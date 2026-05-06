'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores Junior Cunha | Especial para O Liberal 06.05.26 21h59 Júnior Rocha vai à segunda final com o Paysandu em 2026. (Foto: Italo Marques/Paysandu) Finalista da Copa Norte, o Paysandu agora vai em busca do bicampeonato da competição e segue vivo na briga pelo hexa da Copa Verde. A classificação à sequência do torneio veio com goleada por 5 a 1 em cima do Águia na noite desta quarta-feira, 6, no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá. O resultado foi bastante valorizado pelo técnico Júnior Rocha ao final da partida. Apesar dos cinco gols marcados, o treinador fez questão de lembrar a primeira fase da equipe na competição, quando sofreu o histórico 7 a 0 para o Nacional do Amazonas. Agora, ele ressaltou o "merecimento" em conquistar a ida à decisão da Copa Norte. "Acabamos em Manaus sofrendo uma goleada (de 7 a 0 para o Nacional na primeira fase). Como todos já sabem, erramos na mescla (de jogadores) ali, levando muitos meninos e acabamos expondo eles demais. Hoje conseguimos presentear o torcedor com a vitória e a classificação à final. Fomos merecedores da vitória e agora vamos brigar pelo título. Fizemos um jogo convincente, por merecer (a classificação)", celebrou. O treinador do Paysandu foi direto ao afirmar que o clube sempre deu importância à Copa Norte/Verde, apesar de ressaltar, de forma recorrente após aos jogos, ser a Série C do Campeonato Brasileiro o principal objetivo da temporada. Júnior Rocha destacou que, internamente, todos os jogos têm a mesma relevância para o clube e, aliado a isso, o fato de representar uma "nação" de torcedores, fazendo com que não exista o pensamento de "escolher" qual partida será "disputada" no ano. "Temos feito sempre do jogo mais importante os próximos três pontos. Todos os jogos foram importantes. Conseguimos superar (a goleada em Manaus) e classificar para esta partida tão importante contra um adversário (Águia) que vem em grande momento, que fazia muito tempo que não perdia. Jogando ao lado do torcedor, no estádio que eles conhecem. Viemos aqui e conseguimos fazer por merecer a vitória. Representamos uma nação, mais da metade do Pará. Não podemos estar em uma competição achando que é uma partida qualquer. Nunca fizemos isso e nunca vamos fazer. Todo jogo é o mais importante da nossa vida", finalizou. Os jogos da final da Copa Norte estão agendados para os dias 20 e 27 de maio. O adversário bicolor sai do confronto entre Nacional do Amazonas e Porto Velho, que jogam nesta quarta-feira, 6, em Manaus. Antes, o Paysandu volta as atenções à Série C do Campeonato Brasileiro. No sábado, 9, os bicolores recebem o Anápolis, às 17h, no Estádio Banpará Curuzu pela sexta rodada. O Papão é o segundo colocado da competição com 11 pontos. Em seguida, um confronto decisivo com o Vasco pela segunda partida da quinta fase da Copa do Brasil. O duelo será daqui a uma semana, no dia 13 de maio, às 19h, em São Januário, no Rio de Janeiro. No primeiro jogo, em Belém, vitória vascaína por 2 a 0. Para avançar às oitavas de final, os bicolores precisam vencer por três gols de diferença ou dois gols para forçar a disputa por pênaltis. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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