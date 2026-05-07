Presidente do Paysandu celebra vitória na Copa Norte e provoca: 'Os outros que fiquem com inveja' Clube bicolor superou o Águia de Marabá na semifinal e vai encarar o Nacional na decisão O Liberal 07.05.26 11h12 O Paysandu garantiu a classificação para a final da Copa Norte após golear o Águia de Marabá por 5 a 1, na noite da última quarta-feira (6), no estádio Zinho de Oliveira. Após a partida, o presidente bicolor, Márcio Tuma, celebrou a classificação e provocou os rivais. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu "É muito bom ser Paysandu", comemorou o presidente em entrevista a Daniel Vianna, do JR Notícias. "Que os outros fiquem com inveja, porque é muito bom ser Papão", completou o dirigente. O Paysandu goleou o Azulão por 5 a 1 e vai disputar mais um título nesta temporada. O adversário da final será o Nacional-AM, que passou pelo Porto Velho-RO nos pênaltis. VEJA MAIS Paysandu atropela o Águia em Marabá e vai à final da Copa Norte Bicolores fazem 5 a 1, vão em busca do bicampeonato da Copa Norte e, consequentemente, do hexa da Copa Verde. 'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores Paysandu reencontra o Nacional-AM na final da Copa Norte após goleada histórica Equipes avançaram à decisão, e Papão buscará “revanche” por derrota na primeira fase O confronto marca o reencontro dos clubes após a goleada histórica por 7 a 0 aplicada pelo Naça sobre o Bicola. Conforme a tabela detalhada da Copa Norte divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os jogos da final vão ocorrer nos dias 20 e 27 de maio. Quem vencer, além do título de campeão do Norte e da vaga na terceira fase da Copa do Brasil, também garante vaga na final da Copa Verde. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)O Paysandu é o maior campeão do torneio, com cinco títulos. Na última temporada, o time foi campeão sobre o Goiás-GO. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu copa norte COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU futebol Paysandu avalia mandar final da Copa Norte contra o Nacional no Mangueirão Clube bicolor fará reunião para definir os detalhes da partida 07.05.26 11h51 Presidente do Paysandu celebra vitória na Copa Norte e provoca: 'Os outros que fiquem com inveja' Clube bicolor superou o Águia de Marabá na semifinal e vai encarar o Nacional na decisão 07.05.26 11h12 Revanche? Paysandu reencontra o Nacional-AM na final da Copa Norte após goleada histórica Equipes avançaram à decisão, e Papão buscará “revanche” por derrota na primeira fase 07.05.26 10h26 Futebol 'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores 06.05.26 21h59 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (07/05), horários das partidas e onde assistir ao vivo Flamengo na Libertadores, São Paulo na Sul-Americana e semifinais europeias agitam a programação do futebol nesta quinta-feira 07.05.26 7h00 Revanche? Paysandu reencontra o Nacional-AM na final da Copa Norte após goleada histórica Equipes avançaram à decisão, e Papão buscará “revanche” por derrota na primeira fase 07.05.26 10h26 FUTEBOL Santa Rosa solicita filmagens da cabine do VAR de jogos do Parazão Clube afirmou que a iniciativa é para 'verificar o funcionamento interno da cabine do VAR' 07.05.26 9h42 Futebol 'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores 06.05.26 21h59