O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Presidente do Paysandu celebra vitória na Copa Norte e provoca: 'Os outros que fiquem com inveja'

Clube bicolor superou o Águia de Marabá na semifinal e vai encarar o Nacional na decisão

O Liberal

O Paysandu garantiu a classificação para a final da Copa Norte após golear o Águia de Marabá por 5 a 1, na noite da última quarta-feira (6), no estádio Zinho de Oliveira. Após a partida, o presidente bicolor, Márcio Tuma, celebrou a classificação e provocou os rivais.

"É muito bom ser Paysandu", comemorou o presidente em entrevista a Daniel Vianna, do JR Notícias. "Que os outros fiquem com inveja, porque é muito bom ser Papão", completou o dirigente.

O Paysandu goleou o Azulão por 5 a 1 e vai disputar mais um título nesta temporada. O adversário da final será o Nacional-AM, que passou pelo Porto Velho-RO nos pênaltis.

O confronto marca o reencontro dos clubes após a goleada histórica por 7 a 0 aplicada pelo Naça sobre o Bicola. Conforme a tabela detalhada da Copa Norte divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os jogos da final vão ocorrer nos dias 20 e 27 de maio. Quem vencer, além do título de campeão do Norte e da vaga na terceira fase da Copa do Brasil, também garante vaga na final da Copa Verde.

O Paysandu é o maior campeão do torneio, com cinco títulos. Na última temporada, o time foi campeão sobre o Goiás-GO.

Presidente do Paysandu celebra vitória na Copa Norte e provoca: 'Os outros que fiquem com inveja'

