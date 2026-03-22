Remo goleia o Bahia de virada e sai da lanterna em jogaço no Mangueirão Depois de um início ruim, com dificuldades nos primeiros 30 minutos, o Leão reagiu após sofrer o gol e mudou completamente a postura em campo Igor Wilson 22.03.26 18h10 Vitor Bueno fez o gol de empate após belo chute de fora da área (Thiago Gomes/O Liberal) O Remo conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro ao golear o Bahia numa virada emocionante no Estádio Mangueirão neste domingo (22). Depois de um início ruim, onde tudo indicava que o Leão teria mais uma atuação pífia, o time azulino acordou após sofrer o gol aos 30 minutos e mudou completamente a postura em campo. Vitor Bueno marcou o empate no último lance do primeiro tempo, e Gabriel Taliari, em sua primeira partida como titular, foi o destaque ao balançar as redes duas vezes — fazendo o gol da virada com menos de cinco minutos do segundo tempo e ampliando o placar logo depois. Jajá fechou a vitória, consolidando a reação azulina diante da torcida. O próximo desafio do Leão contra o Santos, na Vila Belmiro, na próxima quinta-feira. VEJA COMO FOI A GOLEADA DO REMO LANCE A LANCE WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Legenda (Thiago Gomes/O Liberal) A pressão baiana foi convertida em gol aos 31 minutos. Kike Oliveira fez mais uma boa jogada pela ponta, evitou a saída da bola e cruzou na medida para Everaldo, que apareceu na pequena área para cabecear e abrir o placar. O cenário até então refletia o domínio do tricolor de aço, com o Remo pouco agressivo e dando espaços, principalmente pelos lados do campo. Após sofrer o gol, o time paraense acordou e mudou totalmente o panorama da partida. Com mais velocidade na troca de passes e arriscando finalizações, o Leão criou suas melhores oportunidades na reta final, com Marcelinho - que bateu de fora da área e na defesa o goleiro Ronaldo acabou se machucando e sendo substituído -, Patrick, Zé Ricardo e Alef Manga. E, já nos acréscimos, foi premiado: Vitor Bueno aproveitou sobra na entrada da área e acertou uma bomba para empatar a partida e dar esperança para a torcida azulina novamente. 2º Tempo Taliari comemora gol da virada remista (Thiago Gomes/O Liberal) A etapa complementar começou com um cenário completamente diferente da etapa inicial, com um outro Remo em campo. A torcida parecia não acreditar que era o mesmo time que começou o jogo. Embalado pelo gol nos acréscimos do primeiro tempo, o Leão voltou ainda mais confiante, agressivo e passou a controlar as ações, mostrando outra postura em campo. A virada veio logo no início. Com menos de cinco minutos, Pikachu fez boa jogada pela direita e cruzou rasteiro; após defesa de João Paulo em finalização de Alef Manga, Gabriel Taliari apareceu para completar o rebote e colocar o Remo na frente, seu primeiro gol pelo time, em sua estreia como titular. Mas o que viria a seguir seria ainda melhor. Logo na sequência, o Bahia teve a chance de reagir em cobrança de pênalti sofrido por Erick Pulga, que fez fila na zaga remista e foi puxado por Patrick. Luciano Juba bateu no canto direito de Rangel, mas o goleiro azulino fez grande defesa, salvando o Leão mais uma vez e mantendo a vantagem azulina no placar. jajá fechou a conta, fazendo seu primeiro gol com a camisa do Leão (Thiago Gomes/O Liberal) O momento era totalmente favorável ao Remo, que seguiu em cima e ampliou pouco depois. Em jogada construída com qualidade, Vitor Bueno deu um passe que encobriu a defesa baiana e deixou Taliari cara a cara com o goleiro. O atacante finalizou cruzado para marcar o terceiro gol e cair de vez nas graças da torcida remista. Destaques da partida, a dupla comandava a atuação remista, que saiu de um cenário de insegurança para domínio técnico e emocional. Com a vantagem consolidada, o Remo passou a administrar o jogo, trocando passes e controlando o ritmo. Ainda houve tempo para transformar o placar em goleada: aos 37 minutos, Alef Manga cruzou rasteiro e Jajá finalizou com precisão para fechar o 4 a 1. A equipe paraense manteve o nível da reta final do primeiro tempo, foi mais eficiente e construiu uma vitória consistente diante da torcida, devolvendo a esperança a um torcedor que já estava desconfiado com o time. FICHA TÉCNICA Remo 4 x 1 Bahia – 8ª rodada do Campeonato Brasileiro Local: Mangueirão, em Belém; Gols: Everaldo, aos 31', e Vitor Bueno, aos 53' do primeiro tempo; Gabriel Taliari, aos 3' e 12', e Jajá, aos 37' do segundo tempo; Cartões amarelos: Zé Ricardo, Marllon (Remo); Rodrigo Nestor (Bahia) Arbitragem: Arbitragem: João Vitor Gobi, auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Raphael de Albuquerque Lima; VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. Escalações: Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Kayky Almeida e Tchamba; Zé Ricardo (Leonel Picco), Patrick (José Welison), Yago Pikachu e Vitor Bueno (Jaderson); Gabriel Taliari (Jajá) e Alef Manga (Gabriel Poveda). Técnico: Léo Condé. Bahia: Ronaldo (João Paulo); Román Gómez, Gabriel Xavier (David Martins), Santiago Mingo e Luciano Juba; Erick, Caio Alexandre (Michel Araújo) e Jean Lucas (Rodrigo Nestor); Cristian Olivera (Ademir), Erick Pulga e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo brasileirão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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