto gol com Kleiton Pego. Caio Mello levantou da direita e o atacante subiu sozinho para aumentar e definir a goleada bicolor, aos 43 minutos. Paysandu 5, Águia apenas 1.

Ficha técnica - Copa Norte 2026

Águia 1 x 5 Paysandu

Data: 06/05/2026

Hora: 19h

Local: Estádio Zinho Oliveira - Marabá

Árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto (CBF/MT)

Assistentes: Gislan Antonio Garcia da Silva (CBF/MT) e Carlos Eduardo Ribeiro Santos (CBF/MT)

VAR: Rodrigo Batista Raposo (CBF/DF)

AVAR: Ciro Chaban Junqueira (CBF/DF)

Cartão amarelo: Pedro Henrique e Caio Mello (Paysandu)

Gols: PH (28' 1T) | Juninho (40' 1T), Lucas Cardoso (47' 1T), Marcinho (25' 2T), Thalyson (27' 2T) e Kleiton Pego (43' 2T).

Águia: Iago Hass; Bruno Limão, Dedé, Wendell Araújo e Cássio (Wendell Guimarães); William Daltro, Kukri e Felipe Pará (Diogo Carlos); PH (Kakaroto), JP Bardales (Alex Silva) e Wesley. Técnico: Júlio César Nunes.

Paysandu: Gabriel Mesquita; Edílson, Castro, Luccão e Luciano Taboca; Pedro Henrique, Tiago Índio (Caio Mello) e Marcinho (Brian); Thayllon (Thalyson), Juninho e Lucas Cardoso (Kleiton Pego). Técnico: Júnior Rocha.